ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల పోరు - రెండో రోజు భారీగా నామినేషన్లు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా స్థానిక ఎన్నికల సందడి ప్రారంభమైంది. రెండో రోజు నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ కోలాహలంగా సాగింది. నామినేషన్లకు ఇంకా ఒక్కరోజే ఉండటంతో ఇవాళ భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 5:41 PM IST
AP Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇవాళ రెండో రోజు నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద కోలాహలం నెలకొంది. ఇంకా ఒక్కరోజే ఉండటంతో అన్ని మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో భారీగా నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా టీడీపీ తరఫున ఎనుముల పుష్ప నామినేషన్ సమర్పించారు. బాపట్ల జిల్లా చీరాల పురపాలక సంఘానికి వార్డు సభ్యుల అభ్యర్థులు నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు. అయితే ఛైర్మన్ పదవికి ఒక్క నామినేషన్ రాకపోవడం విశేషం.
అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం మున్సిపాలిటీలో వార్డు సభ్యులుగా పోటీ చేసేందుకు అనేకమంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. స్పీకర్ అయన్నపాత్రుడు సతీమణి పద్మావతి ఛైర్పర్సన్ పదవికి ఇప్పటికే నామినేషన్ వేయగా వైఎస్సార్సీపీ నుంచి చింతకాయల సన్యాసిపాత్రుడు సతీమణి మున్సిపల్ మాజీ ఛైర్మన్ అనిత నామినేషన్ దాఖలుకు సిద్ధమవుతున్నారు. మార్కాపురం మున్సిపాలిటీలో నామినేషన్ల పర్వం రెండో రోజు ఉత్సాహంగా కొనసాగింది. ఇవాళ మొత్తం 84 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. కూటమి ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా వక్కలగడ్డ మల్లికార్జున్తో పాటు పలువురు వార్డు సభ్యులుగా నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు.
కనిగిరి మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా వైఎస్సార్సీపీ తరఫున కేంద్రమాజీ మంత్రి పులివెంకటరెడ్డి మనుమరాలు శాంతిరెడ్డి నామపత్రం దాఖలు చేశారు. అద్దంకి పురపాలక సంఘం ఛైర్మన్, కౌన్సిలర్ అభ్యర్థుల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా కూటమి తరఫున కాకాని అశోక్, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా ఉడత్తు సురేశ్తో పాటు మరో ముగ్గురు నామినేషన్లు సమర్పించారు. అదేవిధంగా 32 వార్డులకు మొత్తం 37 నామినేషన్ పత్రాలు దాఖలయ్యాయి. వీటిలో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున 25, తెలుగుదేశం తరఫున 10, జనసేన తరఫున 2 నామినేషన్లు ఖలైనట్లు సమాచారం.
AP Local Body Elections 2026 : మదనపల్లె మున్సిపాలిటీలో రెండో రోజు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా సాగింది. ఇవాళ మొత్తం 90 మంది అభ్యర్థులు నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు. పుంగనూరు, రాయచోటి పురపాలక సంఘాల్లో జరిగిన ఘటనలను తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు నామినేషన్ కేంద్రం వద్ద పటిష్ఠమైన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా కూటమి తరఫున గుండ్లపల్లె శ్రీరామ్, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా చినబాబు నామినేషన్ వేశారు. పుంగనూరులో రెండో రోజు 59 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. టీడీపీ 44, బీజేపీ 3, జనసేన 8, స్వతంత్ర అభ్యర్థులుగా నలుగురు నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు.
కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు మున్సిపాలిటీకి ఇవాళ 42 మంది వార్డు కౌన్సిలర్లుగా, ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా వైఎస్సార్సీపీ తరఫున కొడిగంటి శివన్న రఘు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా హిందూపురంలో మున్సిపల్ వార్డులు, ఛైర్మన్ నామినేషన్ దాఖలు రెండో రోజు జోరుగా సాగింది. తెలుగుదేశం తరఫున మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా పురిడి మంజునాథ్, పలు వార్డులకు టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ, వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు. ముమ్మిడివరం నగర పంచాయతీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా వైఎస్సార్సీపీ తరఫున సానబోయిన సునీలదేవి నామినేషన్ వేశారు.
విజయనగరం మేయర్ పదవికి జనసేన రెబల్ అభ్యర్థి గురాన రాధిక నామినేషన్ వేశారు. కూటమి పార్టీల పొత్తులో భాగంగా విజయనగరం మేయర్ టీడీపీకి కేటాయించారు. ఈ నేపథ్యంలో రాధిక నామినేషన్ రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది. విశాఖ జీవీఎంసీ సౌత్ జోనల్ కార్యాలయంలో 36 మంది అభ్యర్థులు నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.
పులివెందులలో హైటెన్షన్ - కాల్పులు జరిపిన పోలీసులు