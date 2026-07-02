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మెగా పీటీఎంలలో 'తల్లికి వందనం' రెండో విడత నిధులు - మంత్రి నారా లోకేశ్

ఈ నెల16 నుంచి ఖాతాల్లో జమ - శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ తెదేపా శ్రేణుల సమావేశంలో లోకేశ్‌ - ఈ నెల 15 నుంచి ఇంటింటా కూటమి ప్రచారం

Talliki Vandanam Scheme In State
Talliki Vandanam Scheme In State (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 7:27 AM IST

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Talliki Vandanam Scheme In State : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న 'తల్లికి వందనం' పథకం రెండో విడత ఆర్థిక సాయాన్ని ఈ నెల 16, 17, 18 తేదీల్లో నిర్వహించే మెగా పేరెంట్-టీచర్ మీటింగ్ (పీటీఎం) సమావేశాల సందర్భంగా లబ్ధిదారులైన తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నట్లు ఐటీ, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ప్రకటించారు.

తిరుపతి జిల్లా రేణిగుంట మండలం కొత్తపాళెం సమీపంలో బుధవారం శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో మంత్రి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో విద్యా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను భాగస్వాములను చేసే దిశగా మెగా పీటీఎంలను నిర్వహిస్తున్నామని, అదే సందర్భంగా 'తల్లికి వందనం' రెండో విడత సాయం కూడా అందజేస్తామని చెప్పారు.

ఈ నెల 15 నుంచి ఇంటింటా కూటమి ప్రచారం : కూటమి ప్రభుత్వం ఏడాది కాలంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలను ప్రజలకు వివరించేందుకు ఈ నెల 15వ తేదీ నుంచి ఇంటింటా ప్రచార కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలని పార్టీ శ్రేణులకు మంత్రి లోకేశ్ పిలుపునిచ్చారు. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ప్రతి పథకం ప్రజలకు చేరువ కావాలంటే కార్యకర్తలు ప్రజల మధ్య ఉండాలని సూచించారు. పార్టీ కార్యకర్తల సంక్షేమం కూడా తమకు ముఖ్యమని పేర్కొన్న మంత్రి, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించేందుకు అవసరమైతే పార్టీ తరఫున కొంత ఆర్థిక సహకారం కూడా అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

ఉపాధి, అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వ పనితీరు ప్రస్తావన : కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత చేపట్టిన నియామకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను మంత్రి లోకేశ్ వివరించారు. మొదటి 150 రోజుల్లోనే 16 వేల ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేశామని, అదనంగా 6 వేల మంది కానిస్టేబుళ్లకు ఉద్యోగాలు కల్పించామని తెలిపారు. ఈ ఏడాదికి 10 వేల ఉద్యోగాలతో మెగా జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటించినట్లు చెప్పారు. అలాగే గతంలో నిలిచిపోయిన అమరావతి రాజధాని నిర్మాణంతో పాటు పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులను వేగవంతం చేశామని పేర్కొన్నారు. అభివృద్ధి, ఉపాధి కల్పన, మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణ దిశగా ప్రభుత్వం కట్టుబడి పనిచేస్తోందన్నారు.

'అహంకారం మనవాళ్లకు అంటకూడదు' : పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు మంత్రి లోకేశ్ కీలక సూచనలు చేశారు. రాజకీయాల్లో ప్రజల పట్ల వినయంతో వ్యవహరించాలని, గత ప్రభుత్వంలో కనిపించిన అరాచకాలు, వేధింపులు, అహంకారం వంటి లక్షణాలు కూటమి నాయకులకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రావొద్దని హెచ్చరించారు. అలాంటి లక్షణాలు ఎవరికి సోకినా నేనే వ్యాక్సిన్ వేస్తా అంటూ కార్యకర్తలకు స్పష్టమైన సందేశం ఇచ్చారు. ప్రజలకు సేవ చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, అదే దిశగా ప్రతి కార్యకర్త పనిచేయాలని సూచించారు.

శ్రీకాళహస్తీశ్వరుని దర్శించుకున్న మంత్రి : పార్టీ సమావేశం అనంతరం మంత్రి నారా లోకేశ్ శ్రీకాళహస్తీశ్వర స్వామివారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం శ్రీకాళహస్తి మండలం ఊరందూరులో పార్టీ నాయకుడు బొజ్జల సుధీర్‌రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు. అక్కడి నుంచి తిరుమలకు చేరుకున్న మంత్రి గురువారం(ఈరోజు) ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకుని, అనంతరం శ్రీసిటీకి వెళ్లనున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 'నో అడ్మిషన్' బోర్డులు కనిపించాలి : ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థపై ప్రజల్లో విశ్వాసం పెరుగుతోందని మంత్రి లోకేశ్ పేర్కొన్నారు. మంగళగిరి నియోజకవర్గంలోని నిడమర్రు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ప్రవేశాలకు భారీ పోటీ నెలకొన్న విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, భవిష్యత్తులో రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో కూడా 'నో అడ్మిషన్' బోర్డులు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి రావాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలలను నాణ్యమైన విద్యకు కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం అనేక సంస్కరణలు అమలు చేస్తోందని, ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు సమిష్టిగా కృషి చేస్తే ప్రభుత్వ బడులపై ప్రజల ఆదరణ మరింత పెరుగుతుందని అన్నారు.

ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు సన్మానం : శ్రీకాళహస్తి నియోజకవర్గంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదివి అత్యుత్తమ మార్కులు సాధించిన జస్మిత, సాయిపూజిత, మోహత్ చరణ్‌సాయిలను మంత్రి లోకేశ్ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. వారి తల్లిదండ్రులను సన్మానించి విద్యార్థుల ప్రతిభను కొనియాడారు.

ఈ సందర్భంగా శ్రీకాళహస్తి పట్టణంలోని రాజీవ్‌నగర్‌లో విద్యార్థులకు రెండు సెంట్ల చొప్పున ఇంటి స్థలాల పట్టాలను మంత్రి అందజేశారు. ప్రతిభను ప్రోత్సహించడం ద్వారా మరింత మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉన్నత లక్ష్యాలతో ముందుకు సాగుతారని మంత్రి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి పార్లమెంటరీ కమిటీ పార్టీ అధ్యక్షురాలు పనబాక లక్ష్మి, షాప్ చైర్మన్ రవినాయుడుతో పాటు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.

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తల్లికి వందనం రెండో విడత నిధులు
TALLIKI VANDANAM SCHEME IN STATE

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