23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదల - 26న పోలింగ్
SEC Notification for Elections: రాష్ట్రంలో 23 చోట్ల పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రశాంత వాతావరణంలో, పారదర్శకంగా, నిర్వహించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా సూచించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 4:04 PM IST
ఏపీలో పెండింగ్లో ఉన్న 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. పెండింగ్లో ఉన్న కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలకు ఈనెల 26న పోలింగ్, 30న ఓట్ల లెక్కింపు నిర్వహించనున్నారు. పెండింగ్ కోర్టు కేసుల పరిష్కారంతో 4 కార్పొరేషన్లు, 19 మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీలకు కలిపి మొత్తం 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో రెండోదశ ఎన్నికలకు పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ఏర్పాట్లు చేసింది.
ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలో 23 చోట్ల పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను ప్రశాంత వాతావరణంలో, పారదర్శకంగా, నిర్వహించాలని ఆయన సూచించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలకు తావులేకుండా నిర్వహించేందుకు జిల్లా కలెక్టర్లు, పోలీసు సూపరింటెండెంట్లు సమన్వయంతో పని చేయాలని ఆదేశించారు. ఎన్నికల నిర్వహణలో శాంతిభద్రతల పరిరక్షణ, పటిష్టమైన పోలీసు బందోబస్తు, భద్రతా ఏర్పాట్లకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని సూచించారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయం నుంచి నిర్వహించిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో అనిల్ చంద్ర పునేఠా అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. సుప్రీంకోర్టు జోక్యం, పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లతో ఎన్నికల నిర్వహణలో గణనీయమైన మార్పులు వచ్చాయని తెలిపారు. ఇటీవల నిర్వహించిన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు, పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను అధికారులు, పోలీసు యంత్రాంగం సమష్టి కృషితో విజయవంతంగా నిర్వహించిందని సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. రానున్న పంచాయతీ ఎన్నికలు కూడా సమర్థంగా నిర్వహించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని ఆదేశించారు.
"23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మొత్తం 1,009 వార్డులు. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మొత్తం 24.98 లక్షల మంది ఓటర్లు. 1,009 వార్డుల్లో 503 వార్డులు మహిళలకు కేటాయింపు. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు 2,801 పోలింగ్ కేంద్రాలు. 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణకు 283 మంది ఆర్వోలు. పంచాయతీ ఎన్నికల మొదటి దశకు రేపు నోటిఫికేషన్ విడుదల" - అనిల్ చంద్ర పునేఠా, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్
ఎన్నికలు నిర్వహించనున్న స్థానిక సంస్థలివే :
నగరపాలక సంస్థలు: శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, రాజమహేంద్రవరం, మంగళగిరి-తాడేపల్లి
పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలు: ఆమదాలవలస (శ్రీకాకుళం), రాజాం (విజయనగరం), పాలకొల్లు, భీమవరం, తాడేపల్లిగూడెం, తణుకు (పశ్చిమగోదావరి), చింతలపూడి (ఏలూరు), గుడివాడ, తాడిగడప (కృష్ణా), పొన్నూరు (గుంటూరు), నరసరావుపేట (పల్నాడు), కందుకూరు (ప్రకాశం), పొదిలి (మార్కాపురం), కావలి, గూడూరు, అల్లూరు (నెల్లూరు), శ్రీకాళహస్తి (తిరుపతి), బి.కొత్తకోట (అన్నమయ్య), బాపట్ల.
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