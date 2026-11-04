పరిషత్ పోలింగ్ వాయిదానా? - లేక యథావిధిగా రేపే నిర్వహణా? తేలేదిప్పుడే
SEC Hold Video Conference With Collectors: యథావిధిగా గురువారం పోలింగ్ నిర్వహించాలా, వర్షం ఉద్ధృతి తగ్గే వరకు వాయిదా వేయాలా అనే దానిపై కలెక్టర్లతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా చర్చించనున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 10:22 AM IST
భారీగా కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్పై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నేడు కీలక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. యథావిధిగా గురువారం పోలింగ్ నిర్వహించాలా, వర్షం ఉద్ధృతి తగ్గే వరకు వాయిదా వేయాలా అనే దానిపై కలెక్టర్లతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్చంద్ర పునేఠా చర్చించనున్నారు. మెజారిటీ కలెక్టర్ల అభిప్రాయంపై ఆయన నిర్ణయం ఉంటుంది.
మురసు తుపాను ప్రభావంతో భారీగా వర్షాలు కురవడంతో కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, ప్రకాశం, బాపట్ల, గుంటూరు తదితర జిల్లాల్లో పుర ఓట్ల లెక్కింపునకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సిబ్బంది సకాలంలో కౌంటింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకోలేని కారణంగా ఓట్ల లెక్కింపులో జాప్యమైంది. దీంతో పలువురు కలెక్టర్లు గురువారం నాటి ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ వాయిదా వేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి విజ్ఞప్తులు చేశారు.
పోలింగ్ వాయిదా!: మంగళవారం రాత్రి 10.30 గంటల తరువాత కొన్ని జిల్లాల్లో వర్షాలు తగ్గాయని, బుధవారం ఉదయం నాటికి సాధారణ వాతావరణ పరిస్థితి ఏర్పడుతుందన్న వాతావరణశాఖ సమాచారంతో ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ వాయిదా విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయింది. కలెక్టర్లతో ఎస్ఈసీ బుధవారం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించి వర్షాల ప్రభావంపై అభిప్రాయం తెలుసుకోనున్నారు. ఆ తర్వాతే ఎన్నికలు యథావుధిగా కొనసాగించాలా లేదా అనే అంశంపై ఒక స్పష్టమైన నిర్ణయానికి రానున్నట్లు తెలుస్తుంది.