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సముద్రపు నాచుతో ఆదాయం - 45 రోజుల్లో పంట - కిలో రూ.250 పైనే ధర

సముద్రపు నాచుకు డిమాండ్ ఎక్కువ. 45 రోజుల్లో పంట చేతికొస్తుంది. ఎండబెట్టి అమ్మితే ఆదాయం మూడింతలవుతుంది. ఔషధాలు, క్రీమ్‌లు తయారీలో నాచు ఉపయోగపడుతుంది.

సముద్రపు నాచుకు డిమాండ్
సముద్రపు నాచుకు డిమాండ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 1:50 PM IST

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Seaweed Farming In Andhra Pradesh : సాధారణంగా మనం నాచును వ్యర్థంగా భావిస్తాం. బ్లీచింగ్‌ వేసి ఆప్రాంతాన్ని శుభ్రపరుస్తాం కానీ సముద్రంలో పెరిగే నాచు(సీవీడ్‌)కు మాత్రం భలే డిమాండ్‌ ఉంది. మనదేశంలో వివిధచోట్ల, ఏపీలో తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో సముద్రపు నాచు పెంపకం చేపడుతున్నారు. అనువైన ప్రాంతంలో నీటిపై తేలియాడే గొట్టాల(ట్యూబ్‌)ను ఏర్పాటుచేసి వాటి మధ్యలో నాచును పెంచుతున్నారు.

ప్రాసెస్‌ చేసి ఔషధాల తయారీలో : 45 రోజుల్లో పంట చేతికొస్తుంది. కిలో సుమారు రూ.250 పైగా పలికితే ఎండబెట్టి అమ్మితే మూడింతల ఆదాయం ఎక్కువగా వస్తుంది. కేజ్‌ కల్చర్‌ విధానంలో చేపల పెంపకం పక్కనే సముద్రపు నాచు పెంచటం వల్ల రాబడి ఎక్కువ ఉంటుందని విశాఖపట్నంలోని సీఎంఎఫ్‌ఆర్‌ఐ టెక్నికల్‌ ఆఫీసర్‌ రవికుమార్‌ అవధానుల తెలిపారు. చేపలు వదిలే మలమూత్ర వ్యర్థాలు నాచుకు, నాచు మొక్క వదిలే ఆక్సిజన్‌ చేపలకు ఉపయోగపడుతుందని వివరించారు. విజయవాడలో ష్రింప్‌ రిటైల్‌-2026 వర్క్‌షాప్‌లో సీఎంఎఫ్‌ఆర్‌ఐ ఏర్పాటు చేసిన స్టాల్‌లో సోమవారం అవగాహన కల్పించారు. ఈ సాగుకు భూమి, మంచినీరు, ఖరీదైన ఎరువుల వంటివి అవసరం లేదు. నాచును ప్రాసెస్‌ చేసి ఔషధాలు, క్రీమ్‌లు, లోషన్స్, టూత్‌పేస్ట్‌ల తయారీలో, కూల్‌డ్రింక్‌లకు రంగు రావటానికి ఉపయోగిస్తారు.

నాచుతో ఎన్నో ఉపయోగాలు : సముద్రపు నాచును ఒక్క ఆరోగ్యం కోసమే కాదు, సౌందర్య వికాసానికి, వ్యవసాయానికి ఉపయోగిస్తున్నారు. సీవీడ్‌లో పీచు, అయోడిన్, పొటాషియం, క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం వంటి ఖనిజాలు, ఏ,సీ,ఈ,కే విటమిన్లు, ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్‌ ఉంటాయి. ఏ రకమైన సీవీడ్, ఎంత పరిణామంలో తీసుకుంటున్నామనే దానిపై పోషక విలువలు మారుతాయని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల థైరాయిడ్‌ పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. పీచు వల్ల పేగుల ఆరోగ్యం, జీర్ణక్రియ పెరుగుతుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరచడమే కాకుండా, రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్‌ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. మధుమేహం వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. సమతుల ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటే బరువు నియంత్రణకు సహాయ పడుతుంది.

చర్మానికి తేమను అందించడంలో : సీవీడ్‌ సారాన్ని మాయిశ్చరైజర్లు, ఫేస్‌మాస్క్‌లు, సీరమ్‌లు, ఇతర సౌందర్య ఉత్పత్తుల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇందులోని కొన్ని పదార్థాలు చర్మానికి తేమను అందించడంలో, యాంటీ ఆక్సిడెంట్‌ల రక్షణలో సహాయపడతాయి. సీవీడ్‌ నుంచి తయారు చేసే కొన్ని ఉత్పత్తులను మొక్కల పెరుగుదలకు తోడ్పడే పదార్థాలుగా, సేంద్రియ వ్యవసాయంలో ఉపయోగిస్తున్నారు.

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