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ఈ రైల్వే ట్రాక్​​ పూర్తయితే ఇక ఎక్కడా ఆగం! - గద్వాల్-కర్నూల్ రెండో రైల్వే లైన్​ పనులు వేగవంతం

ముమ్మరంగా సాగుతున్న గద్వాల్ నుంచి కర్నూల్ రెండో రైల్వే లైన్ - సేకరించిన భూముల్లో హద్దుల ఏర్పాటు -పెరగునున్న హైదరాబాద్-కర్నూల్ రైళ్ల సంఖ్య - అలంపూర్ శక్తి పీఠానికి వెళ్లే భక్తులకు మరింత ప్రయోజనం

గద్వాల్ నుంచి కర్నూల్ రెండో రైల్వే లైన్ పనులు
Gadwal To Kurnool Second Railway Line Works (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 2:53 PM IST

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Gadwal To Kurnool Second Railway Line Works : జోగులాంబ గద్వాల నుంచి ఏపీలోని కర్నూలు వరకు 52 కిలోమీటర్ల మేర రెండో రైల్వేలైన్​ ఏర్పాటు చేసేందుకుగానూ భూసేకరణ పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం రైల్వేలైన్​ దగ్గరలోని భూముల్లో హద్దులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. డబ్లింగ్ ద్వారా రైళ్ల సంఖ్యను పెంచడంతో పాటు సింగిల్​ లైన్​లో సాగించే రాకపోకల్లో తలెత్తే ఇబ్బందులను అధిగమించొచ్చని రైల్వే అధికారులు భావిస్తున్నారు. పైగా డబ్లింగ్ వల్ల సెక్షన్​ సామర్థ్యం మెరుగుపడి మరిన్ని రైళ్లు నడిచే అవకాశం ఉంటుంది.

గద్వాల్ స్టేషన్​లో అభివృద్ధి పనులు : హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు వెళ్లే రైళ్ల సంఖ్య పెరిగినట్లయితే ప్రయాణికులకు మరింత ప్రయోజనం చేకూరనుంది. అమృత్​ భారత్​ స్టేషన్​ పథకం ద్వారా జోగులాంబ రైల్వే స్టేషన్​కు కేంద్ర ప్రభుత్వం సుమారు రూ.8 కోట్లు మంజూరు చేసింది. వీటి సాయంతో స్టేషన్​లో విశ్రాంతి గదులు, ప్లాట్​ఫామ్​ ఎత్తు, నీటి సౌకర్యం, పార్కింగ్ సదుపాయాలు తదితర పనులు చేపట్టారు. మహబూబ్​నగర్​ నుంచి హైదరాబాద్​, మహబూబ్​నగర్​ నుంచి దేవరకద్ర మధ్య రైల్వే లైన్​లో ఇప్పటికే డబ్లింగ్ పనులు పూర్తి కావడంతో ట్రయల్​ రన్​ కూడా చేపట్టారు. ఇక కర్నూలు నుంచి డోన్​ దాకా రెండో పూర్తి చేయాల్సి ఉంది.

ఆలయాలకు మరింత భక్తుల తాకిడి : ప్రస్తుతం జోగులాంబ రైల్వే స్టేషన్​లో ప్రయాణికులకు తాగునీరు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉంటడం లేదు. దీనికి తోడు స్టేషన్​ ఆవరణ శుభ్రతకు నోచుకోవడం లేదు. ఇదే స్టేషన్​ కేంద్రంగా చాలామంది ప్రయాణికులు వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్తుంటారు. ప్రధానంగా అలంపూర్​లోని శక్తిపీఠంతో పాటు పలు ఆలయాలను దర్శించే భక్తులు రైళ్ల ద్వారానే రాకపోకలు చేస్తుంటారు. జిల్లా పరిధిలో జోగులాంబ స్టేషన్​లోనే గద్వాల తర్వాత ఎక్కువ టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తుంటారు. రెండో రైల్వే లైన్​ నిర్మాణం పూర్తయితే ఆలయాలకు భక్తుల తాకిడి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.

పైవంతెన నిర్మాణానికి సర్వే : జోగులాంబ రైల్వే స్టేషన్‌ మీదుగా నిత్యం 40 ప్యాసింజర్​ రైళ్లతో పాటు ఒక గూడ్స్ రైలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. దీంతో రహదారి వెంబడి రైల్వే గేటు దగ్గర ప్రతి రైలు కోసం 5 నుంచి 8 నిమిషాల వరకు నిరీక్షించాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు రోడ్ అండర్ బ్రిడ్జిని (ఆర్వోబీ) ఏర్పాటు చేస్తామని నిధులు కూడా మంజూరు చేశారు. అయితే ఈ వంతెన ద్వారా అక్కడ ఇతర ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయని స్థానిక ప్రజలు, రైతులు నిర్మాణాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. దీంతో అక్కడి రెవెన్యూ అధికారులతో కలిసి రైల్వే అధికారులు కలిసి వారం కిందట రోడ్​ ఓవర్ బ్రిడ్జి (ఆర్వోబీ) నిర్మాణానికి సంబంధించి ఎక్కడి నుంచి ఎలా చేపట్టాలనే సర్వే నిర్వహించారు.

ఇక స్టేషన్లలో నిరీక్షించకుండా వెళ్లొచ్చు : కొత్త రైల్వే లైన్​ అందుబాటులోకి వస్తే హైదరాబాద్​ నుంచి మహబూబ్​నగర్​, గద్వాల్, కర్నూల్​ మీదుగా డోన్ వరకు మెమో, డెమో రైళ్లు రాకపోకలు సాగించే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం సింగిల్ లైన్ ట్రాక్​ వల్ల ఎదురుగా వచ్చే రైలు దాటి వెళ్లే వరకు సమీప స్టేషన్​లో నిరీక్షించాల్సి ఉంది. రెండో రైల్వే లైన్ వల్ల ఈ జాప్యానికి చెక్​ పెట్టొచ్చు. ఈ లైన్​ నిర్మాణంలో హై వోల్టేజ్​ విద్యుత్​ను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

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గద్వాల్ నుంచి కర్నూల్ రెండో రైల్వే
GADWAL TO KURNOOL NEW RAILWAY LINE

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