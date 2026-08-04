మరో అంతర్జాతీయ స్థాయి సదస్సుకు ముస్తాబైన భాగ్యనగరం - హైదరాబాద్లో నేటి నుంచి బ్రిక్స్ సమావేశాలు
నేటి నుంచి బ్రిక్స్ దేశాల అవినీతి నిరోధక కార్యాచరణ సమావేశాలు - భారత్ అధ్యక్షత వహిస్తున్న బ్రిక్స్-2026కు అత్యంత ప్రాధాన్యత - సరిహద్దులు దాటిన అవినీతి నిర్మూలనపై బ్రిక్స్ దేశాల చర్చలు
Published : August 4, 2026 at 8:11 AM IST
BRICS Anti Corruption Working Group Meeting : మరో అంతర్జాతీయ స్థాయి సదస్సుకు విశ్వనగరం హైదరాబాద్ ముస్తాబైంది. నేటి నుంచి బ్రిక్స్ దేశాల అవినీతి నిరోధక కార్యాచరణ సమావేశాలు హైదరాబాద్లో జరగనున్నాయి. బ్రిక్స్-2026కు భారత్ అధ్యక్షత వహిస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ సదస్సుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. అవినీతి నిర్మూలన, ఆర్థిక నేరస్థుల అప్పగింత, పారదర్శక పాలన వంటి కీలక అంశాలపై బ్రిక్స్ దేశాల ప్రతినిధులు చర్చలు చేయనున్నారు.
సభ్యదేశాల ప్రతినిధులతో సదస్సు : భారత్ అధ్యక్షతన జరుగుతున్న బ్రిక్స్-2026 అవినీతి నిరోధక కార్యాచరణ బృందం నిర్వహించే రెండో సమావేశాలకు హైదరాబాద్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. "ఆర్థిక స్థిరత్వం, సహకారం, ఆవిష్కరణ, సుస్థిరత కోసం నిర్మాణం" అనే ఇతివృత్తంతో నేటి నుంచి రెండు రోజుల పాటు ఇవి జరగనున్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వ సిబ్బంది, ట్రైనింగ్ విభాగం సెక్రటరీ రచన షా ఈ సమావేశాలను ప్రారంభించనున్నారు. సదస్సుకు బ్రిక్స్ సభ్యదేశాల ప్రతినిధులతో పాటు, విధాన రూపకర్తలు, నిపుణులు, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ సంస్థల ప్రతినిధులు హాజరు కానున్నారు. జూన్లో వర్చువల్గా జరిగిన మొదటి సమావేశం ఫలితాల ఆధారంగా తదుపరి కార్యాచరణను రూపొందించనున్నారు.
అవినీతి కేసుల పరారీలో నిందితుల అప్పగింత : ఈ సదస్సులో ముఖ్యంగా సరిహద్దులు దాటిన అవినీతిని అరికట్టడం, పాలనలో పారదర్శకతను పెంపొందించడంపై బ్రిక్స్ సభ్యదేశాలు విస్తృతంగా చర్చించనున్నాయి. అవినీతి కేసుల పరారీలో ఉన్న నేరస్థుల అప్పగింత, నేరస్థుల ఆచూకీ గుర్తించడంలో దేశాల మధ్య సహకారాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోనున్నాయి. అలాగే డిజిటల్ ఆస్తులు, ఫిన్టెక్ రంగాల్లో తలెత్తుతున్న అవినీతి ఘటనలను ఎదుర్కోవడంలో దేశాలు తమ అనుభవాలు, ఉత్తమ పద్ధతులను గురించి పంచుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆవిష్కరణ, టెక్నాలజీ ఆధారిత వ్యవస్థల ద్వారా నైతిక పరిపాలన అనే అంశంపై రేపు ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు.
మరింత పటిష్ఠమైన సహకారం : బ్రిక్స్ సమావేశానికి భారత్ నేతృత్వం వహిస్తుండటంతో ఈ సదస్సుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఏర్పడింది. అవినీతి రహిత పాలన, సంస్థాగత సామర్థ్య నిర్మాణంలో బ్రిక్స్ దేశాల మధ్య మరింత పటిష్ఠమైన సహకారానికి ఈ సమావేశాలు పునాది వేస్తాయని విశ్లేషకులు, నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
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