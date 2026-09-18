కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ శివారు భూముల్లో రెండో రోజు సర్వే - రెవెన్యూ రికార్డులపై అధికారుల దృష్టి
ఎర్రవల్లి, వెంకటాపూర్, వరదరాజ్పూర్ గ్రామాల సరిహద్దులోని 388 ఎకరాల భూములకు సంబంధించి రెండో రోజు సర్వే కొనసాగుతోంది. ఎర్రవల్లిలోని మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ శివారు భూముల్లో అధికారులు సర్వే చేస్తున్నారు.
భూమి సర్వే చేస్తున్న సిబ్బంది (ETV Bharat)
Published : September 18, 2026 at 1:07 PM IST
Govt Land Survey Near KCR Farm House : సిద్దిపేట జిల్లా మర్కూక్ మండలం ఎర్రవల్లిలోని మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఫామ్హౌస్ శివారు భూముల్లో రెండో రోజు సర్వే కొనసాగుతోంది. ఎర్రవల్లి, శివారు వెంకటాపూర్, వరదరాజ్పూర్ గ్రామాల సరిహద్దులోని 325 సర్వే నంబర్లోని 388 ఎకరాల భూములకు సంబంధించి సర్వే కొనసాగుతోంది. గురువారం 3 గ్రామాల సరిహద్దు భూములను గుర్తించి అధికారులు మార్కింగ్ చేశారు. సర్వే నెంబర్ 325లోని 388 ఎకరాల భూములపై ఆరా తీసి సర్వే నెంబర్లు, గతంలో ఉన్న రైతుల పేర్లపై సైతం వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. ప్రస్తుత రెవెన్యూ రికార్డులపై దృష్టి సారించిన అధికారులు వివరాలను నివేదికల రూపంలో సిద్ధం చేస్తున్నారు.