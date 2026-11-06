పరిషత్ ఎన్నికల్లో ఓటేసిన కోటిన్నర మంది ఓటర్లు - 67 శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదు
Parishad Elections Polling: స్వల్ప ఘటనలు మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రశాంతంగానే పరిషత్ పోలింగ్ జరిగింది. ఉదయం మందకొడిగా, మధ్యాహ్నం భారీగా ఓటింగ్ శాతం నమోదైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 67.24% మేర ఓటింగ్ నమోదైనట్లు ఎస్ఈసీ ప్రకటించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 7:28 AM IST
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ 67.24 శాతం మేర నమోదైనట్లు ఎస్ఈసీ ప్రకటించింది. గురువారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఉన్న వారందరికీ ఓటు వేసేందుకు అవకాశం కల్పించినందున, ఈ శాతం మరింత అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో అతి తక్కువగా 59 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా, అత్యధికంగా సత్యసాయి జిల్లాలో 82.60 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.
చెదురుమదురు ఘటనలు, స్వల్ప ఘర్షణలు, కొట్లాటలు, ఉద్రిక్తతలు మినహా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ సాఫీగా సాగింది. ఏకగ్రీవాలు మినహాయించి 7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలు, 582 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. గురువారం ఉదయం 7 గంటలకు మొదలైన పోలింగ్ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు సాగింది. ఆ సమయానికి పోలింగ్ కేంద్రాల లోపల ఉన్న వారందరికీ ఓటు వేసేందుకు అధికారులు అవకాశం కల్పించారు.
ఓటేసిన కోటిన్నర మంది: ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు మొత్తం 2,24,32,460 మంది ఓటర్లు ఉండగా, వారిలో 1,50,84,014 (67.24 శాతం) మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఉదయం 7 గంటలకు తొలి రెండు గంటల్లో 11.71 శాతమే పోలింగ్ నమోదైంది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకల్లా 30.50 శాతానికి చేరింది. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి 3 గంటల మధ్య భారీ ఎత్తున ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఈ రెండు గంటల వ్యవధిలో 28.05 శాతం పోలింగ్ జరిగింది.
అల్లూరి జిల్లాలో అత్యల్పం: రాష్ట్రంలో అతి తక్కువగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో కేవలం 59 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. అత్యధికంగా సత్యసాయి జిల్లాలో 82.60 పోలింగ్ నమోదైనట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. వైఎస్సార్ జిల్లాలో 71.78 శాతం, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాలో 62.96, విజయనగరంలో 72 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. తిరుపతిలో 64.75 శాతం, శ్రీకాకుళంలో 60 శాతం, నెల్లూరులో 66, ప్రకాశంలో 68.50, పోలవరంలో 63, పార్వతీపురం మన్యంలో 64 శాతం పోలింగ్ జరిగింది.
పల్నాడు జిల్లాలో 70.94 శాతం, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 71, మార్కాపురంలో 69.78 శాతం, కర్నూలులో 68.23, కృష్ణలో 68 శాతం, కాకినాడలో 61.72, గుంటూరులో 73.12 శాతం, ఏలూరులో 64 శాతం, తూర్పుగోదావరిలో 60.20 శాతంగా పోలింగ్ నమోదైంది. కోనసీమ జిల్లాలో 61.90 శాతం, చిత్తూరులో 70, బాపట్లలో 71, అన్నమయ్యలో 68.10, అనంతపురంలో 70.71, అనకాపల్లిలో 70 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్టు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇవి తుదిలెక్కల తర్వాత మారనున్నాయి. కొన్ని చోట్ల రీపోలింగ్ , ఐదు మండలాల్లో పూర్తిగా ఎన్నికలు జరగనున్న దృష్ట్యా ఈ శాతాలు పెరుగుతాయి.
ముగిసిన ‘పరిషత్’ ఎన్నికల పోలింగ్ - 7న ఫలితాలు
పోలింగ్ వేళ ఆసక్తికర ఘటనలు - ఓటు ఆవశ్యకతను ఎలుగెత్తి చాటిన ఓటర్లు