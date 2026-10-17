రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే తీవ్రచర్యలు ఉంటాయి: ఎస్ఈసీ అనిల్చంద్ర పునేఠా
స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ల తొలిరోజు చోటుచేసుకున్న పలు హింసాత్మక ఘటనల్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నాట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. నామినేషన్ల రోజు జరిగిన ఘటనలపై రాజకీయ పార్టీలు ఫిర్యాదులు చేశాయని వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:21 PM IST
SEC Anil Chandra Punetha Press Meet : స్థానిక ఎన్నికల నామినేషన్ల తొలిరోజు చోటుచేసుకున్న పలు హింసాత్మక ఘటనల్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. నామినేషన్ల రోజు జరిగిన పలు ఘటనలపై రాజకీయ పార్టీలు ఫిర్యాదులు చేశాయని వెల్లడించారు. మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడిన SEC అనిల్చంద్ర పునేఠా, సమస్యాత్మత ప్రాంతాల్లో మరింత పకడ్బందీగా ఎన్నికల ఏర్పాట్లు చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎవరైనా ఎన్నికల విధుల్లో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి వెనుకాడబోమని తేల్చిచెప్పారు.
" రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతలపై రాజకీయపార్టీల నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదులపై వెంటనే స్పందించి కలెక్టర్లకు సమాచారం ఇచ్చాం. వెంటనే పరిస్థితులను అదుపులోకి తీసుకొచ్చాం. హింసాత్మక ఘటనలను తీవ్రంగా పరిగణించాం. శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే తీవ్రచర్యలు ఉంటాయి. హింసాత్మక ఘటనలు జరిగితే అదనపు బలగాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. నామినేషన్ సెంటర్లలో అదనపు భద్రత కల్పిస్తాం. ప్రతి నామినేషన్ సెంటర్ల సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తాం. నామినేషన్ వేసేందుకు అభ్యర్థితో కలిపి ముగ్గురికి మాత్రమే అనుమతి. నామినేషన్ల వేళ అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉంటే బదిలీ, సస్పెండ్ చేస్తాం. అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉంటే క్రమశిక్షణా చర్యలు ఉంటాయి." - అనిల్చంద్ర పునేఠా, రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి
అప్రమత్తమైన పోలీసులు : మరోవైపు నామినేషన్ల తొలిరోజు రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన ఘటనలు దృష్ట్యా పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. ఎన్నికల కోడ్, 144 సంక్షన్ అమల్లో ఉన్నందున సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు నోటీసులు ఇచ్చారు. పలువురు నేతలను గృహనిర్బంధం చేశారు. కడప జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అవినాష్రెడ్డి, రవీంద్రనాథ్రెడ్డి, అంజాద్బాషాకు నోటీసులు అందజేశారు. అల్లర్లు, గొడవలు సృష్టించవద్దని నేతలను పోలీసులు కోరారు.
144 సెక్షన్ ఉన్నందున ర్యాలీలు, ధర్నాలు చేయకూడదని నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు. మరో వైపు పల్నాడు జిల్లాలోనూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలను గృహనిర్బంధం చేశారు. మాచర్లలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డిని గృహనిర్బంధం చేశారు. నోటీసులు జారీ చేసిన పోలీసులు నామినేషన్ల దృష్ట్యా అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డిని నరసరావుపేటలో హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు.
పెద్ద ఎత్తున భద్రతా బలాగలు : అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో నిన్న(శుక్రవారం) అల్లర్లు చెలరేగిన నేపథ్యంలో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. మరోసారి అల్లర్లకు తావివ్వకుండా పెద్ద ఎత్తున భద్రతా బలాగలను మోహరించారు. పెద్ద సంఖ్యలో పోలీసులు పట్టణానికి చేరుకున్నారు. నామినేషన్ కేంద్రాల వద్ద మూడంచెల భద్రతా వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. రాయచోటిలో ర్యాలీలు, ఆందోళనలను పోలీసులు నిషేధించారు. అదనపు ఎస్పీ వెంకటాద్రి పట్టణంలో పర్యటిస్తూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
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