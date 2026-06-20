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సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు - కీలకంగా మారిన మార్కాపురం టు విజయవాడ ఎపిసోడ్

సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై కృష్ణలంక పీఎస్‌లో విచారణ - టాస్క్‌ఫోర్స్ పోలీసులను ప్రశ్నిస్తున్న ఏసీపీ దైవప్రసాద్ బృందం -స్టేషన్‌లో విధులు నిర్వహించిన సిబ్బంది నుంచి స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డ్ - రెండోరోజూ కీలక విషయాలపై ఆరా

Second Day Enquiry Continued On Saikrishna Missing Case
Second Day Enquiry Continued On Saikrishna Missing Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 3:57 PM IST

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Second Day Enquiry Continued On Saikrishna Missing Case : ఏపీలో సంచలనంగా మారిన గాదె సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో రెండో రోజు పోలీసుల దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. ఏసీపీ దైవ ప్రసాద్ ఆధ్వర్యంలోని విచారణ బృందం రెండోరోజూ కీలక విషయాలపై ఆరా తీసింది. విజయవాడలోని కృష్ణలంక పోలీసు స్టేషనులో విచారణ చేపట్టిన ఏసీపీ దైవప్రసాద్, టాస్క్​ఫోర్స్ పోలీసుల్ని విచారించారు. కృష్ణలంక స్వర్గపురి పరిసరాల్లో సీసీ ఫుటేజ్‌ను పరిశీలించారు. సాయికృష్ణ కేసులో మార్కాపురం టు విజయవాడ ఎపిసోడ్ కీలకంగా మారిన వేళ వారి నుంచి వివరాలు రాబట్టారు.

అలాగే కృష్ణలంక స్టేషన్‌లో దర్యాప్తు బృందం ఎనిమిది మందిని విచారించింది. మార్కాపురం నుంచి సాయికృష్ణను విజయవాడ తీసుకువచ్చారా? లేదా? అనే కోణంలో విచారణ చేపట్టారు. టాస్క్‌ఫోర్స్‌ ఏడీసీపీ లతాకుమారితో పాటు పలువురు టాస్క్‌ఫోర్స్, కృష్ణలంక స్టేషన్‌ సిబ్బందిని విచారించి వాంగ్మూలాలు తీసుకున్నారు. అదేవిధంగా మార్కాపురం నుంచి సాయికృష్ణను ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు, ఇందుకు ఎవరిని పంపించారు, విజయవాడ తీసుకొచ్చాక ఎవరికి అప్పగించారని ప్రశ్నించి సమాధానాలు రాబట్టినట్లు తెలిసింది. పెండింగ్‌లో ఉన్న ఎన్‌బీడబ్ల్యూలను అమలు చేసేందుకే సిబ్బందిని పంపించినట్లు ఏడీసీపీ వివరించారని సమాచారం. సాయికృష్ణను తీసుకొచ్చిన నలుగురిని ప్రశ్నించి, వారి స్టేట్‌మెంట్లు రికార్డు చేసుకున్నారు.

శ్మశాన వాటిక పరిశీలన : మరోవైపు సాయికృష్ణ మిస్సింగ్​పై మిస్టరీ కొనసాగుతున్న వేళ విచారణ అధికారి, పటమట సీఐ పవన్ కిశోర్ కృష్ణలంక స్వర్గపురిలోని శ్మశాన వాటికను పరిశీలించారు. సాయికృష్ణ మృతదేహాన్ని ఖననం చేశారన్న ఆరోపణపై స్వర్గపురిలో పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారు. సాయికృష్ణ మిస్సింగ్ తరువాత స్వర్గపురిలో గుర్తుతెలియని మృతదేహాల ఖననం వివరాలు సేకరిస్తున్నారు. గుర్తు తెలియని మృతదేహాలను, అనాథ శవాలను ఏమైనా ఖననం చేశారా? అనే కోణంలో విచారిస్తున్నారు. అదే సమయంలో గుర్తుతెలియని మృతదేహాలను ఖననం చేయడానికి ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యారో లేదో అన్న వివరాలు తెలుసుకునేందుకు రికార్డులు పరిశీలించారు. స్వర్గపురిలో పని చేస్తున్న సిబ్బందిని మరిన్ని వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.

మీ వాణ్ని చంపేస్తా అన్నారు: ‘మీ వాడిని చంపేస్తా, వాడి ఫొటోకు దండ రెడీ చేసుకో. బయటకు పో’ అని సీఐ నాగరాజు తనను బెదిరించి, తిట్టారని గాదె సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి విజయవాడ పోలీస్‌ కమిషనర్‌ రాజశేఖరబాబుకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ‘నా కుమారుడు సాయికృష్ణ, హత్యకేసులో అరెస్టయ్యి కొన్నాళ్లు జైలులో ఉండి, బెయిల్‌పై విడుదలయ్యాడు. పోలీసులకు భయపడి, ఇంటికి రాకుండా మార్కాపురంలో తలదాచుకున్నాడు.

కృష్ణలంక, మాచవరం స్టేషన్లలో నమోదైన కేసుల్లో కోర్టుకు హాజరుకానందున నాన్‌-బెయిలబుల్‌ వారంట్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. వీటిని అమలుచేసేందుకు పోలీసులు మే మొదటి వారంలో మార్కాపురం నుంచి నా కుమారుడిని తీసుకొచ్చారు. ఆ విషయం తెలుసుకుని నేను కృష్ణలంక స్టేషన్‌కు వెళ్లా. నన్ను చూసి సీఐ నాగరాజు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కొద్దిసేపటికి స్టేషన్‌లోని పై అంతస్తు నుంచి నా కుమారుడి కేకలు వినిపించి వెళ్లి చూస్తే లాకప్‌లో కనిపించాడు. ఒక్కసారి చూసేందుకు పంపించాలని సీఐని ప్రాధేయపడినా వినిపించుకోలేదు’ అని సీపీకి విజయలక్ష్మి ఫిర్యాదు చేశారు.

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