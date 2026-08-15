ఈ రైల్వే ట్రాక్ పూర్తయితే ఇక ఎక్కడా ఆగం! - గద్వాల్-కర్నూల్ రెండో రైల్వే లైన్ పనులు వేగవంతం
ముమ్మరంగా సాగుతున్న గద్వాల్ నుంచి కర్నూల్ రెండో రైల్వే లైన్ - సేకరించిన భూముల్లో హద్దుల ఏర్పాటు -పెరగునున్న హైదరాబాద్-కర్నూల్ రైళ్ల సంఖ్య - అలంపూర్ శక్తి పీఠానికి వెళ్లే భక్తులకు మరింత ప్రయోజనం
Published : August 15, 2026 at 2:53 PM IST
Gadwal To Kurnool Second Railway Line Works : జోగులాంబ గద్వాల నుంచి ఏపీలోని కర్నూలు వరకు 52 కిలోమీటర్ల మేర రెండో రైల్వేలైన్ ఏర్పాటు చేసేందుకుగానూ భూసేకరణ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం రైల్వేలైన్ దగ్గరలోని భూముల్లో హద్దులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. డబ్లింగ్ ద్వారా రైళ్ల సంఖ్యను పెంచడంతో పాటు సింగిల్ లైన్లో సాగించే రాకపోకల్లో తలెత్తే ఇబ్బందులను అధిగమించొచ్చని రైల్వే అధికారులు భావిస్తున్నారు. పైగా డబ్లింగ్ వల్ల సెక్షన్ సామర్థ్యం మెరుగుపడి మరిన్ని రైళ్లు నడిచే అవకాశం ఉంటుంది.
గద్వాల్ స్టేషన్లో అభివృద్ధి పనులు : హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు వెళ్లే రైళ్ల సంఖ్య పెరిగినట్లయితే ప్రయాణికులకు మరింత ప్రయోజనం చేకూరనుంది. అమృత్ భారత్ స్టేషన్ పథకం ద్వారా జోగులాంబ రైల్వే స్టేషన్కు కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.8 కోట్లు మంజూరు చేసింది. వీటి సాయంతో స్టేషన్లో విశ్రాంతి గదులు, ప్లాట్ఫామ్ ఎత్తు, నీటి సౌకర్యం, పార్కింగ్ సదుపాయాలు తదితర పనులు చేపట్టారు. మహబూబ్నగర్ నుంచి హైదరాబాద్, మహబూబ్నగర్ నుంచి దేవరకద్ర మధ్య రైల్వే లైన్లో ఇప్పటికే డబ్లింగ్ పనులు పూర్తి కావడంతో ట్రయల్ రన్ కూడా చేపట్టారు. ఇక కర్నూలు నుంచి డోన్ దాకా రెండో పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.
ఆలయాలకు మరింత భక్తుల తాకిడి : ప్రస్తుతం జోగులాంబ రైల్వే స్టేషన్లో ప్రయాణికులకు తాగునీరు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటడం లేదు. దీనికి తోడు స్టేషన్ ఆవరణ శుభ్రతకు నోచుకోవడం లేదు. ఇదే స్టేషన్ కేంద్రంగా చాలామంది ప్రయాణికులు వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. ప్రధానంగా అలంపూర్లోని శక్తిపీఠంతో పాటు పలు ఆలయాలను దర్శించే భక్తులు రైళ్ల ద్వారానే రాకపోకలు చేస్తుంటారు. జిల్లా పరిధిలో జోగులాంబ స్టేషన్లోనే గద్వాల తర్వాత ఎక్కువ టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. రెండో రైల్వే లైన్ నిర్మాణం పూర్తయితే ఆలయాలకు భక్తుల తాకిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
పైవంతెన నిర్మాణానికి సర్వే : జోగులాంబ రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా నిత్యం 40 ప్యాసింజర్ రైళ్లతో పాటు ఒక గూడ్స్ రైలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. దీంతో రహదారి వెంబడి రైల్వే గేటు దగ్గర ప్రతి రైలు కోసం 5 నుంచి 8 నిమిషాల వరకు నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జిని (ఆర్వోబీ) ఏర్పాటు చేస్తామని నిధులు కూడా మంజూరు చేశారు. అయితే ఈ వంతెన ద్వారా అక్కడ ఇతర ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని స్థానిక ప్రజలు, రైతులు నిర్మాణాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీంతో అక్కడి రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి రైల్వే అధికారులు కలిసి వారం కిందట రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ) నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎక్కడి నుంచి ఎలా చేపట్టాలనే సర్వే నిర్వహించారు.
ఇక స్టేషన్లలో నిరీక్షించకుండా వెళ్లొచ్చు : కొత్త రైల్వే లైన్ అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్ నుంచి మహబూబ్నగర్, గద్వాల్, కర్నూల్ మీదుగా డోన్ వరకు మెమో, డెమో రైళ్లు రాకపోకలు సాగించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం సింగిల్ లైన్ ట్రాక్ వల్ల ఎదురుగా వచ్చే రైలు దాటి వెళ్లే వరకు సమీప స్టేషన్లో నిరీక్షించాల్సి ఉంది. రెండో రైల్వే లైన్ వల్ల ఈ జాప్యానికి చెక్ పెట్టొచ్చు. ఈ లైన్ నిర్మాణంలో హై వోల్టేజ్ విద్యుత్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
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