ఎమ్మెల్యేల స్వగ్రామాల్లో ఎదురుగాలి - ఖమ్మం జిల్లాలో బోణీ కొట్టిన టీడీపీ
రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వెలువడుతున్న ఫలితాలు - ఓట్లు సమానంగా వచ్చినచోట టాస్ ద్వారా తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్న సర్పంచ్ అభ్యర్థులు
Published : December 14, 2025 at 8:06 PM IST
Telangana Panchayat Elections Results 2025 : రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలువడుతున్నాయి. అక్కడక్కడ ఉత్కంఠ పోరులో అభ్యర్థులు విజయతీరాలకు చేరుతున్నారు. పెద్దపల్లి జిల్లా పాలకుర్తి మండలం ఘన్శ్యాందాస్ నగర్లో అత్తపై కోడలు విజయం సాధించారు. అత్త నరసమ్మపై కోడలు రమ 18 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయాన్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నారు. అంతర్గాం మండలం బ్రాహ్మణపల్లి సర్పంచ్గా కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు విమల 12 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు. కరీంనగర్ జిల్లా అంబాల్పూర్లో ఒక్క ఓటుతో సర్పంచ్ అభ్యర్థి వెంకటేశ్ (కాంగ్రెస్) గెలుపొందారు. వేగుర్ల ఎల్లయ్యపై ఒక్క ఓటు తేడాతో విజయం సాధించారు.
ఎమ్మెల్యేల సొంతూళ్లలో వ్యతిరేకం : దేవరకద్ర ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్రెడ్డి సొంతూర్లో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు విజయం సాధించింది. ఎమ్మెల్యే మధుసూదన్రెడ్డి సొంతూరు దమగ్నాపూర్లో కృష్ణయ్య శెట్టి(బీఆర్ఎస్) గెలిచారు. పాలకుర్తి ఎమ్మెల్యే యశస్వినిరెడ్డి తన స్వగ్రామం మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూర్ మండలం చెర్లపాలెంలో కాంగ్రెస్ రెబల్ విజయం సాధించారు. చెర్లపాలెంలో కాంగ్రెస్ రెబల్ అభ్యర్థిగా పోటీచేసిన మహేందర్ గెలిచారు. హనుమకొండ జిల్లా పరకాల మండలం నాగారం పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు ఆందోళనకు దిగారు. 9 వార్డుల్లో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు గెలవడంపై కాంగ్రెస్ మద్దతుదారులు నిరసన తెలిపారు.
ఒక్క ఓటుతో గెలుపు : నల్గొండ జిల్లా వేములపల్లి మండలం మంగాపురం సర్పంచ్గా పోటీ చేసిన ఉపేంద్రమ్మ డ్రాలో తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోగా గెలిచారు. దామరచర్ల మండలం గణేష్పాడులో ఒక్క ఓటుతో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుపై రమేశ్నాయక్ (బీఆర్ఎస్) గెలిచారు. నల్గొండ జిల్లాలో ఇసుకబావిగూడెం సర్పంచ్గా ఒక్క ఓటుతో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు కల్లూరి అనిత గెలిచారు.
చనిపోయినా గెలిచింది : రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి మండలం మాసానిగూడ పంచాయతీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో ఊహించని పరిణామం చోటు చేసుకుంది. 8వ వార్డు సభ్యురాలిగా పోటీ చేసిన పల్లె లత (42) ఈనెల 7వ తేదీన అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు రావడంతో మృతి చెందారు. ఆదివారం జరిగిన పోలింగ్లో ప్రత్యర్థి పల్లె అనితపై లత 30 ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపు సాధించారు.
7వ తేదీ సాయంత్రం ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహిస్తున్న సమయంలో ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ఆమె మృతిచెందినట్టు డాక్టర్లు ధ్రువీకరించారు. 8వ వార్డుకు తిరిగి నోటిఫికేషన్ నిర్వహించి ఎన్నిక నిర్వహిస్తామని శంకర్పల్లి ఎంపీడీఓ వెంకయ్య తెలిపారు. చేవెళ్ల మండలం గుండాలలో ఒక్క ఓటుతో సర్పంచ్గా బుచ్చిరెడ్డి(కాంగ్రెస్) గెలిచారు. బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు కాంత్రెడ్డిపై ఒక్క ఓటుతో విజయం సాధించారు.
తెలుగుదేశానికి విజయం : ఖమ్మం జిల్లా కామేపల్లి మేజర్ పంచాయతీ సర్పంచ్గా టీడీపీ మద్దతుదారు అజ్మీరాహరి గెలుపొందారు. కామేపల్లి కామేపల్లి మేజర్ పంచాయతీ సర్పంచ్ అభ్యర్థిగా అజ్మీరా హరిని తెలుగుదేశం పార్టీ బలపరిచింది. మహబూబ్నగర్ జిల్లా చిన్నచింతకుంట మండలం గూడూరు ఎన్నిక ఫలితాన్ని అధికారులు నిలిపివేశారు. రీకౌంటింగ్ చేసినా ఇద్దరు అభ్యర్థులకు సమాన ఓట్లు రావడంతో ఫలితం ఆగిపోయింది. నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో వెంకయ్యపల్లి సర్పంచ్ ఫలితం టాస్ ద్వారా తేలింది. టాస్ ద్వారా కాంగ్రెస్ మద్దతుదారు వెంకటలక్ష్మీని అదృష్టం వరించింది. ఇందు(బీఆర్ఎస్), వెంకటలక్ష్మికి సమాన ఓట్లు రావడంతో ఆర్వో టాస్ వేసి ఫలితాన్ని తేల్చారు.
