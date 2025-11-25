ETV Bharat / state

బిగ్​​ అలర్ట్​​ - సాయంత్రమే గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్​!

గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలకు సాయంత్రం నోటిఫికేషన్ విడుదల - సాయంత్రం 6.15 గం.కు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనున్న ఎస్ఈసీ

Local Body Elections Notification In Telangana
Local Body Elections Notification In Telangana (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 25, 2025 at 1:27 PM IST

Local Body Election Notifications In Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి షెడ్యూలు, నోటిఫికేషన్‌ ఇవాళ సాయంత్రం విడదల కానుంది. 31 జిల్లాల్లోని 545 గ్రామీణ మండలాల్లోని 12,760 గ్రామ పంచాయతీలు, 1,13,534 వార్డుల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్‌(ఎస్​ఈసీ) నోటిఫికేషన్​ను జారీ చేయనుంది. మూడు ఫేజ్​లలో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఎన్నికల నిర్వహణకు అనుమతినివ్వగా పంచాయతీరాజ్‌శాఖ, ఎన్నికల సంఘం ఇందుకు సంబంధించి ఏర్పాట్లు చేపట్టాయి. సాయంత్రం 6గంటలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రాణికుమిదిని మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి వివరాలు వెల్లడించనున్నారు.

కాసేపట్లో ఎన్నికల పిటిషన్లపై హైకోర్టులో విచారణ : స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించిన పిటిషన్లపై ఇవాళ మధ్యాహ్నం 02.15 గంటలకు హైకోర్టు సీజే ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టనుంది. వాస్తవానికి సోమవారమే విచారణ జరగాల్సి ఉండగా మంగళవారానికి వాయిదా పడింది. పాత రిజర్వేషన్లతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు సిద్ధంగా ఉన్నామని హైకోర్టుకు వెల్లడించేందుకు రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్‌శాఖ ఇప్పటికే రాష్ట్ర అడ్వొకేట్‌ జనరల్‌కు నివేదికను సమర్పించింది. మంగళవారం జరిగే కేబినెట్​ భేటీలో చర్చించి పంచాయతీ ఎన్నికల తేదీలను ఖరారు చేయాలని యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే మూడు దశల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించి ఎన్నికల సంఘం ప్రతిపాదనలు సమర్పించగా వాటిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరిశీలించింది.

