మత్స్యకారుల గల్లంతు - కుటుంబసభ్యుల విజ్ఞప్తి మేరకు అర్ధరాత్రి వరకు గాలింపు
గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం ఈ అర్ధరాత్రి వరకు గాలింపు - గాలింపు ముగిశాక వివరాలు వెల్లడించనున్న నేవీ, కోస్ట్గార్డ్ అధికారులు - గల్లంతైన ఒక్కొక్కరి కుటుంబానికి రూ.5 లక్షల చొప్పున బీమా మంజూరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 9:36 PM IST
Search Operations Continue Until Midnight Today : విశాఖ తీరంలో గల్లంతైన ఆరుగురు మత్స్యకారుల జాడ ఇంకా చిక్కలేదు. నౌకాదళం, కోస్ట్గార్డు బలగాలు గాలిస్తున్నా వారి ఆచూకీ మాత్రం దొరకలేదు. హెలికాప్టర్లు, యుద్ధనౌకల సహాయంతో సముద్రంలో అణువణువు గాలించినా ఫలితం లేకపోతోంది. దీంతో రెస్యూ ఆపరేషన్ను ఇవాళ సాయంత్ర 5 గంటలకు ముగిస్తామని తీరప్రాంత రక్షణ దళం ప్రకటించింది. చివరికి మత్స్యకార కుటుంబాల విజ్ఞప్తి మేరకు ఈ అర్ధరాత్రి(మంగళవారం) 12 గంటల వరకు పొడిగించింది.
విశాఖ తీరంలో ఈనెల 1న వేటకు వెళ్లి సముద్రంలో గల్లంతైన ఆరుగురు మత్స్యకారుల ఆచూకీ అంతుచిక్కడం లేదు. మూడోరోజూ నావికాదళం, కోస్ట్గార్డు గార్డ్ బలగాలు ముమ్మరంగా గాలింపు చేపట్టినా ఫలితం లేకపోయింది. ICGS కనక్ లతా బరువా, ICGS వీర నౌకలు, తీర రక్షక దళానికి చెందిన 3 హెలికాప్టర్లు, ఈస్ట్రన్ నేవల్ కమాండ్కు చెందిన రెండు యుద్ధనౌకలు, ఒక సీ-కింగ్ హెలికాప్టర్, ఒక అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్ సహాయంతో సముద్రమంతా జల్లెడపట్టారు. కానీ ఆరుగురి ఆచూకీ మాత్రం చిక్కలేదు. తీరానికి 10 నాటికల్ మైళ్ల దూరంలోనే ప్రమాదం జరగడంతో వారు ఎక్కడైనా ఒడ్డుకు చేరి ఉంటారా? లేదా బలమైన అలల ధాటికి కొట్టుకుపోయారా? అన్నది తెలియడం లేదు.
రెస్యూ ఆపరేషన్ను ఇవాళ(మంగళవారం) సాయంత్ర 5 గంటలకు ముగిస్తామన్న తీరప్రాంత రక్షణ దళం, బాధిత కుటుంబాల అభ్యర్థనతో ఈ అర్ధరాత్రి 12 గంటల వరకు పొడిగించింది. గాలింపు చర్యలు ముగిసిన వెంటనే, మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయా? లేదా? అనే అంశంపై కోస్ట్ గార్డ్ అధికారులు అధికారికంగా ఈమెయిల్ ద్వారా నిర్ధారణ పంపనున్నారు.
ఒక్కో కుటుంబానికి 5 లక్షల చొప్పున బీమా : కోస్ట్ గార్డ్ నుంచి నివేదిక అందిన వెంటనే, గల్లంతైన కేసులకు సంబంధించి ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ ధ్రువీకరణను అధికారులు జారీ చేయనున్నారు. ఈ ధృవీకరణ పత్రం ఆధారంగా పరిహార ప్రక్రియ వేగవంతం కానుంది. ధ్రువీకరణ పత్రం అందిన వెంటనే బాధితుల కుటుంబాలకు గ్రూప్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ కింద ఒక్కో కుటుంబానికి 5 లక్షల రూపాయల చొప్పున బీమా మొత్తాన్ని మంజూరు చేయడానికి అవసరమైన చర్యలను అధికారులు ప్రారంభించనున్నారు.
కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్న కుటుంబాలు : గల్లంతైన వారి ఆచూకీ కోసం మత్స్యకారుల కుటుంబాలు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. తమ వాళ్ల ఆచూకీ కనిపెట్టాలని వేడుకుంటున్నారు. బాధితులకు అధికారం యంత్రాంగం ధైర్యం చెబుతోంది. గల్లంతైన మత్సకార కుటుంబసభ్యులకు ఆర్థికంగా ఆదుకుంటామని భరోసా ఇస్తున్నారు. మరోవైపు ప్రమాదం నుంచి బయటపడిన చిన్నాకు ఐసీయూలో వైద్యం అందిస్తున్నామన్నారు. మరో అరగంట ఆలస్యమై ఉంటే చిన్నా ప్రాణాలు పోయేవని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
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