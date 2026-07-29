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హైదరాబాద్​ మెట్రో రెండో దశపై బిగ్​ అప్​డేట్​ - మరో రెండు నెలల్లో కేంద్రం క్యాబినెట్​ ముందుకు

ఆ లోపు మొదటిదశ స్వాధీన ప్రక్రియ ముగించాలన్న కేంద్రం - మొదటిదశను, రెండోదశతో ముడిపెట్టొదని కోరిన రాష్ట్రం - రుణ మంజూరు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోవడంతో ఆగిపోయిన మొదటి దశ స్వాధీన ప్రక్రియ

Metro Phase 2 Proposal Before the Union Cabinet
Metro Phase 2 Proposal Before the Union Cabinet (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 10:39 AM IST

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Metro Phase 2 Proposal Before the Union Cabinet : మెట్రో రైలు రెండోదశ అనుమతుల అంశం రెండు నెలల్లో కేంద్ర క్యాబినెట్​ ముందుకు రానుంది. ఈలోగా మొదటిదశ స్వాధీన ప్రక్రియ పూర్తికావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కేంద్రం సూచించింది. దిల్లీలో గత వారం జరిగిన ఉన్నతస్థాయి సమావేశంలో కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, హైదరాబాద్​ మెట్రోరైలు లిమిటెడ్​ ఎండీ పాల్గొన్నారు. ఫస్ట్​ ఫేజ్​ స్వాదీనానికి మార్గం సుగమం చేయడంలో ఆలస్యం, రెండోదశకు అనుమతుల జాప్యంతో పడుతున్న భారం, విస్తరణ లేకపోవడంతో ఎదురవుతున్న ట్రాఫిక్​ సమస్యలను రాష్ట్ర అధికారులు వివరించారు. ఈ రెండింటికి ముడిపెట్టొదని కోరారు. రెండోదశ పూర్తయ్యే నాటికి మొదటిదశతో అనుసంధానంపై ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా అందించిన లేఖలో అధికారులు తెలిపారు.

నెలన్నరకు పైగా ఎదురుచూపులు : మెట్రో మొదటిదశ స్వాధీన ప్రక్రియ మే నెలాఖరుతోనే పూర్తవ్వాలి. కానీ రుణ మంజూరు అర్ధాంతరంగా ఆగిపోవడంతో నిలిచిపోయింది. ఎల్​అండ్​టీ హైదరాబాద్​ మెట్రోరైలు లిమిటెడ్​కు రూ.13,527 కోట్ల రుణం ఇస్తామంటూ ఇండియన్​ రైల్వే ఫైనాన్స్​ కార్పొరేషన్​ ఒప్పందం చేసుకున్నా, కేంద్రం నుంచి ఎన్వోసీ లేకపోవడంతో రుణం విడుదల కాలేదు. ఈ అంశంపై సీఎం రేవంత్​రెడ్డి కేంద్ర మంత్రులకు లేఖలు రాయడం, స్వయంగా వెళ్లి కలిసి చర్చించిన అనంతరం ఫస్ట్​ ఫేజ్​కి తిరిగి విలువ నిర్ధారణ చేసేందుకు, రెండు దశలకు అవసరమైన రుణాల సేకరణకు ఎస్​బీఐ క్యాప్స్​ను కన్సల్టెంట్​గా నియమించాలని ఉమ్మడిగా నిర్ణయించారు. ఆ తర్వాత నెలన్నర రోజులుగా ఎలాంటి పురోగతి లేదు. అధికారులు నిరంతరం కేంద్రంలో సంప్రదింపులు జరుపుతూనే ఉన్నారు. ఈ మేరకు రెండు నెలల్లో ప్రక్రియ పూర్తి చేద్దామనే హామీ కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చింది.

