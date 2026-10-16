రాయచోటికి అదనపు పోలీసు బలగాలు - నామినేషన్ల దాఖలులో హింసపై ఎస్ఈసీ ఆగ్రహం
నామినేషన్ల దాఖలులో తొలిరోజు జరిగిన హింసాత్మక ఘటనలపై ఎస్ఈసీ సమీక్షించింది. ఇలాంటి ఘటనలు మళ్లీ పునరావృతం కాకుండా ఉండాలని ఆదేశించింది. ఈక్రమంలో అన్నమయ్య జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీతో ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:18 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 10:40 PM IST
SEC Reviews Violence in Rayalaseema on First Day of Nominations : రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను అత్యంత పారదర్శకంగా, నిష్పక్షపాతంగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో నిర్వహించడమే లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం చర్యలకు ఉపక్రమించింది. నామినేషన్ల తొలి రోజే పలుచోట్ల ఉద్రిక్తతలు, ఘర్షణలు చోటుచేసుకోవడంపై ఎస్ఈసీ తీవ్రంగా స్పందించింది. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించింది. రాయచోటిలో నామినేషన్ల దాఖలు చేసే ప్రాంగణానికి 200 నుంచి 300 మందితో గుంపుగా వచ్చినట్లు అధికారుల నుంచి ఎస్ఈసీకి సమాచారం అందింది. దీనిపై అన్నమయ్య జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ఫోన్లో మాట్లాడి పరిస్థితిని సమీక్షించారు.
రాయచోటికి అదనపు పోలీసు బలగాలను పంపించినట్లు ఎస్ఈసీకి ఎస్పీ వెల్లడించారు. నామినేషన్ల సందర్భంగా జరిగిన ఘర్షణలపై తెలుగుదేశం, వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఎస్ఈసీకి పరస్పర ఫిర్యాదులు చేశారు. ఈ ఫిర్యాదులన్నింటిపై సమగ్ర విచారణ జరిపి నివేదిక సమర్పించాలని డీజీపీని అనీల్చంద్ర పునేఠా ఆదేశించారు. ఎస్ఈసీ కార్యాలయంలోనే పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ రాజకుమారి ప్రత్యేక విధుల్లో ఉండి అల్లర్లు జరిగిన జిల్లాల ఎస్పీలతో ఎప్పటికప్పుడు సమీక్ష జరుపుతున్నారు. ఎక్కడా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఎన్నికల నిర్వహణను నిరంతరం పర్యవేక్షించేందుకు, ఎలాంటి అక్రమాలకు తావులేకుండా చూసేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 28 మంది ఐఏఎస్ అధికారులను సాధారణ పరిశీలకులుగా నియమించింది. జిల్లాకు ఒక అధికారి చొప్పున బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైన క్షణం నుంచే కోడ్ అమల్లోకి వచ్చిందని, సార్వత్రిక ఎన్నికల మాదిరిగానే స్థానిక సంస్థల్లోనూ నిబంధనలు కఠినంగా పాటించాలని అనీల్చంద్ర పునేఠా సూచించారు. ఎన్నికల నిర్వహణను సులభతరం చేసేందుకు ఎస్ఈసీ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ‘పోల్ మేనేజ్మెంట్ యాప్’ ద్వారా ఓటర్ల వివరాలు, పోలింగ్ కేంద్రాల సమాచారాన్ని సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలని తెలిపారు.
అభ్యర్ధుల నుంచి సామాన్య ఓటర్ల వరకు అందరికీ పూర్తి భద్రత కల్పించాలని జిల్లా పోలీసు యంత్రాంగంతో సమన్వయం చేసుకుంటూ పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లు చేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ సూచించారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఎన్నికలు అత్యంత కీలకమైనవని ప్రతి ఓటరు ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు గురికాకుండా స్వేచ్ఛగా తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా అధికారులు భరోసా కల్పించాలని ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా స్పష్టం చేశారు.
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