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పోలీస్​ కస్టడీకి ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసు నిందితుడు - పూర్తి నెట్‌వర్క్‌పై ఆరా తీయనున్న పోలీసులు

ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కేసులో కీలక పరిణామం చోటచేసుకుంది. ఈ కేసు ప్రధాన నిందితుడు మల్లేశ్‌ను పోలీస్​ కస్టడీకి ఇస్తూ కోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయుధాలను ఎవరికి అప్పగించాలనుకున్నాడనే అంశంపై పోలీసులు విచారించనున్నారు.

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ఆర్మీ ఆయుధాల దొంగతనం కేసులో నిందితుడికి పోలీస్​ కస్టడీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 13, 2026 at 1:34 PM IST

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Madras Regiment Army Arms Theft Case : సికింద్రాబాద్​ బొల్లారం కంటోన్మెంట్​లోని మద్రాస్​ రెజిమెంట్​లో ఆర్మీ ఆయుధాల చోరీ కలకలం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ వ్యవహారం వెలుగుచూసిన వెంటనే అప్రమత్తమైన ఆర్మీ, పోలీసులు, నిఘా వర్గాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఎట్టకేలకు చోరీకి గురైన 10 రోజుల అనంతరం ఆయుధాలను ఇటీవల స్వాధీనం చేసుకోవడంతోపాటు నిందితుడిని కూడా అరెస్ట్ చేశారు. ఈ కేసును మరింత లోతుగా విచారించేందుకు పోలీసులు సిద్ధమవుతున్నారు.

15వ తేదీ నుంచి పోలీస్​ కస్టడీ

ఇందులో భాగంగా ఆయుధాల కేసు ప్రధాన సూత్రధారిగా ఉన్న నిందితుడు మల్లేశ్​ను సికింద్రాబాద్​ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. కోర్టు నిందితుడికి 7 రోజులపాటు పోలీస్​ కస్టడీకి అనుమతి ఇస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. కోర్డు ఆదేశాలతో ఈనెల 15వ తేదీ నుంచి వారం రోజులపాటు నిందితుడిని పోలీసులు విచారించనున్నారు.

అసలు కుట్రదారులెవరు :

పటిష్ఠ భద్రత ఉన్న ప్రాంతం నుంచి ఏకంగా ఆర్మీ ఆయుధాలనే చోరీ చేయడంపై పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేయనున్నారు. ఈ ఘటన వెనుక ఉన్న అసలు కుట్రదారులు ఎవరు? దీని వెనుక ఉన్న ముఠా నెట్​వర్క్​ ఏంటి? ఆయుధాలను ఎవరికి ఇవ్వాలనుకున్నారు? వంటి వివరాలను రాబట్టనున్నారు.

కేవలం ఒకే కోణంలో కాకుండా, కేసులోని అనుమానితులనూ నిందితుడు మల్లేశ్‌తో ముఖాముఖి కూర్చోబెట్టి ఉమ్మడిగా విచారించాలని పోలీసులు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. నిందితుల వాంగ్మూలాల్లోని తేడాలను బట్టబయలు చేస్తూ అసలు నిజాలను తెలుసుకొనేందుకు పక్కా ప్రణాళికతో వ్యవహరించనున్నారు.

లోపలి వ్యక్తుల హస్తం ఉందా?

అత్యంత భద్రత కలిగిన ప్రాంతం నుంచి ఆర్మీ ఆయుధాలను బయటకు తీసుకురావడం వెనుక లోపలి వ్యక్తుల హస్తం ఉందా? చోరీ వెనుక మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారనే వివరాలను పోలీసులు తమ దర్యాప్తులో భాగంగా నిగ్గు తేల్చనున్నారు. నిందితుడు మల్లేశ్​ నుంచి లభించే ఆధారంగా ఆధారంగా లోతైన దర్యాప్తు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు.

ఈ మొత్తం దర్యాప్తులో వెలుగులోకి వచ్చే అన్ని వివరాలను ఎన్​ఐఏ సహా ఇతర దర్యాప్తు సంస్థలకు అందించనున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ నెల 15 నుంచి ప్రారంభమయ్యే పోలీస్​ కస్టడీలో భాగంగా మరిన్ని కీలక వివరాలు వెల్లడయ్యే అవకాశం ఉంది.

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TAGGED:

MADRAS REGIMENT ARMS THEFT CASE
POLICE CUSTODY IN ARMY ARMS CASE
హైదారాబాద్​ ఆర్మీ ఆయుధాల కేసు
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