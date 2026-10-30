ఎస్ఈసీ వెబ్సైట్లో అభ్యర్థుల నామినేషన్లు, అఫిడవిట్లు - ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం
SEC Key Decision on Local Body Elections: స్థానిక ఎన్నికల వేళ ఎస్ఈసీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలు, అఫిడవిట్లను ఎస్ఈసీ వెబ్సైట్లో ఉంచాలని నిర్ణయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 4:40 PM IST
స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల విషయంలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (SEC) కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలు, అఫిడవిట్లను ఎస్ఈసీ వెబ్సైట్లో ఉంచాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు హైకోర్టుకు సమర్పించిన అఫిడవిట్లో పేర్కొంది.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలు, అఫిడవిట్లను ఆన్లైన్లో ఉంచేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలంటూ ఏలూరు జిల్లా నూజివీడుకు చెందిన వలపర్ల శివకార్తీక్ పిల్ పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. దీంతో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థుల అఫిడవిట్లు ఆన్లైన్లో ఉంచుతున్నట్లు ఎస్ఈసీ హైకోర్టుకు తెలిపింది. ఈ మేరకు ఆయా శాఖలకు ఆదేశాలు జారీ చేసినట్లు ఎస్ఈసీ అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. వివరాలను నమోదు చేసి పిల్ను ధర్మాసనం పరిష్కరించింది.
అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ : అంతేగాక రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారిక వెబ్సైట్లో ప్రత్యేక పోర్టల్ ఏర్పాటు చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చామని ఎస్ఈసీ కోర్టుకు తెలిపింది. పోర్టల్ ద్వారా మున్సిపల్, గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల అభ్యర్థుల వివరాలు వీక్షించే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అలాగే మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్పర్సన్లు, వార్డు సభ్యుల నామినేషన్ పత్రాలు ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేయాలని ఆదేశించామని ఎస్ఈసీ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది.
అందుబాటులో అభ్యర్థుల వివరాలు : ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ, సర్పంచ్ అభ్యర్థుల నామినేషన్ పత్రాలు, సెల్ఫ్ అఫిడవిట్లు కూడా వెబ్సైట్లో ఉంచాలని సూచించామని ధర్మాసనానికి తెలిపింది. పోలింగ్ తేదీకి ముందుగానే అభ్యర్థుల వివరాలు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పామని స్పష్టం చేసింది. నామినేషన్ పత్రాలు, అఫిడవిట్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయాలని సూచించామంది. ఈ మేరకు సంబంధిత అధికారులకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం లేఖ రాసినట్లు తెలిపింది.
నవంబర్ 1న పోలింగ్ : మరోవైపు నవంబర్ 1న జరగనున్న వంద పట్టణ స్థానిక సంస్థల పోలింగ్కు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 36,351 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరిస్తోంది. పోలీసు సిబ్బందితో పాటు డ్రోన్లు, సీసీ కెమెరాలు, వీడియో గ్రాఫర్ల ద్వారా నిరంతర నిఘాకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
1న పుర పోలింగ్కు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా - 36,351 మందితో బందోబస్తు
ఏపీలో 100 స్థానిక సంస్థలకు నవంబర్ 1న పోలింగ్ - ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ఎస్ఈసీ