లైవ్లో సర్జరీ ప్రదర్శిస్తూ యువ వైద్యులకు శిక్షణ - ఆధునిక వెన్నెముక శస్త్రచికిత్సపై కిమ్స్ అవగాహన సదస్సు
KIMS Aware On Latest Spine Surgery : సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ హాస్పిటల్లో 'హైదరాబాద్ యూబీఈ సమ్మిట్-2026' ద్వారా ఆధునిక స్పైన్ సర్జరీపై జాతీయస్థాయి సదస్సు నిర్వహించారు. ఇందులో భాగంగా యువ వైద్యులకు శిక్షణనిచ్చారు.
Published : November 7, 2026 at 6:46 PM IST
వెన్నెముక సమస్యలకు సంబంధించిన చికిత్సలో అత్యాధునిక ఎండోస్కోపిక్ శస్త్రచికిత్స విధానాలు, నూతన సాంకేతికతపై యువ వైద్యులకు అవగాహన, ప్రాక్టికల్ శిక్షణ కల్పించే లక్ష్యంతో సికింద్రాబాద్లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్లో జాతీయ స్థాయి సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ మేరకు ఇవాళ 'హైదరాబాద్ యూబీఈ సమ్మిట్ 2026' కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు. ఈ సదస్సులో దేశ, విదేశాల్లోని ప్రముఖ స్పైన్ సర్జన్లు, ఆర్థోపెడిక్, న్యూరోసర్జరీ నిపుణులతో పాటు పీజీ మెడికల్ విద్యార్థులు, ఫెలోస్ పాల్గొన్నారు.
సర్జరీల ప్రత్యక్ష ప్రదర్శనతో యువ వైద్యులకు శిక్షణ
యూనిలేటరల్ బైపోర్టల్ ఎండోస్కోపీ (యూబీఈ) విధానంలో చిన్న రంధ్రాల ద్వారా స్పైన్ సర్జరీలు నిర్వహిస్తారు. దీంతో కండరాలకు కలిగే గాయాన్ని తగ్గించడంతో పాటు రోగులు త్వరగా కోలుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఆధునిక విధానంలో శస్త్రచికిత్స నైపుణ్యాలు, సమస్యల నివారణ, నిర్వహణపై సదస్సులో వైద్యులు విస్తృతంగా చర్చించారు.
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా డిస్క్ సమస్యలు, స్పైన్ కెనాల్ స్టెనోసిస్, వెన్నుపూసలను అనుసంధానించడం, మెడ వెన్నెముక డిస్క్ సమస్యలకు సంబంధించిన శస్త్రచికిత్సలను ప్రత్యక్షంగా ప్రదర్శించారు. అలాగే సిమ్యులేటర్ల ద్వారా పోర్టల్ల ఏర్పాటు, పరికరాల వినియోగం, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ, ప్లాస్మా టెక్నాలజీ, ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో కంట్రోల్ లాంటి అంశాలపై యువ వైద్యులకు స్వయంగా శిక్షణ ఇచ్చారు.
"యువ వైద్యులకు ఆధునిక శస్త్రచికిత్స నైపుణ్యాలు అందించడంతో పాటు డాక్టర్ల మధ్య జ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహించడమే ఈ సదస్సు ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా దేశ, విదేశాల్లోని ప్రముఖ స్పైన్ సర్జరీ నిపుణులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకురావడం సంతోషంగా ఉంది" - డాక్టర్ సురేశ్ చీకట్ల
యువ వైద్యులు నేర్చుకునేందుకు వేదికగా
సదస్సులో ప్రముఖ వైద్యుల ప్రసంగాలు, శస్త్రచికిత్సలపై దశలవారీ వివరణలు, నిపుణుల చర్చలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా యువ డాక్టర్లు, స్పైన్ సర్జన్లు ఆధునిక చికిత్స విధానాలను ప్రత్యక్షంగా నేర్చుకునేందుకు ఇదో మంచి వేదికగా మారింది. ఓఏఎస్ఐఎస్, అసోసియేషన్ ఆఫ్ స్పైన్ సర్జన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ (ఏఎస్ఎస్టీ), టీసీఓఎస్, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సంయుక్త సహకారంతో ఈ సదస్సును నిర్వహించారు.
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