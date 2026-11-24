చివరి దశకు గుంటూరు-గుంతకల్లు డబ్లింగ్ పనులు - గంటన్నర సమయం ఆదా
New Railway Line : గుంటూరు-గుంతకల్లు మధ్య రెండో రైలు మార్గం పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. 401 కి.మీ. మేర డబ్లింగ్, విద్యుద్దీకరణకు రూ.3,631 కోట్లు వెచ్చించేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 5:03 PM IST
గుంటూరు-గుంతకల్లు మధ్య రెండవ రైల్వే లైను నిర్మాణం తుది దశకు చేరుకుంది. 401 కిలోమీటర్ల ఈ మార్గంలో డబ్లింగ్ (రెండు లైన్ల నిర్మాణం) విద్యుద్దీకరణ పనుల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.3,631 కోట్ల వ్యయానికి ఆమోదం తెలిపింది. ఈ వ్యయాన్ని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమానంగా భరించేలా ఒప్పందం కుదిరింది. ఇప్పటివరకు 376 కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తయ్యాయి.
ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిగా పూర్తయిన తర్వాత, బెంగళూరు, గోవా, రాయలసీమ ప్రాంతాల నుంచి కోస్తా ఆంధ్రకు, అలాగే రాష్ట్ర రాజధానికి ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఈ మార్గంలో నడిచే రైళ్ల ప్రయాణ సమయంలో గరిష్టంగా గంటన్నర వరకు ఆదా అవుతుంది. ఇది తూర్పు, పశ్చిమ ప్రాంతాల మధ్య అనుసంధానాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, వాణిజ్య కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహిస్తుంది. ముఖ్యంగా గోవా ఓడరేవును, మచిలీపట్నంలో నిర్మితమవుతున్న ఓడరేవుతో అనుసంధానించేందుకు ఇది దోహదపడుతుంది.
డంప్ యార్డ్ తరలింపు : నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్లో ప్రస్తుతం ఉన్న డంప్ యార్డ్ను నందిపల్లె రైల్వే స్టేషన్కు తరలించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధమయ్యాయి. నందిపల్లెలో ఇప్పటికే ఆరు కొత్త రైల్వే ట్రాక్లను నిర్మించారు. ఈ డంప్ యార్డ్ను తరలించడం ద్వారా నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్పై ఉన్న నిర్వహణ భారం తగ్గుతుంది.
వేగవంతమైన పురోగతి : చలమ వద్ద 0.34 కిలోమీటర్ల పొడవైన టన్నెల్ (సురంగం) నిర్మాణం పూర్తయింది. అలాగే బోగడ వద్ద 1.6 కిలోమీటర్ల టన్నెల్ నిర్మాణం కొనసాగుతోంది. దీనిని వచ్చే ఏడాది జనవరి నాటికి పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ట్రాక్ నిర్మాణంతో పాటు ఈ విభాగాల్లో విద్యుదీకరణ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. నంద్యాల, గజులపల్లె మధ్య 15.121 కిలోమీటర్ల పొడవైన రెండవ రైల్వే లైను ఇటీవల అందుబాటులోకి వచ్చింది. మూడు రోజుల పాటు నిర్వహించిన విజయవంతమైన వేగ పరీక్షల (స్పీడ్ ట్రయల్స్) అనంతరం ఈ మార్గంలో రైళ్ల రాకపోకలకు అనుమతి లభించింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ రైళ్లు గంటకు 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తున్నాయి. దిగువమెట్ట- గజులపల్లె మధ్య కూడా పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి.
కొత్త సేవలకు అవకాశం : ప్రస్తుతం గుంటూరు–గుంతకల్లు రైల్వే మార్గంలో, నంద్యాల మీదుగా ప్రతిరోజూ 24 ప్యాసింజర్ రైళ్లు- 60 సరుకు రవాణా రైళ్లు (ఫ్రైట్ ట్రైన్లు) నడుస్తున్నాయి. రైలు మార్గాల రెట్టింపు (ట్రాక్-డబ్లింగ్) ప్రాజెక్ట్ పూర్తయిన తర్వాత, మరో 10 కొత్త రైళ్లను ప్రవేశపెట్టాలని భావిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా నంద్యాల–గుంటూరు–చెన్నై మార్గాలు, విజయవాడ–బెంగళూరు మధ్య వందే భారత్ సేవ, అలాగే గుంటూరు–అరుణాచలం, నంద్యాల–తిరుపతి, కర్నూలు–మచిలీపట్నం, ధర్మవరం–నర్సాపురం, కర్నూలు–విశాఖపట్నం వంటి మార్గాల్లో కొత్త రైలు సేవలను ప్రారంభించేందుకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు.
వీటితో పాటు, ప్రస్తుతం వారానికి మూడు రోజులు మాత్రమే నడుస్తున్న మచిలీపట్నం–బెంగళూరు 'కొండవీడు ఎక్స్ప్రెస్'ను ప్రతిరోజూ నడిచేలా మార్చాలనే ప్రతిపాదన కూడా ఉంది. సరుకు రవాణా కూడా పెరగనుండటంతో, నంద్యాల రైల్వే స్టేషన్ పూర్తిస్థాయి జంక్షన్గా మారనుంది. ఈ డబ్లింగ్ ప్రాజెక్ట్ పూర్తయ్యాక, రైళ్లు గంటకు 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే అవకాశం కలుగుతుంది. వచ్చే ఏడాది ఆగస్టు నాటికి ఈ కొత్త రైలు సేవలు ఈ మార్గంలో అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
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