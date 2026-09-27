విజయవాడలో సచివాలయ ఉద్యోగుల ధర్నా - సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్
విజయవాడలో స్వర్ణ గ్రామ, వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు ధర్నా చేపట్టారు. ధర్నా చౌక్ వద్దకు పెద్ద సంఖ్యలో సచివాలయ సిబ్బంది చేరుకుని నిరసన తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 3:17 PM IST
Secretariat Employees Protest at Vijayawada : పదోన్నతులు కల్పించడం సహా సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతూ ఇవాళ స్వర్ణ గ్రామ, స్వర్ణ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగులు విజయవాడ ధర్నా చౌక్ వద్దకు ఆందోళనకు దిగారు. ఈ క్రమంలో వారిని పోలీసులు అడ్డుకోవడంతో అలంకార్ కూడలి వద్ద రోడ్డుపై బైఠాయించి నిరసన చేపట్టారు. అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు బలవంతంగా వారిని తరలించేందుకు యత్నించడం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది.
ఈ క్రమంలో ఉద్యోగులు, పోలీసుల మధ్య తీవ్ర తోపులాట జరిగింది. కొంతమంది మహిళా ఉద్యోగులను బలవంతంగా వాహనాలు ఎక్కించినా వారిలో పలువురు బస్సు కిటికీల్లో నుంచి కిందికి దూకేశారు. మరికొంతమందిని తరలించాలని చూసినా వాహనాలకు ఉద్యోగులు అడ్డుపడ్డారు. దీంతో చేసేది లేక పోలీసులు చేతులెత్తేశారు. ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి తమకు ఇవ్వాల్సిన పదోన్నతులతో పాటు ఇతర అంశాలను పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎంత చెప్పినా వారు వినకపోవడంతో యూనియన్ నాయకులు, సచివాలయ ఉద్యోగులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని అక్కడి నుంచి తరలించారు.
"గత ఏడు సంవత్సరాల క్రితం సచివాలయ ఉద్యోగులుగా రిక్రూట్ అయ్యాం. ఇప్పటికీ మా ప్రమోషన్లపై ఎలాంటి స్పష్టత లేదు. ఎన్నిసార్లు అధికారులను కలిసి వినతిపత్రాలు ఇచ్చాం. మాకు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్లు వెంటనే మంజూరు చేయాలి. తొమ్మిది నెలల కాలానికి రావాల్సిన ఎరియర్స్ ప్రకటించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం." - సచివాలయ ఉద్యోగులు
ఉద్యోగుల ఆందోళనపై స్పందించిన డోలా : సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళనపై మంత్రి డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయస్వామి స్పందించారు. ఉద్యోగుల సంక్షేమం పట్ల కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తి సానుకూలంగా ఉందని స్పష్టం చేశారు. పాత బకాయిలు, ప్రమోషన్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తున్నామని చెప్పారు. అయితే ఆందోళనల పేరుతో కొందరు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఉద్యోగులను రెచ్చగొడుతున్నారని ఆరోపించారు. అసాంఘిక శక్తులు చొరబడి దాడులకు పాల్పడితే ఉపేక్షించేది లేదని హెచ్చరించారు.
'గతంలో ఇవ్వాల్సిన రెగ్యులరైజేషన్ను మా ప్రభుత్వమే అమలు చేసింది. ఉద్యోగుల డిమాండ్ మేరకు నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఫైల్ను ఆర్థికశాఖకు పంపాం. నోషనల్ ఇంక్రిమెంట్స్ సాధించే బాధ్యత మాది. సిబ్బంది కొరత ఉన్నప్పుడు ఒకరికొకరు సేవలు అందించేలా డీసెంట్రలైజ్ చేశాం. ఎవరినీ ఇబ్బంది పెట్టే ఉద్దేశం మా ప్రభుత్వానికి లేదు. ఉద్యోగులకు ఆటోమేటిక్ లీవ్స్ సాంక్షన్ విధానం తీసుకొచ్చాం. ఉన్నతాధికారి స్పందించకున్నా 2 రోజుల సీఎల్లు మంజూరు చేస్తున్నాం. ఇప్పటికే సుమారు 14 వేల మందికి ప్రమోషన్లు ఇచ్చాం. మిగతా వారికి కూడా రాబోయే నెల రోజుల్లో ప్రమోషన్లు కల్పిస్తాం. సర్కార్ సానుకూలంగా ఉన్నా ఉద్యోగులను కొందరు రెచ్చగొట్టడం సరికాదు. త్వరలో కొత్త పీఆర్సీ కమిషన్ను వేయబోతున్నామని' డోలా శ్రీ బాలవీరాంజనేయస్వామి తెలిపారు.
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