19 పురపాలికలు మినహా మిగతాచోట్ల యథావిధిగా ఎన్నికలు: ఎస్ఈసీ
19 పురపాలికలు మినహాయించి మిగతా పురపాలికలు, కార్పొరేషన్లలో ఎన్నికలు యథావిధిగా కొనసాగించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. ఈ ఆయా మేరకు జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎన్నికల అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 10:36 PM IST
SEC Video Conference with Officials on Municipal Elections : పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలులో వివాదం నెలకొన్న 7 జిల్లాల్లోని 19 పురపాలికలు మినహా మిగిలిన చోట్ల ఎన్నికల ప్రక్రియ యధావిధిగా కొనసాగుతుందని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా స్పష్టం చేశారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు విషయంలో సుప్రీంకోర్టు మధ్యంతర ఆదేశాల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం 7 జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశంలో ఎస్ఈసీ కార్యదర్శి డాక్టర్ ఏ.మల్లికార్జున, ఏడీజీబీ ఎస్.మధుసూధన రెడ్డి, ఐజీ బీ.రాజకుమారి, సంబంధిత జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు పాల్గొన్నారు.
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా అమలు చేయాలని కడప, అన్నమయ్య, తిరుపతి, అనంతపురం, ప్రకాశం, పల్నాడు, మార్కాపురం జిల్లాల కలెక్టర్లకు ఎస్ఈసీ స్పష్టం చేశారు. ఉత్తర్వులు కాపీ ఇంకా ఎస్ఈసీకి అందాల్సి ఉందని పునేఠా ఉత్తర్వులు అందిన వెంటనే సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన ఆదేశాలను తూచా తప్పకుండా అమలు చేస్తామని అన్నారు. ఈ విషయంలో అధికారులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని సూచించారు.
అభ్యర్థులకు తగిన రక్షణ కల్పించాలి : సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు అందిన వెంటనే జిల్లా కలెక్టర్లు, ఎస్పీల నుంచి వచ్చిన నివేదికల ఆధారంగా ఎస్ఈసీ తగిన నిర్ణయము తీసుకుంటుందని తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో 7 జిల్లాల్లోని 19 చోట్ల మినహా మిగిలిన అన్ని చోట్లా ఎన్నికల ప్రక్రియ యధావిధిగా కొనసాగుతుందని ఎస్ఈసీ తెలియజేశారు. ఆ 19 స్థానాల్లో తిరుపతి, కడప నగరపాలక సంస్థలతోపాటు పులివెందుల, రాజంపేట, ప్రొద్దుటూరు, పుంగనూరు, పిడుగురాళ్ల, రాయచోటి, బద్వేల్, జమ్మలమడుగు, కనిగిరి, దర్శి, గురజాల, మైదుకూరు, కమలాపురం, ఎర్రగుంట్ల, దాచేపల్లి, గుత్తి, తాడిపత్రి ఉన్నాయి. ఎన్నికల ప్రక్రియలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు.
మున్సిపల్ సంస్థల ఎన్నికల సందర్భంగా చోటుచేసుకున్న ఘటనలు ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియలో పునరావృతం కాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లు, ఎస్పీలను ఎస్ఈసీ ఆదేశించారు. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల నామినేషన్లు సమర్పించే సమయంలో అభ్యర్థులకు తగిన రక్షణ కల్పించాలని నిర్దేశించారు. నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ ప్రశాంతంగా, పారదర్శకంగా, నిబంధనలకు అనుగుణంగా జరిగేలా పటిష్ఠమైన చర్యలు చేపట్టాలని సూచించారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణకు తగిన బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు అవకాశం లేకుండా శాంతియుత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా పర్యవేక్షించాలని స్పష్టం చేశారు.
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