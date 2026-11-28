తొలి విడత పల్లె పోరు పోలింగ్ @ 77.65% - 23 పట్టణ స్థానిక సంస్ధలకు @ 63.44%
AP Panchayat Polling Phase1 Percentage:రాష్ట్రంలో తొలి విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 77.65 శాతం పోలింగ్ నమోదైందని ఎస్ఈసీ తెలిపింది. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 63.44 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు చెప్పింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 10:42 AM IST
ఏపీలో తొలి విడత గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 77.65 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్టు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) వెల్లడించింది. అత్యధికంగా చిత్తూరు జిల్లాలో 83.37 శాతం, అతి తక్కువగా అల్లూరి జిల్లా 58.85శాతం పోలింగ్ జరిగినట్టు వివరించింది. అత్యధికంగా పోలింగ్ నమోదైన జిల్లాలో విజయనగరం 83.33 శాతంతో రెండో స్థానంలో నిలిచింది. మొదటి విడతలో విశాఖ, గుంటూరు జిల్లాలలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలను నిర్వహించలేదు. నంద్యాల, సత్యసాయి, అనంతపురం, నెల్లూరు, మార్కాపురం, ప్రకాశం, పల్నాడు, ఏలూరు, అనకాపల్లి జిల్లాల్లో 80 శాతానికి మించి పోలింగ్ నమోదైంది.
మరోవైపు తొలి దశ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్లో చెల్లనివి, నోటాకు వేసినవి మొత్తం కలిపి 1,65,612 ఓట్లుగా తేల్చారు. వీటిలో చెల్లనివి 1,24,278, నోటాకు వేసినవి 41,334 ఉన్నాయి. ఏపీలో గుంటూరు, విశాఖపట్నం జిల్లాలు మినహా మిగిలిన జిల్లాల్లో 3189 సర్పంచ్, 25,057 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు గురువారం నిర్వహించిన పోలింగ్లో మొత్తం 57,37,368 ఓట్లు పోలయ్యాయి.
ఎన్నికల్లో విజేతలకు 31,04,299 ఓట్లు వచ్చాయి. సమీప అభ్యర్థులకు మరో 21,61,108 ఓట్లు పోలయ్యాయి. వీరి మధ్య మార్జిన్ ఓట్లు 9,43,191. ఓటు వేసి బ్యాలట్ సరిగా మడత పెట్టకపోవడం, ఓటు సరిగా వేయకపోవడం, రెండేసి గుర్తులకు వేయడం వంటి పొరపాట్ల కారణంగా 1,24,278 ఓట్లు చెల్లనివిగా సిబ్బంది గుర్తించి పక్కన పెట్టారు. మరోవైపు తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ, కర్నూలు, నంద్యాల, ఎన్టీఆర్, పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాల్లో ఎక్కువగా చెల్లని ఓట్లు బయటపడ్డాయి. ప్రత్యేకించి నిరక్షరాస్యులు, వృద్ధులు ఇలాంటి పొరపాట్లు చేసి ఉంటారన్న అభిప్రాయాన్ని ఎన్నికల అధికారులు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మరోవైపు 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 63.44 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్టు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) తెలిపింది. అత్యధికంగా మార్కాపురం జిల్లా పొదిలి మున్సిపాలిటీలో 77.90 శాతం పోలింగ్ జరిగింది. ప్రకాశం జిల్లా కందుకూరులో 76.67 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా, శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలసలో 75.20 శాతం ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. నగర పాలక సంస్థల్లో మంగళగిరి- తాడేపల్లిలో 74.65 శాతం మంది ఓటేశారు. మున్సిపాలిటీలలో కృష్ణా జిల్లా తాడిగడపలో అతితక్కువగా 56.37 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. కార్పొరేషన్లలో శ్రీకాకుళం అత్యంత తక్కువ పోలింగ్ 54.67 శాతం మాత్రమే నమోదైనట్టు ఎస్ఈసీ వివరించింది.
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