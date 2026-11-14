నామినేషన్ల సమయంలో ప్రత్యేక ఎస్కార్ట్ కావాలంటే కల్పిస్తాం: అనిల్చంద్ర పునేఠా
SEC Anil Chandra Punetha Review : గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు, పెండింగ్లో ఉన్న పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై తిరుపతి కలెక్టరేట్లో ఎస్ఈసీ అనిల్చంద్ర పునేఠా సమీక్ష నిర్వహించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:51 PM IST
ఇటీవల జరిగిన ఎన్నికల్లో పల్నాడు నుంచి రాయలసీమ వరకు కొన్ని గొడవలు జరిగాయని ఎస్ఈసీ అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. సమస్యాత్మక 12 జిల్లాల ఎస్పీలతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడామన్నారు. పంచాయతీ ఎన్నికల సమయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులకు సూచించారు. నామినేషన్ల సమర్పణకు ఎవరైనా ప్రత్యేక ఎస్కార్ట్ కావాలంటే కల్పిస్తామన్నారు. దాడి ముప్పు ఉందని ఎస్పీకి చెప్తే అభ్యర్థులకు ప్రత్యేక భద్రత కల్పిస్తారని స్పష్టం చేశారు.
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు, పెండింగ్లో ఉన్న పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై ఎస్ఈసీ అనిల్చంద్ర పునేఠా సమీక్ష నిర్వహించారు. తిరుపతి కలెక్టరేట్లో అధికారులతో ఎస్ఈసీ సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశానికి 12 జిల్లాల పోలీసు ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. ఎన్నికల నేపథ్యంలో శాంతిభద్రతల నిర్వహణపై అధికారులతో చర్చించారు.
భేటీ అనంతరం ఎస్ఈసీ మీడియాతో మాట్లాడారు. "పంచాయతీరాజ్ శాఖలో నిన్న కొత్త జీవో జారీ అయ్యింది. ఏకగ్రీవం అయిన గ్రామాలకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహక నిధులు ఇస్తుంది. ఐదు వేల వరకు జనాభా ఉన్న గ్రామానికి రూ.15 లక్షల ప్రోత్సాహక నిధులు వస్తాయి. ఐదు వేల నుంచి పది వేల వరకు జనాభా ఉన్న గ్రామాలకు రూ.25 లక్షల నిధులు అందుతాయి. 15 నుంచి 20 శాతం గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవ ఎన్నిక జరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఈనెల 19న ఎంపీపీల ఎన్నిక ఉంటుంది. 20న జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక ఉంటుంది. జడ్పీ ఛైర్పర్సన్స్, ఎంపీపీల ఎన్నిక విధివిధానాలు ప్రకటించాం. పదవీప్రమాణస్వీకారం చేసిన నాటి నుంచే వారి పదవీకాలం ఐదేళ్లు ఉంటుంది. గ్రామపంచాయతీ ఎన్నికలు మూడు విడతల్లో జరగుతాయి. పంచాయతీ ఎన్నికల సమయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించాం.
నామినేషన్ల దాఖలు సమయంలో ఎవరైనా ప్రత్యేక ఎస్కార్ట్ కావాలంటే కల్పిస్తాం. దాడి ముప్పు ఉందని ఎస్పీకి చెప్తే, అభ్యర్థులకు ప్రత్యేక ఎస్కార్ట్ కల్పిస్తారు. శాంతిభద్రతలు బాగుంటేనే, ఎన్నికల ప్రక్రియ అంతా సజావుగా సాగుతుంది. పోలీసు వ్యవస్థ అందరినీ సమానంగా చూడాలి. ఇప్పటివరకు అధికారులు, పోలీసు వ్యవస్థ నుంచి మంచి సహకారం అందింది" అని ఎస్ఈసీ అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు.
"పంచాయతీరాజ్శాఖలో నిన్న కొత్త జీవో జారీ అయ్యింది. ఏకగ్రీవమైన గ్రామాలకు ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహక నిధులు ఇస్తుంది. ఐదు వేల జనాభా గ్రామానికి రూ.15 లక్షలు ప్రోత్సాహక నిధులు. 5001 నుంచి 10 వేల వరకు జనాభా గ్రామానికి రూ.25 లక్షలు ప్రోత్సాహక నిధులు. 10 వేలకు పైగా జనాభా ఉండి ఏకగ్రీవమైన గ్రామాలకు రూ.50 లక్షలు. ఏకగ్రీవం ద్వారా వచ్చే నిధులతో గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. 15 నుంచి 20 శాతం గ్రామాల్లో ఏకగ్రీవ ఎన్నిక జరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏకగ్రీవాలు బలవంతంగా మాత్రం జరగొద్దు, అభ్యర్థిపై ఎలాంటి ఒత్తిడి చేయొద్దు." - అనిల్చంద్ర పునేఠా, ఎస్ఈసీ
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