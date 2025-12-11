డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తేవాలి? - కార్యదర్శులకు 'పంచాయతీ ఖర్చుల' తలనొప్పి
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నిర్వహణ ఖర్చుల విషయంలో అయోమయంలో కార్యదర్శులు - గరిష్ఠంగా రూ.6.35 లక్షల వరకు అకౌంట్లో జమ
Published : December 11, 2025 at 12:12 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో నిర్వహణ ఖర్చులకు కార్యదర్శులు సతమతం అవుతున్నారు. ఎలాంటి నిధులు విడుదల చేయకపోవడం, అడిగితే 'ముందైతే ఖర్చు పెట్టండి. తర్వాత చూద్దామని' అధికారుల నుంచి వచ్చే సమాధానాలతో అయోమయానికి గురవుతున్నారు. ఇప్పటికే వారం రోజుల పాటు నామపత్రాల స్వీకరణ, క్లస్టర్ కేంద్రాల్లో ఎన్నికల అధికారులు, సిబ్బంది, పోలీసు సిబ్బందికి తాగు నీరు, భోజనాలు, ఇతర సౌకర్యాల కోసం రూ.5 నుంచి రూ.7 వేల వరకు ఖర్చు అయినట్లు వాపోతున్నారు. పోలింగ్ రోజు సైతం సిబ్బందికి తాగు నీరు, భోజనాలు, ఇతర వాటికి ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందని, ఎక్కడి నుంచి తేవాలని కార్యదర్శులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
గరిష్ఠంగా రూ.6.35 లక్షల వరకు అకౌంట్లో జమ : పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణ కోసం జిల్లాకు రూ.68 లక్షల వరకు (25 %) నిధులు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. వీటిలో అన్ని మండలాలకు నిధులు బ్యాంక్ అకౌంట్లో జమ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. పోలింగ్ కేంద్రాల సంఖ్య బట్టి కనిష్ఠంగా రూ.2.35 లక్షల నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.6.35 లక్షల వరకు అకౌంట్లో జమ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ నిధుల నుంచి పీవో, ఓపీవో, స్టేజ్-1, స్టేజ్-2 ఆర్వోలు, ఏఆర్వో, ఇతర సిబ్బందికి టీఏ, డీఏలు, ఎన్నికల సామగ్రి పంపిణీ టైంలో కేంద్రాలకు వచ్చే ఎన్నికల ఉద్యోగులకు ఆహారం, వాహనాలకు ఇంధనం, ఇతర ఖర్చుల కోసం ఖర్చు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అన్ని సౌకర్యాలు కార్యదర్శులే కల్పించాలి : మొదటి విడతలో భాగంగా జైనూర్, లింగాపూర్, కెరమెరి, సిర్పూర్ (యు), వాంకిడి మండలాల్లోని 106 పంచాయతీల్లో గురువారం పోలింగ్ జరగుతోంది. పోలింగ్కు ముందు రోజే రాత్రి వరకు ఎన్నికల సిబ్బంది పంచాయతీలకు చేరుకున్నారు. రాత్రి భోజనంతో పాటు పోలింగ్ రోజు ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, తాగు నీరు, భోజనం, టెంట్, ఇతర సౌకర్యాలను పంచాయతీ కార్యదర్శులే కల్పించాలి.
నయాపైసా ఇవ్వకపోవడంతో అయోమయం : ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రంలో ఒక పీవో, ఒక ఓపీవో ఉంటారు. 200 ఓట్లు దాటితే ఇద్దరు ఓపీవోలు ఉంటారు. పంచాయతీకి ఒక స్టేజ్-2 ఆర్వో, పదుల సంఖ్యలో పోలీసు సిబ్బంది ఉంటారు. వీరందరికీ ఆహారం, ఇతర వసతుల కల్పనకు ఖర్చుల కోసం కార్యదర్శులకు ఎలాంటి నిధులు ఇవ్వకపోవడంతో ఎలా చేయాలని తలలు పట్టుకుంటున్నారు. ఆలోచనలో పడ్డారు. గత ఎన్నికల్లో మొదట్లోనే నిర్వహణ ఖర్చులకు కొంత మేర నగదు ఇచ్చారని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఈసారి నయాపైసా ఇవ్వకపోవడంతో అయోమయానికి లోనవుతున్నారు. అప్పులు తెచ్చి చేయాల్సి వస్తోందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక మండలంలో మాత్రం కొందరు కార్యదర్శులకు నిర్వహణ ఖర్చుల కోసం అనధికారికంగా కొంత చెల్లించినట్లు సమాచారం.