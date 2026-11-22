రెండో విడత పురపోరు - ముమ్మరంగా అభ్యర్థుల ప్రచారం
Urban Local Body Elections : రెండో విడత పురపోరుకు కూటమి అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలసి పట్టణాల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రభుత్వం చేసిన మంచిని వివరిస్తూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:54 PM IST
రెండో విడత పురపోరుకు కూటమి అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని ముమ్మరం చేశారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలసి పట్టణాల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రభుత్వం చేసిన మంచిని వివరిస్తూ ఓట్లు అభ్యర్థిస్తున్నారు. మున్సిపాల్టీల్లో నెలకొన్న సమస్యలను పరిష్కరిస్తామంటూ ప్రజలకు హామీలు ఇస్తున్నారు. తీవ్రమైన జ్వరంతో బాధపడుతున్నా లెక్కచేయకుండా పాలకొల్లులో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు కూటమి అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ప్రచారం నిర్వహించారు.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకు మున్సిపాల్టీలో అభ్యర్థులు జోరుగా ప్రచారం సాగిస్తున్నారు. పట్టణంలోని వివిధ వార్డుల్లో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థి బసవ రామకృష్ణ, వార్డు అభ్యర్థులతో కలిసి ఎమ్మెల్యే ఆరిమిల్లి రాధాకృష్ణ ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. అభ్యర్థులను ప్రజలకు పరిచయం చేస్తూ, కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధిని వివరిస్తూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. ప్రచారంలో కొన్నిచోట్ల మహిళలు కూటమి నేతలకు ఘన స్వాగతం పలికి హారతులు పట్టారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులను గెలిపిస్తే తణుకు పట్టణాన్ని మరింత అభివృద్ధి పరచడానికి సాధ్యమవుతుందని, ప్రజలు సహకరించాలని ఎమ్మెల్యే రాధాకృష్ణ కోరారు.
సెలైన్ ఎక్కించుకొని మరీ : తీవ్ర జ్వరంతో బాధపడుతున్నా పట్టించుకోకుండా కూటమి అభ్యర్థుల గెలుపే లక్ష్యంగా ప్రచారంలో ముందుకు సాగుతున్నారు మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు. సెలైన్ ఎక్కించుకొని మరి పాలకొల్లులో ఇంటింటికీ ప్రచారం నిర్వహించారు. పాలకొల్లు అభివృద్ధి చెందాలంటే కూటమి బలపరిచిన ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఉషారాణి, కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు.
భీమవరం మున్సిపాల్టీలో ఎన్నికల ప్రచారం ఊపందుకుంది. కూటమి నుంచి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి డాక్టర్ మల్లేశ్వరి పట్టణంలో విస్తృతంగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. పట్టణంలోని ట్రాఫిక్, డ్రైనేజీ, తాగునీరు, పారిశుధ్యం వంటి సమస్యలను కూటమి ప్రభుత్వ సహకారంతో పరిష్కరిస్తామని మల్లేశ్వరి ప్రజలకు హామీ ఇచ్చారు.
ఇంటింటికీ వెళ్లి కరపత్రాలు : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో కూటమి ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థి ఆమదాలవలస ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ సతీమణి కూన ప్రమీల ప్రచారంలో స్పీడ్ పెంచారు. 24, 25 వార్డుల్లో ఇంటింటికీ వెళ్లి కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. సైకిల్ గుర్తుపై ఓటు వేసి కూటమి అభ్యర్థులను అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని కోరారు.
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