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వైద్యురాలికి తీవ్ర శ్వాసకోశ సమస్య - 'ఎక్మో'తో ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ వైద్యులు

ఎక్మోతో యువ వైద్యురాలి ప్రాణాలు కాపాడిన కిమ్స్ వైద్యులు - షోలాపూర్ నుంచి ఎక్మో సాయంతో రోడ్డు మార్గంలో హైదరాబాద్‌కు తరలింపు - వారం రోజుల పాటు ఎక్మో, వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స

Secunderabad KIMS Doctors
Secunderabad KIMS Doctors (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 13, 2026 at 2:49 PM IST

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Secunderabad KIMS Doctors Save Young Female Doctors Life : మహారాష్ట్రలోని షోలాపూర్‌కు చెందిన 32 ఏళ్ల యువ వైద్యురాలు తీవ్రమైన ఇన్‌ఫ్లుయెంజా కారణంగా శ్వాసకోశం తీవ్రంగా దెబ్బ తిని (అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ డిస్ట్రెస్ సిండ్రోమ్–ఏఆర్‌డీఎస్) ప్రాణాపాయ స్థితికి చేరుకున్నారు. సాధారణ వెంటిలేటర్ చికిత్సతో పరిస్థితి మెరుగుపడకపోవడంతో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక ఎక్మో (ఈసీఎమ్​ఓ) చికిత్సతో ఆమె ప్రాణాలను కాపాడారు. ఈ వివరాలను కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ లీడ్ కన్సల్టెంట్ క్లినికల్ అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మోనాలజిస్ట్ డా.విశాల్ కుమార్ చిటికేశి తెలిపారు.

తీవ్రమైన ఏఆర్డీఎస్ : కొద్ది రోజుల క్రితం ఆమెకు తీవ్ర జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయని డా.విశాల్ కుమార్ తెలిపారు. దీంతో ఆమెను మహారాష్ట్రలోని షోలాపూర్‌లోని స్థానిక ఆస్పత్రిలో చేర్చించి వెంటిలేటర్‌పై చికిత్స అందించారని, పరీక్షల్లో ఇన్‌ఫ్లుయెంజా న్యుమోనియాతో పాటు తీవ్రమైన ఏఆర్డీఎస్ ఉన్నట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారని అన్నారు.

25 రోజుల పాటు అత్యవసర వైద్యం : దీంతో రోగి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో డా.వంశీ కృష్ణ నేతృత్వంలోని కిమ్స్ ఎక్మో బృందం ప్రత్యేకంగా షోలాపూర్‌కు వెళ్లిందని, అక్కడే ఎక్మో చికిత్స ప్రారంభించి, రోగిని అదే సపోర్ట్‌పై పూర్తి భద్రతా ఏర్పాట్లతో అర్ధరాత్రి సమయంలో రోడ్డు మార్గంలో సికింద్రాబాద్‌లోని కిమ్స్ హాస్పిటల్‌కు తరలించారని పేర్కొన్నారు. ఆస్పత్రిలో చేరిన తర్వాత దాదాపు వారం రోజుల పాటు ఎక్మో, వెంటిలేటర్ సాయంతో చికిత్స అందించారని, పల్మోనాలజీ, క్రిటికల్ కేర్, ఇన్‌ఫెక్షియస్ డిసీజెస్, రెస్పిరేటరీ థెరపీ, నర్సింగ్, ఫిజియోథెరపీ విభాగాల వైద్యులు సమన్వయంతో చికిత్స చేశారని, మొత్తం 25 రోజుల పాటు కొనసాగిన అత్యవసర వైద్యం, పునరావాస చికిత్స అనంతరం ఆమె పూర్తిగా కోలుకుని ఆరోగ్యంగా ఇంటికి వెళ్లారని వెల్లడించారు.

ఈ చికిత్సలో డా.వంశీ కృష్ణ నేతృత్వంలోని క్రిటికల్ కేర్–ఎక్మో బృందంతో పాటు, డా. ప్రతీక్ ఆధ్వర్యంలోని ఇన్‌ఫెక్షియస్ డిసీజెస్ విభాగం, రెస్పిరేటరీ థెరపిస్టులు, నర్సింగ్ సిబ్బంది, ఫిజియోథెరపిస్టులు కీలక పాత్ర పోషించారని డా.విశాల్ తెలిపారు.

"సాధారణ వెంటిలేటర్ చికిత్సకు స్పందించని తీవ్రమైన శ్వాసకోశ వైఫల్యంతో బాధపడుతున్న రోగులకు ఎక్మో చికిత్స ప్రాణాలను కాపాడే అత్యాధునిక విధానం. ఇతర రాష్ట్రంలోని ఆస్పత్రికి వెళ్లి అక్కడే ఎక్మో ప్రారంభించి, రోగిని సురక్షితంగా హైదరాబాద్‌కు తరలించడం ద్వారా కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ అత్యవసర వైద్య సేవల్లో తన ప్రత్యేక నైపుణ్యాన్ని మరోసారి చాటింది" - డా.విశాల్ కుమార్ చిటికేశి, కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ లీడ్ కన్సల్టెంట్ క్లినికల్ అండ్ ఇంటర్వెన్షనల్ పల్మోనాలజిస్ట్

రోగి కుటుంబ సభ్యులు కూడా వైద్యులే కావడం విశేషమని, చికిత్స అందించిన వైద్య బృందానికి, ఆస్పత్రి యాజమాన్యానికి వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. సమయానికి తీసుకున్న నిర్ణయం, అత్యాధునిక సాంకేతికత, వివిధ విభాగాల వైద్యుల సమన్వయంతోనే ఈ యువ వైద్యురాలి ప్రాణాలను కాపాడగలిగామని వారు తెలిపారు.

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