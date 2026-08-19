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ఇంకా లభించని నూకరాజు కుటుంబ సభ్యుల ఆచూకీ - కొనసాగుతున్న గాలింపు చర్యలు

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ ఎగువన గాలిస్తున్న ఎస్‌డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు - రెండ్రోజులుగా ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 8 వరకు నదిలో విస్తృతంగా గాలించిన పోలీసులు, మత్స్యకారులు

Nookaraju Suicide Case
Nookaraju Suicide Case (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 2:07 PM IST

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Updated : August 19, 2026 at 3:32 PM IST

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Nookaraju Suicide Case : ఏఈ నూకరాజు భార్య, కుమార్తె ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. వారి కోసం ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ ఎగువన ఎస్‌డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. నదిలో ఫైర్ సిబ్బంది విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు. పోలీసులు, మత్స్యకారులు రెండ్రోజులుగా ఉదయం 6 నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు నదిలో విస్తృతంగా గాలించారు.

నూకరాజు మృతదేహానికి పంచనామా : రాజమహేంద్రవరం రోడ్డు కం రైలు వంతెన పైనుంచి గోదావరిలో దూకిన పిఠాపురం పంచాయతీరాజ్‌ ఇంజినీర్‌ నూకరాజు మృతదేహానికి పంచనామా పూర్తయింది. ఈ ఘటనలో పదేళ్ల కార్తికేయరెడ్డి ఈదుకుంటూ వచ్చి మత్స్యకారుల సాయంతో బయటపడిన విషయం తెలిసిందే. నూకరాజు భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్యల ఆచూకీ కోసం మంగళవారం సాయంత్రం వరకూ గాలించినా దొరకలేదు. 15 మందితో కూడిన ఎస్‌డీఆర్‌ఆఫ్‌ బృందం, మరో పదిమంది మత్స్యకారులు బోట్లలో గాలించారు. మిగతావారి ఆచూకీ తెలిశాక నూకరాజు మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం చేయాలని కుటుంబసభ్యులు కోరారు.

ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ ల్యాబ్‌కు సెల్‌ఫోన్లు : నూకరాజు కుటుంబం దూకేముందు తమ సెల్‌ఫోన్లు, పర్సు, ఇతర వస్తువులు కారులోనే వదిలేశారు. వాట్సప్‌లో మెసేజిలన్నీ తొలగించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సెల్‌ఫోన్లను ఫోరెన్సిక్‌ సైన్స్‌ ల్యాబ్‌కు విశ్లేషణకు పంపుతామని ఓ అధికారి తెలిపారు. ప్రధానంగా ఏఈ కుమార్తె సౌజన్య ఫోన్‌ను విశ్లేషిస్తే రైఫిల్‌ షూటింగ్‌ కోచ్‌ సాధిక్‌ఖాన్‌ కాల్‌ డేటా, ఏ స్థాయిలో బెదిరింపులకు పాల్పడి ఒత్తిడి తెచ్చాడో స్పష్టత వస్తుందని భావిస్తున్నారు.

ఎస్పీ దృష్టికి వెళ్లేలా లేఖలు : సౌజన్య కాకినాడ అశోకనగర్‌లోని ఇంటివద్ద ఉంచిన ద్విచక్ర వాహనంలో ఎస్పీ దృష్టికి వెళ్లేలా రాసిన మూడు సీల్డ్‌ కవర్లలోని లేఖలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తన చుట్టూ సాధిక్‌ఖాన్‌ ఉచ్చు పన్ని ఎలా భయపెట్టిందీ, ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ప్రేరేపించిన వివరాలు ఓ లేఖలో, భర్త జగదీశ్వరరెడ్డి మరణానికి సంబంధించిన అంశాలను మరో లేఖలో రాసినట్లు తెలుస్తోంది. ఏఈ నూకరాజు సోదరుడు, సోదరి వద్ద పోలీసులు మరిన్ని వివరాలు సేకరించారు.

భార్య, కుమార్తె ఆచూకీ లభించిన తరువాతే : నూకరాజు, కుటుంబసభ్యులు ఆదివారం రాత్రి రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నాక ఎక్కడెక్కడికి వెళ్లారు? ఏ ప్రాంతంలో ఎంతసేపున్నారు, ఏం చేశారనే అంశాలను పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. మృత్యుంజయుడిగా నిలిచిన పదేళ్ల కార్తికేయరెడ్డి, మరో ఇద్దరు బంధువులతో కలిసి ఆయా ప్రాంతాలకు వెళ్తూ వివరాలు తెలుసుకుంటున్నారు. నూకరాజు మృతదేహాన్ని రాజమహేంద్రవరంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి మార్చురీలో భద్రపరిచారు. భార్య, కుమార్తె ఆచూకీ లభించిన అనంతరం అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తామని బంధువులు కోరడంతో మృతదేహాన్ని భద్రపరిచారు.

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Last Updated : August 19, 2026 at 3:32 PM IST

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