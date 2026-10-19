మైదుకూరు పురపాలక ఎన్నిక వాయిదా - మళ్లీ నోటిఫికేషన్ ఇస్తాం: ఎస్ఈసీ
కలెక్టర్ పంపిన నివేదికతో కడప జిల్లా మైదుకూరు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికను రద్దు చేస్తున్నట్లు ఎస్ఈసీ తెలిపారు. మళ్లీ ఎప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహించేది త్వరలో తదుపరి నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:44 PM IST
SEC Announced Municipal Elections Postponed in Mydukur : వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా మైదుకూరులో మున్సిపల్ ఎన్నికలు వాయిదా వేసినట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనీల్ చంద్ర పునేఠా ప్రకటించారు. నామినేషన్ పత్రాలను చించివేసినందున వాటి పరిశీలన కష్టమని అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. అక్కడి జిల్లా కలెక్టరు నుంచి వచ్చిన నివేదిక మేరకు మైదుకూరులో మున్సిపల్ ఎన్నికలను వాయిదా వేస్తున్నామని మళ్లీ ఎప్పుడు ఎన్నికలు నిర్వహించేది త్వరలో తదుపరి నోటిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పారు.
నామినేషన్ల ఘట్టంలో ఉద్రిక్తతలు, అల్లర్లపై తమకు వచ్చిన ప్రతి ఫిర్యాదును సంబంధిత అధికారులకు పంపించి వారి నుంచి వివరాలు అడుగుతున్నామని వచ్చిన నివేదికల మేరకు చర్యలు ఉంటాయని స్పష్టం చేశారు. ఎక్కడ ఎవరు అలసత్యం వహించినా తమకు క్షేత్రస్థాయి నుంచి వచ్చిన నివేదికల ఆధారంగా చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. అలానే అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, పోలీసు కమిషనర్లతో ఎన్నికల నిర్వహణపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసి తగిన ఆదేశాలు ఇస్తామని ఎస్ఈసీ తెలిపారు.
నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు : నామినేషన్ల దాఖలు సందర్భంగా కొన్ని జిల్లాల్లో తలెత్తిన హింసాత్మక ఘటనలు పోలింగ్ రోజున పునరావృతం కాకుండా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ప్రశాంతంగా, స్వేచ్ఛగా, నిష్పక్షపాతంగా నిర్వహించేందుకు పటిష్ఠ చర్యలు తీసుకునేలా ఎస్ఈసీ అనిల్ చంద్ర పునేఠా అధికారులను ఆదేశించారు. ఇందుకోసం పకడ్బందీగా బందోబస్తు చేపట్టాలని సీఎస్ సాయిప్రసాద్, డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా, శాంతిభద్రతల ఏడీజీ మధుసూదన్రెడ్డి, ఐజీ రాజకుమారితో నిర్వహించిన సమీక్షలో ఆదేశించారు.
కొన్ని జిల్లాల్లో తలెత్తిన సమస్యల నేపథ్యంలో రాబోయే ఎన్నికల దశల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నామని సున్నిత, అత్యంత సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో పోలీస్ బందోబస్తును పునఃసమీక్షించి అవసరమైన చోట అదనపు బలగాలను ఏర్పాటు చేస్తామని డీజీపీ తెలిపారు. శాంతిభద్రతల పరిరక్షణలో అలసత్వం వహించకుండా పరిస్థితులను సమర్థంగా ఎదుర్కొనేలా జిల్లా అధికారులకు ఇప్పటికే స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చామని సీఎస్ తెలియజేశారు. అభ్యర్థులు స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు దాఖలు చేసుకునేలా, ఓటర్లు భయం లేకుండా ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేలా భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని ఎస్ఈసీ స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.
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