ముగిసిన రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ - కొనసాగుతున్న కౌంటింగ్
Second Phase of Panchayat Polling Concluded: రెండో విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. విశాఖ మినహా మిగిలిన 27 జిల్లాల్లోనూ రెండో విడత పోలింగ్ పూర్తైనట్లు అధికారులు వివరించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 1:36 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 2:06 PM IST
రాష్ట్రంలో రెండోదశ పంచాయతీ పోలింగ్ ముగిసింది. కొన్నిచోట్ల చెదురుమదురు ఘటనలు మినహా అన్ని ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా సాగింది. మొత్తం 3,803 పంచాయతీల్లో ఉదయం 7 గంటల నుంచి పోలింగ్ జరిగింది. ఓటర్లు పెద్దఎత్తున ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. విశాఖ మినహా మిగిలిన 27 జిల్లాల్లోనూ రెండో విడత పోలింగ్ పూర్తైనట్లు అధికారులు వివరించారు. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,803 సర్పంచ్ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగగా 10,295 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. 1,170 సర్పంచ్లు ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
రెండో దశలో ఏకగ్రీవాలు మినహా 29,603 వార్డులకు ఎన్నికలు కాగా 63,395 మంది అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డారు. 19,655 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. కాసేపట్లో రెండో విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభమవనుంది.
పోటెత్తిన ఓటర్లు : ఉదయం నుంచే క్యూలైన్లలో బారులుతీరి ఓటు వేశారు. వృద్ధులు, మహిళలు ఉత్సాహంగా పోలింగ్లో పాల్గొన్నారు. నడవలేని వ్యక్తులను కుటుంబ సభ్యులు పోలింగ్ కేంద్రానికి ఎత్తుకుని వచ్చి ఓటు వేయించారు. ఎన్నికల అధికారులు సీసీ కెమెరాలు, వెబ్కాస్టింగ్, వీడియోగ్రఫీ ద్వారా పోలింగ్ ప్రక్రియ పర్యవేక్షించారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది . కౌంటింగ్ పూర్తయిన వెంటనే ఫలితాలు ప్రకటించనున్నారు. కౌంటింగ్ సందర్భంగా గ్రామాల్లో ఉద్రిక్తతలు తలెత్తకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
పోలింగ్ తీరు పరిశీలించిన ఎస్ఈసీ: రాష్ట్రంలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా జరిగాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా చెప్పారు. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని మండలం నంబూరులో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్న తీరుని ఆయన పరిశీలించారు. ఆరు పోలింగ్ కేంద్రాలు సందర్శించి ఏజెంట్లు, ఓటర్లతో మాట్లాడారు. అనంతరం విజయవాడ ఎస్సీసీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడారు.
రాత్రిలోగా ఫలితాలు : రెండు గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమవుతుందని చిన్న గ్రామ పంచాయతీల్లో సాయంత్రానికి, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో రాత్రిలోగా లెక్కింపు పూర్తి చేసి ఫలితాలు ప్రకటించేందుకు ఏర్పాట్లు చేశామని ఎస్ఈసీ పునేఠా వివరించారు.
జిల్లాలవారీగా పోలింగ్ శాతాలు:
- విజయనగరం జిల్లా - 83.07 శాతం
పోలింగ్ కేంద్రాల్లో విధ్వంసం - పలు ప్రాంతాల్లో అవాంఛనీయ ఘటనలు, ఉద్రిక్తతలు
ఏపీలో కొనసాగుతున్న రెండో దశ పంచాయతీ పోలింగ్ - బారులు తీరిన ఓటర్లు