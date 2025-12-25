ETV Bharat / state

ఇంధనశాఖకు 'సెకి' లేఖలు - ఒప్పందం ప్రకారం 7వేల మెగావాట్లు

నెట్‌వర్క్‌ సిద్ధం చేస్తామని ఏడాదైనా అతీగతీ లేదు - ఐఎస్‌టీఎస్‌పై ఇంకా తేల్చలేదు - అయినా విద్యుత్‌ ఇస్తామంటూ తాజాగా ఒత్తిడి

SECI Letters to Energy Department : ఒప్పందం ప్రకారం విద్యుత్‌ తీసుకోవాలంటూ సోలార్‌ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (సెకి) ఇంధనశాఖకు పదేపదే లేఖలు పంపుతోంది. మార్చి నుంచి 500 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు తాజా లేఖలో పేర్కొంది. రెండోవిడత మరో 500 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ అందిస్తామంటోంది. ఒప్పందం ప్రకారం దశలవారీగా 7వేల మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ఇస్తామని సెకి తెలిపింది. ఆ విద్యుత్‌కు అంతర్రాష్ట్ర సరఫరా ఛార్జీల (ఐఎస్‌టీఎస్‌) మినహాయింపుపై స్పష్టత ఇస్తేనే ఒప్పందంపై ముందుకెెళ్తామని ఇంధనశాఖ చెబుతున్నా హామీ ఇవ్వలేదని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

అదానీ సంస్థతో సెకి 7వేల మెగావాట్ల విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఒప్పందం : డిస్కంలతో కుదుర్చుకున్న విద్యుత్‌ విక్రయ ఒప్పందం (పీఎస్‌ఏ) ప్రకారం మొదటి దశలో 3వేల మెగావాట్లను 2024 సెప్టెంబరు నుంచి సెకి సరఫరా చేయాలి. ఇప్పటివరకు విద్యుత్‌ ఇవ్వలేకపోయామని, ఇప్పుడు అదానీ ప్లాంట్లు ఉత్పత్తిలోకి వచ్చాయని, విద్యుత్‌ ఇచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని సెకి తన లేఖలో పేర్కొంది. అదానీ సంస్థతో సెకి 7వేల మెగావాట్ల విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఆ విద్యుత్‌ తీసుకోవాలని అదానీ సంస్థ లేఖలు రాస్తోందంటూ సెకి వాటిని ఇంధనశాఖకు పంపింది. దీనిపై అధికారులు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు.

ఛార్జీల మినహాయింపుపై స్పష్టత : సెకి లేఖలపై ఇంధనశాఖ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తోంది. ఐఎస్‌టీఎస్‌ ఛార్జీల మినహాయింపు ఉంటుందని కేంద్రం నుంచి హామీ ఇవ్వాలని కోరుతూ ఇంధనశాఖ సమాధానం రాసినట్లు తెలిసింది. దీనికి సెకి స్పందన చూసి ముందుకెళ్లాలని అధికారులు భావిస్తున్నట్లు సమాచారం.

వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో ఒప్పందం : వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సెకితో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం యూనిట్‌కు రూ.2.49 చొప్పున డిస్కంలు చెల్లించాలి. 2024 సెప్టెంబరులో మొదటివిడత 3వేల మెగావాట్లు, 2025 సెప్టెంబరులో రెండోవిడత 3వేల మెగావాట్లు, 2026 సెప్టెంబరులో మిగిలిన వెయ్యి మెగావాట్లు తీసుకునేలా జగన్‌ ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. కానీ, సౌరప్లాంట్ల నిర్మాణం పూర్తికాకపోవడంతో ఒప్పందం అమలుకాలేదు. సెకితో కుదుర్చుకున్న పీపీఏ 25 ఏళ్ల పాటు అమలులో ఉంటుంది. ఐఎస్‌టీఎస్‌ మినహాయింపుపై స్పష్టత లేకుండా ఒప్పందంపై ముందుకెళ్తే పీపీఏ వ్యవధిలో ప్రజలపై రూ.1.10 లక్షల కోట్ల అదనపు భారం పడుతుందని ఇంధనశాఖ అంచనా.

ట్రాన్స్‌కో 400 కెవి సబ్‌స్టేషన్‌కు అనుసంధానించాలి : ఈ ఏడాది జనవరిలో సెకి నుంచి 10 లేఖలు ఇంధనశాఖకు అందాయి. విద్యుత్‌ గ్రిడ్‌కు కనెక్ట్‌ చేసేందుకు నెట్‌వర్క్‌ 2025 మార్చి నాటికి సిద్ధమవుతుందని, ఏప్రిల్‌ నుంచి విద్యుత్‌ సరఫరాకు సిద్ధమన్నది వాటి సారాంశం. కానీ, ఇప్పటివరకు నెట్‌వర్క్‌ సిద్ధం కాలేదు. అదానీ సంస్థతో సెకి విద్యుత్‌ కొనుగోలు ఒప్పందం (పీపీఏ) కుదుర్చుకుంది. ఆ సంస్థ గుజరాత్, రాజస్థాన్‌లలో ఏర్పాటు చేసే ప్లాంట్ల నుంచి వచ్చే విద్యుత్‌ను గ్రిడ్‌కు కనెక్ట్‌ చేసేందుకు పవర్‌గ్రిడ్‌ కార్పొరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ నెట్‌వర్క్‌ అభివృద్ధి చేయాలి. ఆ విద్యుత్‌ను అనంతపురం జిల్లాలోని గుత్తి దగ్గర ట్రాన్స్‌కో 400 కెవి సబ్‌స్టేషన్‌కు అనుసంధానించాలి. ఆ సంస్థ ఎంత విద్యుత్‌ ఇస్తోందనే లెక్కలు తేల్చేందుకు మీటర్లు, విద్యుత్‌ తీసుకునేందుకు ట్రాన్స్‌కో నెట్‌వర్క్‌ సిద్ధం చేయాలి. కానీ, ఇప్పటివరకు ట్రాన్స్‌కో ఎలాంటి పనులు నిర్వహించలేదు.

