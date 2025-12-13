Telangana Panchayat Elections Results2025

ఇసుక ఇప్పిస్తాం, గుడులు కట్టిస్తాం - ప్రచారంలో ఊపందుకున్న ప్రలోభాల పర్వం

శుక్రవారం సాయంత్రం రెండో విడత ఎన్నికల ప్రచారానికి తెర - మందు, విందులతో ఓటర్లకు ఎరవేస్తున్న నాయకులు - రూ.లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టి ఓటర్లను తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 13, 2025 at 4:42 PM IST

Telangana Panchayat Elections 2025 : ఎన్నికలు వచ్చాయంటే చాలు పోటీ చేసేవారు, నాయకులంతా ప్రజల చెంతకే వస్తారు. మేం అధికారంలోకి వస్తే గ్రామాన్ని అభివృద్ధి పరుస్తాం గ్రామానికి కొత్త రోడ్లు వేస్తామంటూ జోరుగా ప్రచారాలు చేస్తుంటారు. అయితే తాజాగా రాష్ట్రంలో తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికలు పూర్తయ్యాయి. కాగా రెండో విడత ఎన్నికల కోసం నాయకులు ప్రచారాల్లో పోల్గొన్నారు. ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో రెండో విడత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం ముగియడంతో ఓటర్లను ఆకర్షించేందుకు ప్రలోభాలకు తెరలేపారు.

ప్రచార రథాలు, ర్యాలీలు, ముఖ్య నేతల ప్రసంగాలతో హోరెత్తించడంతో ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు సందడి కనిపించగా శుక్రవారం సాయంత్రం ప్రచారం పరిసమాప్తం కావడంతో గ్రామాలు మూగబోయాయి. ఎన్నికలు జరిగే బేల, తాంసి, మావల, భీమపూర్​, జైనథ్, సాత్నాల, ఆదిలాబాద్ గ్రామీణం తదితర ఎనిమిది మండలాల్లో ఇప్పటికే మందు విందులతో ఓటర్లను తమవైపు తిప్పుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేసిన అభ్యర్థులు మరింత దూకుడు పెంచారు.

రూ. లక్షలు ఇచ్చేందుకు బేరాలు : ఉపసర్పంచి పదవిపై గురిపెట్టిన కొందరు వార్డు సభ్యులుగా రంగంలోకి దిగడంతో నగదు పంపిణీకి తెరలేపారు. కొన్ని చోట్ల సర్పంచి అభ్యర్థులు బలహీనంగా ఉన్నారని ప్రత్యర్థులు వారి మద్దతు కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ ఓట్లన్నీ తనకే మళ్లించేలా రూ. 2 లక్షల నుంచి రూ.3 లక్షల వరకు ఇచ్చేందుకు బేరసారాలు సాగిస్తున్నరు.

ఇప్పటికే రూ. లక్షల్లో ఖర్చు : జిల్లాలోని ఆరు మండలాల్లోని 156 మంచాయతీల్లో 17 సర్పంచి స్థానాలు, 1260 వారాల్లో 431 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మిగిలిన 139 పంచాయతీల్లో 520 మంది సర్పంచి అభ్యర్థులు, 825 వార్డుల్లో 2,496 మంది అభ్యర్థులు ఈ ఎన్నికల బరిలో ఉన్నారు. ఇప్పటికే రూ. లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టగా ఆఖరి ఘట్టం మిగిలి ఉండటంతో ఓటరును ఆకర్షించే ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టారు.

పోటా పోటీగా నగదు పంపిణీ : ఆదిలాబాద్ చుట్టుపక్కల మండలాలు కావడంతో చాలా మంది అభ్యర్థులు శనివారం ఇక్కడ విందులు ఏర్పాటు చేశారు. కోడ్​ లేకపోవడంతో ప్రత్యేకంగా రప్పిస్తున్నారు. ఇక ఒక్కో ఓటుకు రూ.1000 వరకు ఇస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. వివిధ రకాల ఆదాయం వచ్చే పంచాయతీల్లో ఈ డబ్బుల పంపిణీ పోటా పోటీగా మారింది. హైదరాబాద్, ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఓటర్లను రప్పించేందుకు రవాణా ఖర్చులతో పాటు అదనంగా వారికి ఫోన్​పే, గూగుల్​పే ద్వారా చెల్లింపులు చేస్తున్నారు.

సొంత ఖర్చులతో రోడ్లు వేస్తామని : సామాజిక వర్గాల వారిగా షెడ్లు నిర్మిస్తామని, ఆలయాలు కట్టిస్తామని భరోసా ఇస్తున్నారు. కొన్ని చోట్ల భవనాల వద్ద బోర్లు వేయిస్తామని చెబుతున్నారు. ఇసుక లభ్యమయ్యే గ్రామాల పరిసరాల్లో కొందరు అభ్యర్ధులు నిర్మాణాలు చేపడితే తమపరంగా ఉచిక ఇసుక సరఫరా చేయిస్తామని హామీ ఇస్తున్నారు. చేన్లకు వెళ్లేందుకు సొంత ఖర్చులతో మొరం రోడ్లు వేయిస్తామని ఇంకొందరు ఎరవేస్తున్నారు.

మహిళా సంఘాలకు నజరానాలు ఇస్తాం : గెలిచిన వెంటనే సంఘాలకు వంట పాత్రలు కొనిస్తామని, మహిళా సంఘాలకు నజరానాలు ఇస్తామని కొన్ని చోట్ల హామీ ఇచ్చారు. ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేసి గ్రామస్థులందరికీ శుద్ధజలం అందిస్తామని వివిధ గ్రామాల్లో సర్పంచి అభ్యర్థులు మచ్చిక చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. పంట చేలలో దున్నేందుకు ట్రాక్టర్ ఉచితంగా ఇస్తామని మరికొంతమంది హామీ ఇస్తున్నారు.

