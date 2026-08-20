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రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లపై బిగ్​ అప్డేట్​ - సెప్టెంబర్ 15 నాటికి లబ్ధిదారుల ఎంపిక

వచ్చే నెల 15 నాటికి ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు పత్రాలు - ఒక్కో నియోజకవర్గంలో 2,500 మందికి కేటాయింపులు - రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం రూ.10,400 కోట్లు కేటాయింపు

Second Phase of Indiramma Houses
Second Phase of Indiramma Houses (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 11:38 AM IST

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Updated : August 20, 2026 at 11:44 AM IST

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Second Phase of Indiramma Houses : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం రెండో విడత లబ్ధిదారులను సెప్టెంబరు 15 నాటికి ఎంపిక చేసి, మంజూరు పత్రాలు అందించేలా హౌసింగ్​ కార్పొరేషన్​ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే 2.50 లక్షల ఇళ్లను పేదలకు పంపిణీ చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. క్యూర్​ పరిధి మినహాయించి రాష్ట్రంలోని 100 నియోజకవర్గాల్లో ఒక్కో నియోజకవర్గానికి 2,500 చొప్పున ఇళ్లను నిర్మించి ఇవ్వనుంది.

తెలంగాణలో 50 వేల మంది వరకు గుడిసెల్లో నివసిస్తున్నట్లు అధికారుల సర్వేలో తేలింది. రెండో విడతలో వీరందరికీ మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు. అలాగే 'రూప్​ పునఃప్రారంభం' అనే కొత్త పథకం పేరుతో నియోజకవర్గానికి 700 చొప్పున 70 వేల ఇళ్లు మంజూరు చేయనున్నారు.

సెప్టెంబరు 15 నాటికి పూర్తయ్యేలా కసరత్తు :

  • తుది జాబితాను కలెక్టర్​ పరిశీలించిన తర్వాత దస్త్రం జిల్లా ఇన్​ఛార్జి మంత్రి వద్దకు వెళ్తుంది. మంత్రి ఆమోదించాక లబ్ధిదారుల పేర్లను అధికారికంగా ప్రకటిస్తారు.
  • ఈ ప్రక్రియ అంతా సెప్టెంబరు 15 నాటికి పూర్తయ్యేలా కసరత్తు చేస్తున్నారు.
  • ప్రభుత్వం రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కోసం రూ.10,400 కోట్లను కేటాయించింది.
  • ఇందులో 1.80 లక్షల ఇళ్లకు ఒక్కో ఇంటికి రూ.5 లక్షల చొప్పున రూ.9 వేల కోట్లను, రూఫ్​ ఆధునికీకరణలో భాగంగా 70 వేల ఇళ్లకు రూ.2 లక్షల చొప్పున రూ.1,400 కోట్లను అందించనుంది.

ఈసారి మొదడి విడతలోనే రూ.లక్ష రుణం : మహిళా సంఘాల ద్వారా రూ.లక్షలను నాలుగు దశలో ఇవ్వనుంది. పునాది దశ దాటిన తర్వాత మొదటి విడత రూ.లక్షను అందిస్తారు. అయితే ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మొదటి విడతలో భాగంగా చాలామంది పేదలు పునాది వరకు ఇళ్లను నిర్మించుకోవడంలో ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఈసారి ఆ పరిస్థితి తలెత్తకుండా మహిళా సంఘాల ద్వారా లబ్ధిదారులకు రూ.లక్ష రుణం ముందే ఇచ్చేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. పునాది దశ దాటిన తర్వాత సర్కార్​ నుంచి జమయ్యే రూ.లక్షను లబ్ధిదారులు మహిళా సంఘానికి తిరిగి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

ఇందిరమ్మ అర్హుల జాబితా ప్రకటన : మరోవైపు హైదరాబాద్​ కోర్​ అర్బన్​ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను ఈనెల 27 నుంచి కేటాయించనున్నారు. 27 నుంచి 31 వరకు రోజుకు 4 నియోజకవర్గాల్లో పూర్తి పారదర్శకంగా లాటరీ నిర్వహించనున్నట్లు హౌసింగ్​ బోర్డు వైస్​ ఛైర్మన్​ వీపీ గౌతమ్​ పేర్కొన్నారు. క్యూర్​ పరిధిలోని 16 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లో 7 వేల 340 ఎల్​ఐజీ ఫ్లాట్లకు 60 వేల 14 మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఓఆర్​ఆర్​ లోపల సొంత ఇళ్లు లేదా ప్లాటు ఉన్నాయా అనే విషయాలను 360 డిగ్రీల పరిశీలన జరుగుతోంది. అది పూర్తి చేసి రేపు సాయంత్రం అర్హుల ప్రాథమిక జాబితా ప్రకటించనున్నారు. ఆగస్టు 21న సాయంత్రం నుంచి మీసేవ పోర్టల్ లేదా హౌసింగ్ బోర్డు వెబ్‌సైట్‌ ద్వారా అర్హుల జాబితా అందుబాటులో ఉంటుందని గౌతమ్ వెల్లడించారు. జాబితాపై అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈ నెల 23వ తేదీ సాయంత్రంలోపు తెలపవచ్చన్నారు. అభ్యంతరాలను పరిశీలించి అర్హుల తుది జాబితాను ఈ నెల 25న ప్రకటిస్తారు.

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ఇందిరమ్మ ఇళ్ల అర్హుల జాబితా నేడే ఖరారు - ఈ నెల 27 నుంచి కేటాయింపు

Last Updated : August 20, 2026 at 11:44 AM IST

TAGGED:

INDIRAMMA HOUSES
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INDIRAMMA HOUSES ALLOCATIONS
రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల కేటాయింపు
SECOND PHASE OF INDIRAMMA HOUSES

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