ఓ వైపు కిడ్నీని కాపాడుతూ మరోవైపు పేగు క్యాన్సర్కు చికిత్స - సికింద్రాబాద్ కిమ్స్ వైద్యుల అరుదైన ఘనత
ఓ మహిళకు 17 ఏళ్ల క్రితం కిడ్నీ మార్పిడి - 2025 జూన్లో పేగులో హై గ్రేడ్ లింఫోమా అనే క్యాన్సర్ గుర్తింపు - కీమో-ఇమ్యునోథెరపీతో రోగికి చికిత్స
Published : August 5, 2026 at 4:52 PM IST
KIMS Hospital successfully Cured Intestinal Cancer : 17 ఏళ్ల క్రితం మార్పిడి చేసిన మూత్రపిండంతో ఆరోగ్యంగా జీవిస్తున్న ఓ మహిళకు అరుదైన, ప్రాణాంతకమైన పేగు క్యాన్సర్ వచ్చింది. ఆ వ్యాధిపై కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సికింద్రాబాద్ వైద్యులు విజయం సాధించారు. అంతేకాకుండా బహుళ విభాగాల వైద్యుల సమన్వయంతో 17 ఏళ్లుగా సక్రమంగా పనిచేస్తున్న మార్పిడి చేసిన కిడ్నీని కూడా కాపాడగలిగారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను చికిత్సనందించిన కన్సల్టెంట్ మెడికల్ అంకాలజీ, హీమటో-అంకాలజీ డాక్టర్ మౌనిక బొప్పన వెల్లడించారు.
పేగులో హై గ్రేడ్ లింఫోమా అనే క్యాన్సర్ : హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన 42 ఏళ్ల మహిళ 2009లో ఆమె తల్లి కిడ్నీదానం చేయడంతో డాక్టర్ ఉమామహేశ్వర్తో కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకున్నారు. అప్పటి నుంచి మార్పిడి చేసిన కిడ్నీ తిరస్కరణకు గురికాకుండా ఉండేందుకు ఆమె ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్ మందులు వాడుతున్నారు. అయితే 2025 జూన్లో ఆమెకు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, తరచూ వాంతులు, మూడు నెలల్లో దాదాపు 15 కిలోల బరువు తగ్గడం వంటి లక్షణాలతో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్కి వచ్చారు. సమగ్ర పరీక్షల్లో పేగులో హై గ్రేడ్ లింఫోమా అనే క్యాన్సర్ ఏర్పడి, పదేపదే పేగుకు అడ్డంకులు (బవెల్ అబ్స్ట్రక్షన్) కలిగిస్తున్నట్లు వైద్యులు గుర్తించారు. అప్పటికే కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకున్న రోగిలో ఈ తరహా క్యాన్సర్కు చికిత్స చేయడం అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిగా మారింది.
కీమో-ఇమ్యునోథెరపీతో చికిత్స : అవయవ మార్పిడి చేయించుకున్న రోగులకు క్యాన్సర్ చికిత్స అందించడం పెద్ద సవాలు. ఎందుకంటే కీమోథెరపీ వల్ల రోగనిరోధక శక్తి మరింత తగ్గి ప్రాణాంతక ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుంది. మరోవైపు ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్ మందులను తగ్గిస్తే మార్పిడి చేసిన కిడ్నీ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని కీమో-ఇమ్యునోథెరపీ ప్రారంభించారు. నెఫ్రాలజీ, మెడికల్ అంకాలజీ బృందాలు సమన్వయంతో ఇమ్యూనోసప్రెసెంట్ మందులు, కీమోథెరపీ ఔషధాల మోతాదులను అత్యంత జాగ్రత్తగా సర్దుబాటు చేస్తూ క్యాన్సర్ను నియంత్రించడంతో పాటు మార్పిడి చేసిన కిడ్నీని కూడా రక్షించగలిగారు. మూడు సార్లు కీమో-ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చిన తర్వాత క్యాన్సర్ అద్భుతంగా తగ్గింది. అయితే కణితి వేగంగా కరిగిపోవడంతో చిన్నపేగుకు, పెద్దపేగు మధ్య అసాధారణ మార్గం (ఫిస్టులా) ఏర్పడింది. దీంతో తీవ్ర విరేచనాలు, పోషకాహార లోపం, మరింత బరువు తగ్గడం వంటి సమస్యలు తలెత్తాయి. రోగి పరిస్థితి విషమించడంతో శస్త్రచికిత్స అత్యవసరమైంది.
వైద్య బృందం అత్యంత నైపుణ్యంతో చికిత్స : జనరల్ అండ్ జిఐ ల్యాపరోస్కోపిక్ సర్జన్ డాక్టర్ ఎం.బి.వి. ప్రసాద్ దెబ్బతిన్న చిన్నపేగు, పెద్దపేగు భాగాలను తొలగించి వాటిని తిరిగి కలిపే శస్త్రచికిత్స విజయవంతంగా నిర్వహించారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం క్రిటికల్ కేర్ బృందం అందించిన ప్రత్యేక వైద్య సేవలతో ఆమె నాలుగు వారాల్లో పూర్తిగా కోలుకున్నారు. అనంతరం మిగిలిన మూడు కీమో-ఇమ్యునోథెరపీ డోసులను కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు.
'రోగనిరోధక శక్తి తీవ్రంగా తగ్గిన రోగికి పేగు శస్త్రచికిత్స చేయడం ఎంతో క్లిష్టమైన విషయం. అన్ని విభాగాల వైద్యుల సమన్వయం, శస్త్రచికిత్స అనంతర సమగ్ర సంరక్షణ వల్లే ఈ విజయవంతమైన ఫలితం సాధ్యమైంది' - డాక్టర్ ఎం.బి.వి.ప్రసాద్, జనరల్ అండ్ జిఐ ల్యాపరోస్కోపిక్ సర్జన్
ప్రతి దశలో అత్యంత జాగ్రత్తగా చికిత్స : తదుపరి నిర్వహించిన పూర్తి శరీర పీఈటీ స్కాన్లో క్యాన్సర్ పూర్తిగా నయమైనట్లు నిర్ధారణ అయింది. అదే సమయంలో మార్పిడి చేసిన మూత్రపిండం కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తోందన్నారని నెఫ్రాలజిస్టు, కిడ్నీ మార్పిడి నిపుణులు డా. వి.ఎస్. రెడ్డి తెలిపారు.
'కిడ్నీ మార్పిడి చేయించుకున్న రోగిలో క్యాన్సర్కు చికిత్స అందించడం అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రక్రియ. ఒకవైపు కిడ్నీని కాపాడుతూ, మరోవైపు క్యాన్సర్ను పూర్తిగా నిర్మూలించాల్సి ఉంటుంది. నెఫ్రాలజీ, ఆంకాలజీ, సర్జరీ, క్రిటికల్ కేర్ విభాగాల సమన్వయంతో ఈ అసాధ్యమనుకున్న సవాలును విజయవంతంగా అధిగమించగలిగాం' - డాక్టర్ వి.ఎస్.రెడ్డి నెఫ్రాలజిస్టు, కిడ్నీ మార్పిడి నిపుణులు
ఈ అరుదైన కేసు బహుళ విభాగాల వైద్య నిపుణుల సమన్వయం, ఆధునిక వైద్య సాంకేతికత, సమగ్ర చికిత్స ద్వారా ఎంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లోనైనా రోగులకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని అందించవచ్చు అనే విషయాన్ని మరోసారి నిరూపించిందని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు పేర్కొన్నారు.
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