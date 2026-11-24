శాంతిభద్రతలకే మొదటి ప్రాధాన్యత - పలు ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలు: ఎస్ఈసీ
SEC Review on Panchayat Elections : పంచాయితీ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లుపై కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఇతర జిల్లా అధికారులతో ఎస్ఈసీ పునేఠా సమీక్ష నిర్వహించారు. ఏకగ్రీవాల కారణంగా బలగాలు అదనంగా ఉంటాయని చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:21 PM IST
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ తమ మొదటి ప్రాధాన్యత అని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా స్పష్టం చేశారు. సమస్యాత్మక ప్రాంతాలలో అదనపు బలగాలను ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మూడు దశల గ్రామపంచాయితీ ఎన్నికలకు ఏర్పాట్లుపై కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, ఇతర జిల్లా అధికారులతో ఎస్ఈసీ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఏకగ్రీవాల కారణంగా బలగాలు అదనంగా ఉంటాయని చెప్పారు. డీజీపీ కార్యాలయం నుంచి సైతం బలగాలు వస్తాయని తెలిపారు. పలు జిల్లాల్లో సమస్యలు ఎక్కువ ఉన్నాయని అలాంటి సమస్యాత్మక ప్రాంతాలలో అదనపు బలగాలు ఉంటాయని అన్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొదటి దశలో ఏకగ్రీవాలు 15 నుంచి 20 శాతం జరుగుతాయని అనుకుంటే 19 శాతం వరకూ జరిగిందని ఎస్ఈసీ చెప్పారు. గుంటూరు జిల్లాలో ఒక అభ్యర్థిని నాలుగు సార్లు అడ్డుకున్నారని స్పష్టం చేశారు. వచ్చిన ప్రతి ఫిర్యాదు డీజీపీకి పంపించామని చర్యలు తీసుకుంటున్నారని వివరించారు. ఎక్కడా బలవంతంగా ఏకగ్రీవాలు జరగకూడదని చెప్పామని ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు.
26న ఎన్నికలు: తొలి దశలో 3949 గ్రామ పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. తాజాగా వీటిలో 758 సర్పంచ్ పీఠాలు, 39,832 వార్డుల్లో 14,727 వార్డు సభ్యుల స్థానాలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. అత్యధికంగా తిరుపతి జిల్లాలో 135 మంది సర్పంచ్లు, అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కరి చొప్పున సర్పంచ్గా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
వార్డుల్లోనూ అత్యధికంగా తిరుపతి జిల్లాలోనే 2131, అత్యల్పంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో 45 వార్డులు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. ఈ మేరకు ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) వెల్లడించింది. సర్పంచ్ స్థానాల్లో 19.19 శాతం, వార్డుల్లో 36.97 శాతం ఏకగ్రీవమయ్యాయి.
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