ETV Bharat / state

సీజనల్‌ జ్వరాల విజృంభణ - విలవిలలాడుతున్న జనం

రాష్ట్రంలో సీజనల్‌ జ్వరాలు విజృంభిస్తున్నాయి. జలుబు, దగ్గు, ఒళ్లు నొప్పులతో జనం విలవిలలాడుతున్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే మలేరియా కేసులు 30.84% అత్యధికంగా నమోదయ్యాయి. వాతావరణ మార్పులతో ఇన్ఫెక్షన్లు చుట్టుముడుతున్నాయి.

Seasonal Fevers in AP
గుంటూరు జీజీహెచ్‌ వార్డులో చికిత్స పొందుతున్న ప్రజలు (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2026 at 8:01 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Seasonal Fevers in AP: 'ఒంట్లో బాగోలేదండీ' ఇప్పుడీమాట చాలామంది నోట వినిపిస్తోంది. రాష్ట్రంలో వాతావరణ మార్పులతో సీజనల్‌ వ్యాధులు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి. ఫ్లూ, వైరల్‌ జ్వరాలు, మలేరియా, డెంగీ, చికున్‌గున్యా తదితర సీజనల్ అనారోగ్యాలు చుట్టుముడుతున్నాయి. జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు, విరేచనాలు, నీరసం వంటి లక్షణాలతో చాలామంది బాధపడుతున్నారు.

కొందరిలో ముక్కు దిబ్బడ, శ్వాస సంబంధిత సమస్యలూ కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ ఆసుపత్రులకు వచ్చే రోగుల సంఖ్య సాధారణ రోజులతో పోలిస్తే 20 శాతానికి పైగా పెరిగాయి. చాలామంది సొంత వైద్యానికి ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు. అయినా తగ్గకపోతేనే, ఇంట్లోని మిగిలిన వారికీ ఇన్ఫెక్షన్లు వ్యాప్తి చెందాకో ఆసుపత్రులను ఆశ్రయిస్తున్నారు. కేసులు పెరగడానికి ఇదీ ఓ కారణంగా మారింది. 2-3 రోజుల్లో ఆరోగ్యం కుదుట పడకపోతే వైద్యులను సంప్రదించడం మేలు.

ఓ పక్క ఎండలు, ఉక్కపోత అల్లాడిపోతుంటే, మరోపక్క వర్షాలు ఇలా వాతావరణం పరిస్థితులు తరచూ మారుతున్నాయి. జీవనశైలి మార్పుల కారణంగానూ సీజనల్ వ్యాధులు సోకే తీరులోనూ, వాటి స్ట్రెయిన్లలోనూ మార్పులు వస్తున్నాయి. దీంతోపాటు వ్యక్తిగత శుభ్రతలో నిర్లక్ష్యం, వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండటం వల్ల దోమలు పెరగడం, కలుషిత నీరు, ఆహారం తీసుకోవడం వంటి కారణాలతో వ్యాధులు విస్తరిస్తున్నాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వసతిగృహాల్లో కలుషిత ఆహారం, నీటి కారణంగా అస్వస్థత ఘటనలు ఎక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. చాలామంది స్వయంగా మందులు వాడుతూ ఆలస్యంగా ఆసుపత్రులకు రావడం కూడా కేసులు పెరగడానికి కారణమవుతోందని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

వైద్యారోగ్య శాఖ కమిషనర్‌ డాక్టర్‌ కేవీఎన్‌ చక్రధర్‌బాబు మాట్లాడుతూ జిల్లాల్లో యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశామన్నారు. వైద్య పరీక్షలు విస్తృతంగా నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రత్యేక బృందాలతో పరీక్షలు చేయడం వల్ల ఎక్కువ కేసులు వెలుగు చూస్తున్నాయని వివరించారు. అలాగే మలేరియా, డెంగీ ప్రభావిత ప్రాంతాలపై దృష్టి సారించామన్నారు. ఈనెల 17 నుంచి 21 వరకు నిర్వహించిన సేవా సంకల్ప్‌ శిబిరాల్లో 10 లక్షల మందికి వైద్య పరీక్షలు చేసినట్లు వెల్లడించారు.

పెరుగుతున్న మలేరియా - డెంగీ ప్రభావం:

  • రాష్ట్రంలో గతేడాది జనవరి నుంచి సెప్టెంబరు 20 వరకు 6,385 మలేరియా కేసులు నమోదవ్వగా, ఈ ఏడాది అదే కాలంలో 8,354 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇది గత ఏడాదితో పోలిస్తే కేసుల సంఖ్యలో 30.84 శాతం మేర పెరగడం కలవరపెడుతోంది.
  • మలేరియాతో మరణించిన వారి సంఖ్య గతేడాది ఇద్దరు ఉండగా, ఈ ఏడాది ఆ సంఖ్య 11కి చేరింది. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో అత్యధికంగా 3,309 కేసులు నమోదయ్యాయి. అలాగే పోలవరంలో 1,648, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 1,473, విజయనగరం జిల్లాలో 720 కేసులు నమోదు అయ్యాయి.
  • ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 1,747 డెంగీ కేసులు, 44 గన్యా కేసులు నమోదు అయ్యాయి. డెంగీ కారణంగా ఇద్దరు మరణించారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే డెంగీ కేసులు 4.67 శాతం పెరగగా, గన్యా కేసులు 63 శాతం తగ్గాయి. విశాఖపట్నం (195), చిత్తూరు (153), కాకినాడ (142), వైఎస్సార్‌ కడప (138) జిల్లాల్లో అత్యధిక సంఖ్యలో డెంగీ కేసులు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి.

