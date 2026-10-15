స్థానిక సంస్థల పోరు - కూటమి పార్టీల సీట్ల సర్దుబాటు ఖరారు - ఎవరెవరికి ఎన్నంటే?
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు కూటమి జాబితా వచ్చేసింది. పోటీ చేసే స్థానాలపై టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాయి. తెలుగుదేశం 11, జనసేన 4, బీజేపీ 2 కార్పొరేషన్ స్థానాల్లో పోటీ చేయనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 11:00 PM IST
Alliance Parties Seat Allocations for Local Body Elections: రాష్ట్రంలో త్వరలో జరగనున్న పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల సమరానికి అధికార పక్ష కూటమి సమరశంఖం పూరించింది. సుదీర్ఘ చర్చలు, నియోజకవర్గాల వారీ సమీక్షల అనంతరం తెలుగుదేశం, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)ల మధ్య మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్ల స్థానాల కేటాయింపు ప్రక్రియ ఒక కొలిక్కి వచ్చింది. క్షేత్రస్థాయి బలాబలాలు, సామాజిక సమీకరణాలను పరిగణనలోకి తీసుకుని మూడు పార్టీల అగ్రనేతలు స్థానాల పంపకంపై తుది నిర్ణయానికి వచ్చారు. మొత్తం స్థానాల్లో సింహభాగాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీ దక్కించుకోగా, ఆ తర్వాత స్థానాల్లో జనసేన, బీజేపీలు పోటీ చేయనున్నాయి. తాజా ఒప్పందం ప్రకారం కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాలకు కేటాయించిన స్థానాల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
కార్పొరేషన్ల వారీగా పంపకాలు: రాష్ట్రంలోని కీలకమైన మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల పంపకాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ పైచేయి సాధించింది. మొత్తం కార్పొరేషన్లలో టీడీపీ 11 స్థానాల్లో, జనసేన 4 స్థానాల్లో, బీజేపీ 2 స్థానాల్లో తమ అభ్యర్థులను బరిలోకి దించనున్నాయి.
తెలుగుదేశం పార్టీ (11): విజయనగరం, గ్రేటర్ విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, మంగళగిరి-తాడేపల్లి, గుంటూరు, ఒంగోలు, నెల్లూరు, కడప, కర్నూలు, తిరుపతి, చిత్తూరు.
జనసేన పార్టీ (04): శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, ఏలూరు, విజయవాడ.
భారతీయ జనతా పార్టీ (02): రాజమండ్రి, అనంతపురం.
మున్సిపాలిటీల కేటాయింపు ఇలా : ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా, స్థానిక ప్రాధాన్యతలను బట్టి మున్సిపాలిటీలను కేటాయించారు.
జనసేన పోటీ చేసే మున్సిపాలిటీలు (21) : ఉత్తరాంధ్ర, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమలోని కొన్ని కీలక పురపాలక సంఘాలను జనసేన కైవసం చేసుకుంది.
- ఉత్తరాంధ్ర : పాలకొండ, రాజాం, సాలూరు.
- ఉమ్మడి తూర్పు గోదావరి : తుని, గొల్లప్రోలు, పిఠాపురం, సామర్లకోట, అమలాపురం, ముమ్మిడివరం.
- ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి : నిడదవోలు, నరసాపురం, భీమవరం, తాడేపల్లిగూడెం.
- కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాలు : తిరువూరు, పెడన, తెనాలి, చిలకలూరిపేట.
- ప్రకాశం, రాయలసీమ : దర్శి, మడకశిర, పుట్టపర్తి, పుత్తూరు.
బీజేపీ పోటీ చేసే మున్సిపాలిటీలు (07) :పలు జిల్లాల్లో పట్టున్న స్థానాలను కమలం పార్టీ దక్కించుకుంది.
కోస్తాంధ్ర : నెల్లిమర్ల, యలమంచిలి, బాపట్ల, కావలి, గూడూరు (నెల్లూరు జిల్లా).
రాయలసీమ, ప్రకాశం : కూటమి గిద్దలూరు, ఎర్రగుంట్ల, గూడూరు (కర్నూలు).
సమన్వయంతో ముందుకు : సీట్ల సర్దుబాటు ముగియడంతో కూటమి శ్రేణులు క్షేత్రస్థాయిలో ఉమ్మడి ప్రచారానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. ఎక్కడా అసమ్మతికి తావులేకుండా, అంతర్గత విభేదాలను పక్కనబెట్టి మూడు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు సమన్వయంతో పనిచేసి కూటమి విజయకేతనం ఎగరేయడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు.
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