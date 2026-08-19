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మత్స్యకారుల కోసం కొనసాగుతున్న సెర్చ్ ఆపరేషన్ - గాలింపు చర్యలపై చంద్రబాబు ఆరా

కోనసీమ జిల్లాలో వేటకు వెళ్లి గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్ - గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం - బాధిత మత్స్యకార కుటుంబాలను పరామర్శించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు

Konaseema Fishermen Boat Missing
Konaseema Fishermen Boat Missing (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 9:03 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 9:42 PM IST

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Konaseema Fishermen Boat Missing : కోనసీమ జిల్లా అల్లవరం మండలం ఓడలరేవు జెట్టీ నుంచి ఈ నెల 3న వేటకు వెళ్లి గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ గుర్తించేందుకు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతోంది. భారత తీర రక్షక దళం, నేవీ బృందాలు రంగంలోకి దిగి వారి కోసం విస్తృతంగా గాలిస్తున్నాయి. ప్రభుత్వం కూడా పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ తగు చర్యలు తీసుకుంటోంది.

ఈ క్రమంలోనే మత్స్యకారుల సెర్చ్ ఆపరేషన్​పై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ మేరకు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు, అధికారులతో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడారు. మత్స్యకారుల కోసం కోస్ట్‌గార్డ్స్, మెరైన్ పోలీసులతో పాటు రెండు డార్నియర్ విమానాలు, నేవీ బోట్లతో పాటు మరో 7 బోట్లతోనూ గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. మరోవైపు కాకినాడ, భైరవపాలెం, విశాఖ, పారాదీప్ బోట్లను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.

పారాదీప్‌కు 14 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలో కొన్ని పడవలను గుర్తించిన అధికారులు వాటి వివరాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. గాలింపు చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు జిల్లా యంత్రాంగం పర్యవేక్షిస్తుంది. గాలింపు చర్యలపై కుటుంబసభ్యులకు ఎప్పడికప్పుడు చెప్పాలని చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు.

మరోవైపు గల్లంతైన మత్స్యకారుల కుటుంబాలను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రిని చూసి వారు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. వారికి అచ్చెన్నాయుడు ధైర్యం చెప్పి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. అనంతరం మత్స్యకారుల ఆచూకీ కోసం కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలపై ఆయన సమీక్ష నిర్వహించారు. గల్లంతైన వారి కోసం ప్రభుత్వం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టిందని అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. ఓడలరేవు నుంచి ఈ నెల 3న సముద్రంలోకి వెళ్లిన మత్స్యకారుల నుంచి వైర్‌లెస్‌ సంబంధాలు తెగిపోవడంతో ఆందోళన నెలకొందన్నారు. ఇందులో అమలాపురం, ముమ్మిడివరం నియోజకవర్గాలకు చెందినవారు ఉన్నట్లు చెప్పారు.

గల్లంతైన మత్స్యకారుల కుటుంబాలను పరామర్శించిన మంత్రి అచ్చెన్నాయు (ETV Bharat)

"బాధిత మత్స్యకార కుటుంబాలు ఈ నెల 15న పోలీసు, మత్స్యశాఖ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అధికారులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు. సమాచారం అందిన వెంటనే రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ ప్రారంభించాం. భారత తీర రక్షక దళం, నేవీ బృందాలు రంగంలోకి దిగి విస్తృతంగా గాలిస్తున్నాయి. అత్యాధునిక రెండు విమానాలతో నేవీ ప్రత్యేక సెర్చ్‌ ఆపరేషన్‌ చేపట్టింది. పారాదీప్‌ సమీపంలో బోటు జాడ పారాదీప్‌కు సుమారు 15 నాటికల్‌ మైళ్ల దూరంలో ‘ముత్యాలమ్మ’ పేరుతో ఉన్న బోటు కనిపించినట్లు సమాచారం అందింది. ఆ బోటు వివరాలు రెండు గంటల్లో పూర్తిగా తెలిసే అవకాశం ఉంది." - అచ్చెన్నాయుడు, మంత్రి

Atchannaidu on Odalarevu Incident : ఏడుగురు మత్స్యకారులను సురక్షితంగా ఒడ్డుకు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా అన్ని విధాలా సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయని అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు. గల్లంతైన బోటులో 20 రోజులకు సరిపడా బియ్యం, సుమారు వెయ్యి లీటర్ల డీజిల్‌ ఉన్నట్లు చెప్పారు. సాధారణంగా ప్రతి బోటుకు ట్రాన్స్‌పాండర్లు ఏర్పాటు చేసి పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తున్నామన్నారు. అయితే కొత్తగా కొనుగోలు చేసిన బోటు కావడంతో ట్రాన్స్‌పాండర్‌ ఏర్పాటు చేయకుండానే చేపల వేటకు వెళ్లినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు.

తుపాను సమయంలో సముద్రంలో అల్లకల్లోల పరిస్థితులు ఏర్పడిన వెంటనే మత్స్యకారులను అప్రమత్తం చేస్తున్నామని అచ్చెన్నాయుడు వివరించారు. అన్ని ప్రాంతాల్లో గాలింపు చర్యలను విస్తృతం చేశామన్నారు. మత్స్యకారులకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా సురక్షితంగా బయటపడతారని ఆశిస్తున్నామని అచ్చెన్నాయుడు పేర్కొన్నారు.

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Last Updated : August 19, 2026 at 9:42 PM IST

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