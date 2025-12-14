ప్రారంభమైన రెండో విడత ఎన్నికల కౌంటింగ్ - కాసేపట్లో ఫలితాల విడుదల
ముగిసిన రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ - ప్రారంభమైన కౌంటింగ్ - 3,911 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు, 29,917 వార్డు సభ్యుల పదవులకు కొనసాగుతున్న ఓట్ల లెక్కింపు
Published : December 14, 2025 at 2:04 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 2:15 PM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 Counting Started : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండో దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ముగిసింది. కొన్ని చోట్ల వివిధ పార్టీల నేతల మధ్య స్వల్ప ఘర్షణలు జరిగాయి. పోలింగ్ కేంద్రాల్లో అప్పటివరకు క్యూలైన్లో ఉన్నవాళ్లకు ఓటు వేసేందుకు అవకాశం కల్పించారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభించారు. కౌటింగ్ పూర్తైన తర్వాత ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఆ తర్వాత వార్డు సభ్యులతో సమావేశాలు నిర్వహించి ఉప సర్పంచి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు.
రెండో దశలో 193 మండలాల్లోని 3,911 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులు, 29,917 వార్డు సభ్యుల పదవులకు పోలింగ్ జరిగింది. 12,782 మంది సర్పంచి పదవులకు, 71,071 మంది వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు బరిలో ఉన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు కొనసాగుతున్నాయి. గ్రామాలల్లో ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి క్యూలైన్లలో ప్రజలు ఓటింగ్ వేశారు. ఓటర్లు చలిని సైతం లెక్క చేయకుండా ఉదయమే కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు.
పలు ప్రాంతాల్లో ఘర్షణలు : నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా తిమ్మాజిపేట మండలం అవంచలో ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది. తెల్లవారుజామున గ్రామంలోని రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. సర్పంచ్ అభ్యర్థులు సౌమ్య, చంద్రకళ వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం తలెత్తింది. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ వర్గాలకు చెందిన శ్రేణుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో ఇద్దరికి గాయాలు కాగా వారిని జడ్చర్ల ఆసుపత్రికి తరలించారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు నగదు పంచుతున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు అడ్డుకున్నారు.
మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం అమ్మాపురంలో స్వల్ప ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. ఇతర గ్రామాలవారు వచ్చి ప్రచారం చేస్తున్నారని బీఆర్ఎస్ నేతలు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుదారులతో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారులు ఘర్షణకు దిగారు.
ఓటు వేసిన ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు : ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎన్నికలు జరిగాయి. కామేపల్లి మండలంలో 24 పంచాయతీలలో6 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మిగిలిన 18 పంచాయతీలలో ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఖమ్మం జిల్లాలో ఉదయం 9 గంటల వరకు 27.78 పోలింగ్ శాతం నమోదైంది. భద్రాద్రి జిల్లా చుంచుపల్లి మండలం విద్యానగర్లో ఎమ్మెల్యే కూనంనేని సాంబశివరావు ఓటు వేశారు.
ఖమ్మం జిల్లాలో సర్పంచ్ అభ్యర్థి మృతిచెందడం విషాదం నింపింది. నేలకొండపల్లి మండలం అనాసాగర్ సర్పంచ్ అభ్యర్థి నాగరాజు మృతి చెందారు. సర్పంచ్కు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా నామినేషన్ వేసిన దామాల నాగరాజు నిన్న సాయంత్రం అనారోగ్యానికి గురై ఆస్పత్రిలో చేరారు. ఈ క్రమంలోనే నాగరాజు అస్వస్థతకు గురయ్యాడు. ఆసుపత్రిలో చేర్పించగా... చికిత్సపొందుతూ తెల్లవారుజామున ప్రాణాలు విడిచాడు..
5 గ్రామాల్లో ఎన్నికలు నిలిపివేత : రెండో దశలో 4,333 గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచి, 38,350 వార్డు సభ్యుల పదవుల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. వీటిలో 415 గ్రామ సర్పంచి, 8307 వార్డు పదవులు ఏకగ్రీవం అయ్యాయి. మరో ఐదు గ్రామాలు, 108 వార్డుల్లో నామినేషన్లు దాఖలు కాలేదు. మిగతా వాటిలో 415 మంది సర్పంచ్లు, 8,307 వార్డు మెంబర్లు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
