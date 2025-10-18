రెండో ప్రపంచ యుద్ధం నాటి రాడార్ - చరిత్రను చెబుతున్న వర్సిటీ
1942లో జపాన్ దాడుల భయంతో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన రాడార్ - చరిత్రకు నిదర్శనంగా ఏయూలో ఇప్పటికీ నిలిచిన అరుదైన సంపద
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2025 at 8:52 AM IST
Second World War Radar at Andhra University: విశాఖపట్నం సముద్రతీరంలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో అడుగుపెట్టగానే, చరిత్రలోని ఓ విశిష్ట మైలురాయి కళ్లముందు ప్రత్యక్షమవుతుంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఆ రాడార్ ఇప్పటికీ అక్కడే నిలిచి, యుద్ధ స్మృతులను మౌనంగా చెబుతోంది. ఇది కేవలం ఒక యంత్రం కాదు అది విశాఖ నగరానికి, ఏయూ వర్సిటీకి యుద్ధ చరిత్రలోని ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు.
1942లో ప్రపంచం యుద్ధ సమయంలో విశాఖకు కీలక పాత్ర ఉంది. జపాన్ సైన్యం ఆసియా దేశాలపై దాడులు ప్రారంభించిన సందర్భంలో, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యానికి చెందిన భారతదేశ తీర ప్రాంతాలు కూడా ఆపదలో ఉన్నాయనే ఆందోళన వ్యక్తమైంది. అప్పట్లో విశాఖపట్నం అప్పటికే హార్బర్, డాక్యార్డ్ వంటి కీలక సముద్ర వనరులతో ఉన్నందున, ఇది వ్యూహాత్మక ప్రాముఖ్యత పొందింది.
జపాన్ దాడి భయంతో ఏర్పాటైన రక్షణ రాడార్: విశాఖలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం ఆ సమయంలోనే సముద్రానికి దగ్గరగా ఉండేది. నేటిలా భవనాలు, కాలనీలు, రహదారులు లేవు. విశ్వవిద్యాలయం నుంచి నేరుగా సముద్రాన్ని చూడగలిగే వీలుండేది. ఈ భౌగోళిక ప్రత్యేకత వల్లే బ్రిటిష్ అధికారులు ఏయూలోనే రాడార్ ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు.
1942లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ రాడార్ సముద్రంపై సంచరించే యుద్ధ నౌకలు, శత్రు విమానాలను గుర్తించేందుకు ఉపయోగపడేది. ఆ కాలంలో ఇది అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం. రాడార్ తరంగాలు దాడి చేసే వస్తువులను గుర్తించేవి. విశాఖ తీర ప్రాంత రక్షణలో ఈ రాడార్ కీలక పాత్ర పోషించింది.
యుద్ధ కాలంలో మచిలీపట్నానికి తరలించిన వర్సిటీ: రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఉద్ధృతంగా సాగుతున్నప్పుడు, విశాఖ తీర ప్రాంతం జపాన్ బాంబుదాడుల ముప్పులో ఉందని భావించారు. భద్రతా దృష్ట్యా ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయాన్ని కొంతకాలం మచిలీపట్నానికి తరలించారు. ఆ సమయంలో రాడార్ మాత్రం విశాఖలోనే కొనసాగింది, ఎందుకంటే ఇది తీర రక్షణ వ్యవస్థలో భాగం.
యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత, విశాఖలోని పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చాక, వర్సిటీ మళ్లీ తన పాత స్థలానికి తీసుకువచ్చారు. ఆ తర్వాత రాడార్ వినియోగం నిలిచిపోయినా, దాన్ని తొలగించలేదు. అది అప్పటి చరిత్రకు సాక్ష్యంగా నిలుస్తూ ఇప్పటికీ "వాతావరణం, సముద్ర అధ్యయన శాస్త్రం విభాగం" భవనం పైభాగంలో కనిపిస్తుంది.
సాంకేతిక వారసత్వానికి ప్రతీక: ఆ రాడార్ ఇప్పుడు చలనం లేని వస్తువులా కనిపించినప్పటికీ, అది ఒక కాలాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. నాటి యుద్ధభయాలు, సాంకేతిక పురోగతి, విశాఖ భౌగోళిక ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తోంది. బ్రిటిష్ కాలంలో భారతదేశ తీరరక్షణలో ఉపయోగించిన ఈ పరికరం, దేశ సాంకేతిక చరిత్రలో కీలక అధ్యాయం. విశాఖకు, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయానికి ఇది ఒక గర్వకారణం. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా నిలిచి ఉన్న ఈ రాడార్, నేటి విద్యార్థులకు గతాన్ని తెలియజేస్తూ, విజ్ఞానంతో చరిత్రను మిళితం చేస్తోంది. పర్యాటకులు, పరిశోధకులు దీనిని ఆసక్తిగా పరిశీలిస్తున్నారు.
చరిత్ర, శాస్త్రం, వారసత్వం: సముద్రతీర నగరమైన విశాఖపట్నం యుద్ధ చరిత్రలోనూ, విద్యా చరిత్రలోనూ ఒకే సమయంలో నిలిచిన అరుదైన ఉదాహరణగా ఈ రాడార్ పరికరం నిలుస్తోంది. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచం ఎంత మారిందో చెప్పే సాక్ష్యాలలో ఇదీ ఒకటి. కాలం గడుస్తున్నా, ఆ రాడార్ మాత్రం మౌనంగా నిలిచి “ఇక్కడ చరిత్ర మాట్లాడుతుంది” అని చెబుతోంది.
తీరంలో బాంబుల మోత - విశాఖపై జపాన్ దాడి చేసిందని మీకు తెలుసా?