కలుషిత నీరు, ఆహారంతో అప్రమత్తం:

  • ఈ ఏడాది కలుషిత నీటి కారణంగా 155 డయేరియా కేసులు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 35 కేసులు నమోదు కాగా, అనకాపల్లిలో 25, అనంతపురంలో 17 కేసులు వెలుగుచూశాయి.
  • కలుషిత ఆహారం వల్ల 930 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. అత్యధికంగా పోలవరం జిల్లాలో 111 మంది కేసులు నమోదయ్యాయి. శ్రీకాకుళం 92 మంది, శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో 65, కాకినాడ జిల్లాల్లో 33 కేసులు గణనీయ సంఖ్యలో కేసులు నమోదయ్యాయి.

కంటికి కనిపించని ఫంగస్: వైద్య నిపుణులు బయట పరిసరాల్లోనే కాకుండా ఇంటి లోపల కూడా పరిశుభ్రత పాటించాలని సూచిస్తున్నారు. ముసురు వల్ల ఇంట్లోని గాలిలో తేమ శాతం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. కంటికి కనిపించని ఫంగస్ వంటగది అల్మారాలు, దుస్తులు ఉంటే అరలు, స్నానపు గదుల మూలాల్లో కంటికి కనిపించని ఫంగస్ పెరుగుతుందని తెలుపుతున్నారు. దీనిని పీల్చినప్పుడు, ఆస్తమా, దగ్గు, అలర్జీల వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలకు దారితీయవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందువల్ల ఇళ్లలో ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్‌లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. నేరుగా సూర్యరశ్మి అందుబాటులో లేకపోయినా, గాలి, వెలుతురు సవ్యంగా వచ్చేలా చూసుకోవాలి.

నిల్వ చేసిన నీటిలో బ్యాక్టీరియా: ట్యాంకులు, కూలర్లలో నీటిని ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచడం వల్ల బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోతుంది. ఆర్వో ఫిల్టర్లలోని నీటిని శుద్ధి చేసే ఫిల్టర్‌ సిలిండర్‌ (క్యాట్రిడ్జ్‌) లోపల తేమ వల్ల ప్రమాదకర బ్యాక్టీరియా పొర(బయో ఫిల్మ్‌) ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. వర్షాకాలంలో వాటర్‌ ప్యూరిఫయర్లను ఒకసారి సర్వీసింగ్‌ చేయించుకోవడం ఉత్తమం అని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. ఏసీ ఫిల్టర్లనూ శుభ్రం చేసుకుంటే శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూసుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు: వర్షాలతో వాతావరణం చల్లబడటం వల్ల శరీరంలోని జీర్ణక్రియ వేగం నెమ్మదిస్తుంది. బయట దొరికే వేయించిన ఆహారాలు, ఫాస్ట్‌ఫుడ్‌ తినడం వల్ల మరిన్ని జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు, ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చే ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వానాకాలంలో వీలైనంత వరకు ఇంట్లోనే తక్కువ నూనెతో, ఆవిరి మీద ఉడికించిన భోజనం, వంటకాలను వేడివేడిగా తింటే జీర్ణవ్యవస్థకు మేలు చేస్తుందని సూచిస్తున్నారు.

వానలో తడిస్తే: వర్షంలో తడవడం ద్వారా బట్టల ద్వారా తేమ శరీరంపైకి తేమ చేరి, హానికరమైన ఫంగల్‌ ఇన్ఫెక్షన్లు సోకే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. తడిచిన దుస్తులను వెంటనే మార్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. బురదలో నడిస్తే పాదాలను యాంటీసెప్టిక్‌ లిక్విడ్‌తో శుభ్రం చేసి పొడిగా ఉంచుకోవాలని అంటున్నారు. కాటన్‌ దుస్తులు ధరించడం వల్ల చర్మానికి గాలి తగిలి, ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడుకోవచ్చని వైద్యులు వివరించారు.

తప్పక పాటించాల్సినవి: వ్యక్తిగత శుభ్రతతో పాటు పరిసరాల శుభ్రతా ఎంతో కీలకమైనది. ఇంటి చుట్టూ వర్షం నీరు నిల్వ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే దోమలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ట్యాంకులు, పాత్రలు, తాగిపడేసిన కొబ్బరి బోండాలు, టైర్లు తదితరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా ఎప్పటికప్పుడు తొలగించుకోవడం మంచిది.

దోమకాటు వల్ల వచ్చే మలేరియా, డెంగీ, గన్యా తదితరాలతో పాటు కలుషిత నీటి వల్ల టైఫాయిడ్, డయేరియా, కామెర్లు ప్రబలే అవకాశం ఉంది. అందువల్ల కాచి, చల్లార్చిన నీరు తాగాలి. చల్లని నీరు, పానీయాలకు దూరంగా ఉండాలి.

పంజా విసురుతున్న విషజ్వరాలు - విస్తృతంగా డెంగీ, మలేరియా కేసులు

సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలి: పవన్ కల్యాణ్

TAGGED:

SEASONAL FEVERS
MALARIA CASES IN AP
DENGUE CASES IN AP
సీజనల్‌ వ్యాధుల విజృంభణ
SEASONAL FEVERS IN AP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.