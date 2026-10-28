తెలంగాణలో ఫిబ్రవరిలో రెండో దశ జనగణన - ఈసారి వ్యక్తిగత వివరాలతో పాటు 'కులం' నమోదు
తొలి దశ కింద గత మే, జూన్ నెలల్లో ప్రతి కుటుంబ యజమాని వివరాలు సేకరించిన అధికారులు, ఫిబ్రవరిలో చేసే రెండో గణనలో కుటుంబం వివరాలు కూడా తీసుకోనున్నారు.
Published : October 28, 2026 at 10:51 AM IST
Second Phase Of Census in Telangana : జనాభా లెక్కల సేకరణలో కీలకమైన రెండో దశకు తెలంగాణలో రంగం సిద్ధమైంది. తద్వారా రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరి వ్యక్తిగత వివరాల సేకరణకు రాష్ట్ర జనాభా లెక్కల విభాగం సిద్ధమవుతోంది. ఇందులో భాగంగా 80 వేల మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు యాప్లో వివరాల సేకరణపై నిపుణులతో ట్రైనింగ్ ఇస్తోంది.
వాస్తవంగా రెండో దశను ప్రయోగాత్మకంగా 3 జిల్లాల్లో చేయాలని భావించారు. ఆ జిల్లాలు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, నల్గొండ, సంగారెడ్డిగా ఉన్నాయి. ఈ జిల్లాల్లోని ఒక్కో మండలంలో పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద రెండో దశ జనగణన చేపట్టాలని తొలుత ప్రతిపాదించినప్పటికీ, ఉత్తర భారతంలో ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో రెండో దశ ప్రారంభమైనందున పైలట్ ప్రాజెక్టులు వద్దని కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
తెలంగాణలో సుమారు 4.30 కోట్ల జనాభా
తెలంగాణలో తొలి దశ కింద గత మే, జూన్ నెలల్లో ప్రతి కుటుంబానికి సంబంధించిన యజమాని వివరాలు మాత్రమే సేకరించారు. ఈ ప్రకారం రాష్ట్రంలో మొత్తం కోటీ 10 లక్షల కుటుంబాలున్నట్లు అంచనా వేశారు. ఆయా కుటుంబాల్లో సుమారు 4.30 కోట్ల జనాభా ఉన్నట్లు భావిస్తున్నారు. రెండో దశలో చేపట్టబోయే జనగణనలో కుటుంబ సభ్యులందరి వ్యక్తిగత వివరాలు సేకరించనున్నారు. ఆ ప్రకారం ఒక్కో పౌరుడి నుంచి దాదాపు 40 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు సేకరించి, లెక్కల సిబ్బంది యాప్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
గణకుల ఫోన్లో యాప్ ఇన్స్టాల్
ఈ జనగణనలో కీలకమైనవి కులం వివరాలు. స్వాతంత్ర్యానంతరం నుంచి పౌరులందరి కులం వివరాలు నమోదు చేయడం ఇదే మొట్ట మొదటిసారి. అందుకే ఆయా వివరాలు బయటికి రాకుండా అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకోనున్నారు. గణకుల ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసిన యాప్లో పౌరుల వివరాలు నమోదు చేసి, సబ్మిట్ చేయగానే సమాచారం మొత్తం కేంద్ర హోంశాఖ సర్వర్లోకి వెళ్లేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ మేరకు అత్యంత గోప్యత పాటించాలని కేంద్ర హోంశాఖ ఇప్పటికే అన్ని రాష్ట్రాల జనాభా లెక్కల డిపార్ట్మెంట్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
800 మందికి మించకుండా
తొలి దశ జనగణనలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 80 వేల మంది ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు. ఆ దశలో ఒక్కో గణకుడికి కొన్నిచోట్ల 1,500 మంది జనాభా వివరాలను సేకరించే బాధ్యతలను అప్పగించారు. రెండో దశలో ఒక్కో గణకుడి పరిధిలో 800 జనాభా మించకుండా కేటాయించాలని రాష్ట్ర జనాభా లెక్కల డిపార్ట్మెంట్ భావిస్తోంది. దీంతో మలి దశకు మరో ఐదారు వేల మంది సిబ్బంది అదనంగా అవసరం అవుతారని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తోంది.
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