'డిసెంబర్ నాటికి సిలబస్ పూర్తి చేసేయండి' : జనగణన నేపథ్యంలో ఉపాధ్యాయులకు కీలక సూచన
Second Phase Of Census Telangana : తెలంగాణలో రెండో దశ జనగణనకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. దీనిలో భాగంగా 90,000 మంది ఉపాధ్యాయులకు, ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇచ్చి జనాభా లెక్కల విధుల్లో నియమించనున్నారు.
Published : November 21, 2026 at 1:05 PM IST
రాష్ట్రంలో కీలకమైన రెండో దశ జనగణనకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. వచ్చే నెలలో సుమారు 90,000 మంది ఉపాధ్యాయులకు, ఉద్యోగులకు శిక్షణ ఇస్తామని, వారిని విధుల్లోకి నియమించాలని జనాభా లెక్కల విభాగం ఇటీవల ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. వీరంతా 2027 జనవరి 25 నుంచి మార్చి 1 వరకు క్షేత్రస్థాయిలో ఇంటింటికీ వెళ్లి ప్రతి ఒక్కరి వ్యక్తిగత వివరాలను ఆన్లైన్ యాప్లో నమోదు చేయాలి.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు డిసెంబర్ నాటికి మొత్తం సిలబస్ను పూర్తి చేయాలి. జనవరిలో మళ్లీ సంక్రాంతి సెలవులు ఉంటాయి. అనంతరం జనవరి 25 నుంచి ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు జనగణన కోసం క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాలి. మార్చి 1 వరకు విద్యార్థులకు ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించొద్దని జనగణన విభాగం సూచించింది.
గ్రేటర్ హైదరాబాద్పై ప్రత్యేక దృష్టి
జనగణనలో భాగంగా క్యూర్ పరిధి ప్రధానంగా పాత గ్రేటర్ హైదరాబాద్ నగర ప్రాంతంపై జనాభా లెక్కల విభాగం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజల వ్యక్తిగత వివరాలను సేకరించడానికి అదనంగా ఉద్యోగులను నియమించాలని నిర్ణయించింది. గత మే, జూన్లలో జరిగిన తొలి దశ జనగణనలో 80,000 మంది ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు పాల్గొన్నారు.
మరో 7 వేల మంది సిబ్బంది అవసరం
అప్పుడు క్యూర్ ప్రాంతంలో మొదట అంచనా వేసిన దానికంటే ఎక్కువ కుటుంబాలు ఉన్నట్లు నమోదయ్యాయి. నిబంధనల ప్రకారం ఓ గణన అధికారికి సుమారు 250 కుటుంబాలకు చెందిన 800-900 మంది పౌరుల వివరాలను నమోదు చేసే బాధ్యతలను అప్పగిస్తారు. కానీ కొంత మంది గణన అధికారులు తమ పరిధిలో 1,500 మంది వరకు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ప్రక్రియ కోసం మరో 7 వేల మంది ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు వారి పర్యవేక్షకులు అవసరమని అంచనా వేస్తున్నారు.
4 రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభం
జనాభా లెక్కల సేకరణ రెండో దశ కార్యక్రమంలో భాగంగా పౌరులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలను ఆన్లైన్ యాప్లో నమోదు చేసుకునే కార్యక్రమం ఈ నెల 16 నుంచి పంజాబ్, గోవా, ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభమైంది. తెలంగాణలో, పౌరులు తమ వ్యక్తిగత వివరాలను నమోదు చేసుకోవడానికి జనవరి 10 నుంచి 24వ తేదీ వరకు గడువు ఇవ్వనున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన వెంటనే, యాప్లో ఓ యూనిక్ ఐడీ (గుర్తింపు సంఖ్య) యాప్లో వస్తుంది. జనవరి 25 నుంచి ఫిబ్రవరి 28 మధ్య గణన అధికారి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు, తమ గుర్తింపు సంఖ్యలను అందిస్తే పౌరుల వివరాల నమోదు వెంటనే పూర్తవుతుంది.
ఆ విషయంపై గణన సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ
దేశంలోని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కుల గణన జరపాలని డిమాండ్ చేయడంతో రెండో దశలో సేకరించే వ్యక్తిగత వివరాల నమోదులో కేంద్రం దీనిని చేర్చింది. దీని ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి కులం పేరును అడిగి నమోదు చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కులం పేర్లు తప్పుగా రాయకుండా లేదా ఒకే కుల పేరును ఎక్కువ మందికి ఉన్నట్లుగా తప్పుడు వివరాలు నమోదు చేయకుండా ఉండేందుకు అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకునేలా గణన సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు.
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