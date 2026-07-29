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దేశవ్యాప్తంగా ఎన్​ఐటీలు, ట్రిపుల్​ఐటీల్లో సీట్లు ఖాళీ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 20 శాతం భర్తీ కాని సీట్లు

మొత్తం 138 సంస్థల్లో 67,323 సీట్ల కోసం జోసా 5 విడతల కౌన్సెలింగ్​ - ఐఐటీలో తప్ప ఇతర విద్యాసంస్థల్లో మిగిలిన సీట్లు - భర్తీ చేసేందుకు సీశాబ్ కౌన్సెలింగ్​

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 29, 2026 at 1:37 PM IST

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Seats vacant in Telugu States : దేశవ్యాప్తంగా ఎన్​ఐటీలు, ట్రిపుల్​ఐటీలు, స్కూల్​ ఆఫ్​ ప్లానింగ్​ అండ్​ ఆర్కిటెక్చర్(స్పా)​తో పాటు కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆర్థిక సహకారంతో నడిచే సాంకేతిక విద్యాసంస్థల్లో పెద్ద సంఖ్యలో సీట్లు మిగిలిపోయాయి. ఐఐటీలతో సహా మొత్తం 138 సంస్థలలోని 67,323 సీట్ల కోసం జాయింట్ సీట్ అలకేషన్ అథారిటీ (జోసా) ఇటీవల ఐదు విడతల కౌన్సెలింగ్‌ను నిర్వహించింది. ఐఐటీలను మినహాయించి, మిగిలిన సంస్థలలో పెద్ద సంఖ్యలో సీట్లు భర్తీ కాలేదు. ఐఐటీలు కాకుండా ఇతర సంస్థలలో మిగిలిపోయిన సీట్లను భర్తీ చేయడానికి సెంట్రల్ సీట్ అలకేషన్ బోర్డ్ (సీశాబ్​) పేరుతో ప్రత్యేక కౌన్సెలింగ్ నిర్వహిస్తుంటారు.

15,000కు పైగా భర్తీ కాని సీట్లు : ఈ విద్యా సంవత్సరానికి (2026-27) గాను షిబ్పూరు, ఐఐఈఎస్‌టీ ఆధ్వర్యంలో సీశాబ్ కౌన్సెలింగ్​ మంగళవారం నుంచి ప్రారంభమైంది. దేశవ్యాప్తంగా 15,000కు పైగా సీట్లు భర్తీ కాలేదు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు 20 శాతం సీట్లు భర్తీ కాకపోవడం గమనార్హం. ఈ నెల 31వ తేదీన మాక్ కౌన్సెలింగ్ సీట్లను కేటాయిస్తారు. ఆ తర్వాత విద్యార్థులు తమ వెబ్ ఆప్షన్లను మార్చుకోవచ్చు. మొదటి దశ కేటాయింపులు ఆగస్టు 6న, తుది దశ ఆగస్టు 12న జరుగుతాయి.

ఫీజు, సర్టిఫికెట్లు వాపస్​ : రాష్ట్రంలో ఎప్​సెట్​ కౌన్సెలింగ్ రెండో దశ దాదాపుగా పూర్తయింది. చివరి విడత ప్రారంభంకానుంది. ఒకవేళ ఈ సీశాబ్​లో సీట్లు వస్తే రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే చెల్లించిన ఫీజు ఇస్తారా, సర్టిఫికెట్లు తిరిగిస్తారా అన్న ఆందోళన విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రుల్లో నెలకొంది. దీనిపై ఎప్​సెట్​ క్యాంపు కార్యాలయ వర్గాలు మాట్లాడాయి. సీటు వచ్చినట్లు అలాట్​మెంట్​ లెటర్​ చూపిస్తే ఫీజు తిరిగి ఇస్తామని, అలాగే ధ్రువపత్రాలు కూడా ఆయా కళాశాలలు ఇప్పిస్తామని స్పష్టం చేశాయి. అయితే సీశాబ్​లో సీట్లు కేటాయించిన వెంటనే ఆయా కాలేజ్​ల్లో సీట్ల రద్దుకు అప్లై చేసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భర్తీ కానీ సీట్లు
విద్యా సంస్థ మొత్తం సీట్లు మిగిలినవి
ఎన్​ఐటీ వరంగల్​ 1,049 151
ఎన్​ఐటీ ఏపీ 480 110
(స్పా) విజయవాడ 132 26
హెచ్​సీయూ 120 43
ట్రిపుల్​ ఐటీ శ్రీసిటీ 438 81
ట్రిపుల్​ ఐటీ కర్నూల్​ 354 103
మొత్తం 2,573 514

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TAGGED:

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SEATS REMAIN IN NITS AND IIITS
CSAB COUNSELLING 2026
విద్యాసంస్థల్లో భర్తీ కానీ సీట్లు
SEATS VACANT IN TELUGU STATES

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