రుణ మంజూరే కీలకం : రెండు నెలల్లో మొదటిదశ ప్రక్రియ పూర్తవ్వాలంటే రుణ మంజూరే కీలకం. ఐఆర్​ఎఫ్​సీ ఇక వెనక్కి వెళ్లిపోయినట్లే అని కేంద్రం సంకేతాలు ఇచ్చింది. జైకా నుంచి కొంత జపాన్​ యెన్​లలో, మిగిలిన మొత్తం రూపాయల్లో రుణం ఇచ్చేలా గతంలో ఉన్న షరతులు, అదే వడ్డీ రేటుకు కొత్తగా ఎస్​బీఐ, ఐసీఐసీఐతోపాటూ మరిన్ని బ్యాంకింగ్​ సంస్థల నుంచి రుణ సమీకరణకున్న మార్గాలను అన్వేషించాలని సూచించింది. దీనిపై హైదరాబాద్​ మెట్రోరైలు లిమిటెడ్​ కసరత్తు మొదలుపెట్టింది. ప్రస్తుతం రుణమిచ్చే సంస్థను ఎంపిక చేసే బాధ్యతను ఏదైనా ఏజెన్సీకి అప్పగించే యోచనలో ఉంది. పూర్తి ప్రక్రియ రెండు నెలల్లోనే పూర్తవ్వాలంటే క్లిష్టమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమైంది. గతంలో ఐఆర్​ఎఫ్​సీతో చర్చించి షరతులు రాసుకుని రుణ ఒప్పందం దశకు దాదాపు ఆరు నెలలకుపైగా సమయం పట్టింది. ఇదే విషయమై హైదరాబాద్​లో మంగళవారం జరగాల్సిన బోర్డు సమావేశం కూడా వివిధ కారణాలతో వాయిదా పడింది.

మెట్రో ఫేజ్​-1లోని ఎల్​అండ్​టీ వాటాను 100 శాతం కొనుగోలు చేశాక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి పూర్తిస్థాయి యాజమాని అవుతుంది. విస్తరణలో భాగంగా చేపట్టనున్న ఫేజ్​-2ను కేంద్ర, రాష్ట్రాల సంయుక్త ప్రాజెక్టుగా ప్రతిపాదించారు. నిర్మాణం పూర్తయ్యాక నిర్వహణ సమయంలో సమన్వయ సమస్యలు వస్తే ఎలా పరిష్కరిస్తారంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గతంలో అడిగింది. రెండోదశ పూర్తయిన మూడేళ్ల తర్వాత అప్పటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఒక అవగాహనకు రావొచ్చని రాష్ట్రం సమాధానమిచ్చింది.

కేంద్రం మాత్రం రెండు దశల ప్రాజెక్టులూ ఒకే యాజమాన్యం కింద ఉండాలని భావిస్తోంది. దేశంలోని అన్ని మెట్రో రైళ్లు ఇదే విధానంలో నడుస్తున్నాయని గుర్తు చేస్తోంది. అందుకే మొదటిదశలో భాగస్వామి కావాలని ఆసక్తి చూపిస్తోందని సమాచారం. అదే జరిగితే మెట్రోకి హైదరాబాద్​లో ఉన్న 269 ఎకరాల భూములు, మాల్స్​, ఇతరత్రాలనీ ఉమ్మడి ఆస్తులుగా మారతాయి.

సంయుక్త ప్రాజెక్టుల్లో వాటాలు ఇలా : మెట్రో రైలు చట్టంలో ఇటీవల చేసిన మార్పుల ప్రకారం సంయుక్త ప్రాజెక్టుల్లో కేంద్రం వాటా 20 శాతం, రాష్ట్ర వాటా 20 శాతం, రుణాల ద్వారా 60 శాతం నిధులను సమకూర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. కేంద్రం వాటా 20% అని చెబుతున్నా భూసేకరణ, నిర్మాణ సమయంలో వడ్డీల ఖర్చును రాష్ట్రమే భరించాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు కేంద్రం వాటా 18 శాతమే ఉంటుందని సమాచారం. ఫేజ్​-1లో కేంద్రం వాటాను తీసుకుంటే మెట్రో తొలి రెండు దశలూ కేంద్ర, రాష్ట్ర సంయుక్త ప్రాజెక్టులు అవుతాయి. అప్పుడు బోర్డులో కేంద్రం, రాష్ట్రం తరఫున అధికారులు డైరెక్టర్లుగా ఉంటాయి. సమన్వయంతో ప్రాజెక్ట్​ పరుగులు పెడుతుందని కేంద్రం భావిస్తోంది.

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