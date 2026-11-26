గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉత్సాహంగా ఓట్లు వేశారు: అనిల్ చంద్ర పునేఠా
SEC Over panchayat Elections: గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు ఉత్సాహంగా ఓటు వేశారని ఇది శుభ పరిణామమని ఎస్ఈసీ తెలిపారు. సాయంత్రంలోగా ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తవుతుందని అనిల్ చంద్ర పునేఠా వెల్లడించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 4:50 PM IST
రాష్ట్రంలో పంచాయతీల తొలి దశ, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లోని మలి విడత ఎన్నికల ప్రక్రియను విజయవాడ కార్యాలయంలో ఎప్పటికప్పుడు వెబ్ కాస్టింగ్ ద్వారా మానిటర్ చేశారు. ఎక్కడా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు ఉత్సాహంగా ఓటు వేశారని ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉపాధి కోసం వెళ్లిన ఉద్యోగులు కూడా ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడం శుభ పరిణామమని ఆయన అన్నారు. సాయంత్రంలోగా గ్రామపంచాయతీల్లో ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తవుతుందని వెల్లడించారు.
సాయంకాలంలోగా ఓట్ల లెక్కింపు పూర్తవుతుంది. గ్రామ పంచాయతీల్లో ఓటర్లు ఉత్సాహంగా ఓట్లేశారు. చెన్నై నుంచి వచ్చిన ఓ ఐటీ ఉద్యోగి తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంది. ఓటర్లలోని ఈ చైతన్యం చాలా అభినందనీయం. గ్రామ పంచాయతీల్లో గత ఎన్నికల్లో 80 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది ఈ సారి ఎంత నమోదైంది తెలియాల్సి ఉంది. గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసి ఎన్నికల్లో ఈ సారి 20 శాతం పోలింగ్ ఎక్కువగా నమోదైంది.' -అనిల్ చంద్ర పునేఠా, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్