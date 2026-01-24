ETV Bharat / state

తెలంగాణ పురపాలక ఎన్నికలు - ఈ నెల 27న షెడ్యూల్!

ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తున్న ఎస్​ఈసీ - ఈ నెల 27న షెడ్యూల్ ప్రకటించే అవకాశం - ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైన 15 రోజుల్లో పోలింగ్

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 7:32 AM IST

Telangana Municipal Election Schedule on 27th : రాష్ట్రంలోని ఏడు నగరపాలక సంస్థలు, 116 పురపాలక సంఘాలకు సంబంధించి ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. ఈ నెల 27వ తేదీన సాయంత్రం షెడ్యూల్ ప్రకటించేందుకు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్​ఈసీ) సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఆ రోజున ఉదయం అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, పోలీసు కమిషనర్లతో రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్‌ రాణికుముదిని సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తారు. ఎన్నికల తుది ఏర్పాట్లపై అధికారులతో సమీక్షించిన అనంతరం షెడ్యూలును విడుదల చేసే అవకాశం ఉంది.

ఫిబ్రవరి 15లోపు ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తి కావాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సూచించిన విషయం తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 11వ తేదీ పోలింగ్​కు అనుకూలంగా భావిస్తున్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూలు మేరకు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ వెలువడిన 15 రోజుల్లో ఎన్నికలు జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత రెండు రోజులకు ఫలితాలను వెల్లడించనున్నారు. ఈ నెల 20వ తేదీ నుంచి ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహిస్తున్న ఎన్నికల సంఘం చివరగా శుక్రవారం ఉమ్మడి రంగారెడ్డి, మెదక్‌ జిల్లాల పరిధిలోని జిల్లా కలెక్టర్లతో సమావేశమై ఏర్పాట్లపై దిశానిర్దేశం చేసింది. శనివారం సాధారణ ఎన్నికల పరిశీలకులతో, సాయంత్రం ఎన్నికల వ్యయ పరిశీలకులతో ఎస్​ఈసీ సమావేశం కానుంది.

