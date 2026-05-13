జూన్ 2న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల రెండో విడత పంపిణీ - హైదరాబాద్లో స్థలం ఉంటే మంజూరు
తెలంగాణలో రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పంపిణీపై మంత్రి ప్రకటన - హైదరాబాద్లో స్థలం ఉంటే ఇల్లు కట్టుకునేందుకు అవకాశం - రెండు పడక గదుల ఇళ్లకు లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం ప్రత్యేక డ్రైవ్
Published : May 13, 2026 at 8:03 AM IST
Second Phase Indiramma Houses in Telangana : తెలంగాణలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల రెండో దశ పంపిణీని రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవమైన జూన్ 2న ఆదిలాబాద్లో ప్రారంభించనున్నట్లు హౌసింగ్ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. రెండో దశకు సంబంధించిన విధివిధానాలపై ఈ నెల 21న జరిగే కెబినెట్ భేటీలో చర్చిస్తామని తెలిపారు. హైదరాబాద్లోని హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ కార్యాలయంలో మంగళవారం స్పీకర్ ప్రసాద్కుమార్, మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్బాబు, మహ్మద్ అజారుద్దీన్, శాసనమండలి చీఫ్ విప్ పట్నం మహేందర్రెడ్డి, ఉమ్మడి హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు.
జీవనోపాధిపై ప్రభావంతో నిరాకరణ : ఈ సమావేశంలో మంత్రి పొంగులేటి మాట్లాడుతూ గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం దూరదృష్టి లేకుండా హైదరాబాద్కు 20 నుంచి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో రెండు పడక గదుల ఇళ్లను నిర్మించి, నగరంలో నివసిస్తున్న వారికి కేటాయించిందని తెలిపారు. దీంతో వారి జీవనోపాధిపై ప్రభావం పడటంతో లబ్ధిదారులు ఆ నివాసాల్లో ఉండేందుకు నిరాకరిస్తున్నట్లు క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనలో వెల్లడైందని చెప్పారు. అలాంటి తప్పు పునరావృతం కాకుండా పేదలు ప్రస్తుతం నివసిస్తున్న ప్రాంతాలకు 5 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల పరిధిలోనే ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించి ఇవ్వనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇందుకోసం ప్రతి నియోజకవర్గాన్ని యూనిట్గా తీసుకుని ప్రభుత్వ, భూదాన్ భూములు, మురికివాడలు, గతంలో వివిధ పథకాల కింద నిర్మించిన ఇళ్లు శిథిలావస్థకు చేరిన ప్రాంతాలను గుర్తించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రతిపాదనల రూపకల్పన ప్రక్రియలో ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వాములను చేయాలని కోరారు.
హైదరాబాద్ పరిధిలో స్థలముంటే ఇందిరమ్మ ఇల్లు : హైదరాబాద్ మహానగరంలోని పరిధిలో స్థలాలున్న అర్హులకు ఈ నెలాఖరులోగా అధికారులు ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేయాలని మంత్రి పొంగులేటి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. రెండు పడక గదుల ఇళ్లకు లబ్ధిదారుల ఎంపిక కోసం ప్రత్యేక డ్రైవ్ నిర్వహించాలని సూచించారు. ఆయా కాలనీలకు 5 నుంచి 8 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న వారినే ఎంపిక చేయాలని అన్నారు. జిల్లా హౌసింగ్ పీడీలు తమ పరిధిలోని జేఎన్ఎన్యూఆర్ఎం, రాజీవ్ గృహకల్ప, వాంబే హౌసింగ్ కాలనీలను సందర్శించాలని మంత్రి ఆదేశించారు.
ఆ సబ్ రిజిస్ట్రార్పై చర్యలు తీసుకోండి : మల్కాజిగిరి నియోజకవర్గంలో యూఎల్సీ భూముల అంశం న్యాయస్థానం పరిధిలో ఉన్నప్పటికీ, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కొంతభాగాన్ని సబ్ రిజిస్ట్రార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేశారని స్థానిక ఎమ్మెల్యే మర్రి రాజశేఖర్రెడ్డి మంత్రి పొంగులేటి దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీనిపై స్పందించిన మంత్రి వెంటనే ఆ సబ్ రిజిస్ట్రార్పై చర్యలకు పూనుకోవాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. అంగుళం ప్రభుత్వ భూమి అన్యాక్రాంతమైనా కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు.
పేదరికమే అర్హతగా లబ్ధిదారుల ఎంపిక : పేదరికమే కొలమానంగా ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేయాలని రంగారెడ్డి జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్బాబు అన్నారు. అర్హుల ఎంపికలో ఎలాంటి రాజకీయాలకు తావు లేదని స్పష్టం చేశారు. స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్కుమార్ మాట్లాడుతూ అసెంబ్లీలో తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు ఈ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించడంపై మంత్రి పొంగులేటిని అభినందించారు. జిల్లా స్థాయిలోనూ ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంపై కలెక్టర్లు ప్రతి వారం సమీక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తే సత్ఫలితాలుంటాయని సూచించారు.
