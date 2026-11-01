విజయవాడలో పోలింగ్ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన ఎస్ఈసీ - ఓటింగ్ శాతం వివరాలపై ఆరా
SEC Visit Voting Pattern in Vijayawada : విజయవాడ విటీపీఎస్ కాలనీలోని పోలింగ్ కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా సందర్శించి పోలింగ్ సరళిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 1, 2026 at 10:54 AM IST
ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతుంది. ఉదయం నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు ఓటర్లు ఉత్సాహంగా తరలివస్తున్నారు. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పోలింగ్ జరుగుతుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉదయం 9 గంటల వరకు 8.39 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.
ఈ క్రమంలో విజయవాడ విటీపీఎస్ కాలనీలోని పోలింగ్ కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా సందర్శించి పోలింగ్ సరళిని క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఇప్పటివరకు ఎన్ని ఓట్లు పోలయ్యాయి, ఓటింగ్ శాతం ఎంత నమోదైందనే వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. పోలింగ్ కేంద్రంలో చేపట్టిన ఏర్పాట్లు, ఓటర్లకు కల్పించిన సౌకర్యాలు, పోలింగ్ ప్రక్రియ నిర్వహణ తీరును సమీక్షించారు.
ప్రతి ఓటు ఎంతో విలువైనది : ఎన్నికలు స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా, ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగేలా అధికారులు తీసుకున్న చర్యలను పరిశీలించారు. ఓటర్లు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా అవసరమైన ఏర్పాట్లు ఉండాలని సూచించారు. ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థకు ఓటు హక్కు బలమైన పునాది అని, ప్రతి ఓటు ఎంతో విలువైనదని ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ పునేఠా పేర్కొన్నారు. ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ, పటిష్టతలో ప్రతి ఓటరు భాగస్వామి కావాలని, అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఓటు హక్కును బాధ్యతగా వినియోగించుకోవాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ : అనంతరం ఇబ్రహీంపట్నంలోని DAV పబ్లిక్స్కూలు పోలింగ్ కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా సందర్శించి పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించారు. పోలింగ్ కేంద్రంలో చేపట్టిన ఏర్పాట్లు, ఓటర్లకు కల్పించిన సౌకర్యాలు, ఎన్నికల నిర్వహణ తీరును సమీక్షించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రాంతాల్లో పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోందని తెలిపారు. ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకుని తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటివరకు తాను పలు పోలింగ్ కేంద్రాలను సందర్శించానని, అన్నిచోట్ల ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు, ఇబ్బందులు లేకుండా ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికల ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు.
సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిరంతర నిఘా : ఎన్నికల నిర్వహణను పర్యవేక్షించేందుకు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా నిరంతర నిఘా ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు, వెబ్కాస్టింగ్ సదుపాయాన్ని కూడా కల్పించినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. వీటి ద్వారా పోలింగ్ ప్రక్రియను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు.
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