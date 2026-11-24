సముద్రంలో ఉప్పాడ మత్స్యకారులు గల్లంతు - బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్లకు సమాచారం
Kakinada Missing Fishermen : కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ సుబ్బంపేట మత్స్యకారులు సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. పది రోజులుగా ఆచూకీ లేకపోవడంతో నేవీ, కోస్ట్గార్డ్ సమన్వయంతో గాలింపు ముమ్మరం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 4:44 PM IST
కాకినాడ జిల్లాలో మత్స్యకారుల గల్లంతు ఘటన ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఉప్పాడ సమీపంలోని సుబ్బంపేటకు చెందిన మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లి సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. గత పది రోజులుగా వారి నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. బాధిత మత్స్యకారుల ఆచూకీని గుర్తించేందుకు ప్రభుత్వం తక్షణమే రంగంలోకి దిగింది. సముద్రంలో గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేయాలని రాష్ట్ర మంత్రి కింజరాపు అచ్చెన్నాయుడు అధికారులను ఆదేశించారు.
ఉప్పాడ సుబ్బంపేటకు చెందిన ఆరుగురు మత్స్యకారులు ఈ నెల 4న చేపల వేట కోసం సముద్రంలోకి వెళ్లారు. ఈ నెల 14వ తేదీ వరకు వారు ఫోన్ ద్వారా తమ కుటుంబసభ్యులకు అందుబాటులోనే ఉన్నారు. అయితే ఆ తర్వాత నుంచి వారితో పూర్తిగా సంబంధాలు తెగిపోయాయి. అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు అంటే గత పది రోజులుగా వారి నుంచి ఎలాంటి సమాచారం అందలేదు. దీంతో మత్స్యకార కుటుంబాల్లో తీవ్ర భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి.
పారాదీప్కు 200 కి.మీ దూరంలో అదృశ్యం : మత్స్యకారులు ప్రయాణిస్తున్న బోటు ఒడిశాలోని పారాదీప్ తీరానికి సుమారు 200 కిలోమీటర్ల దూరంలో అదృశ్యమైనట్లు ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. ఇటీవల సంభవించిన తుపాను ప్రభావంతో సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఈ క్రమంలో గాలులు, అలల ధాటికి బోటు దారి తప్పి ఇతర దేశాల సముద్ర జలాల్లోకి కొట్టుకుపోయి ఉండొచ్చన్న అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ కోణంలోనే అధికారులు తక్షణమే అప్రమత్తమయ్యారు. పొరుగు దేశాలైన బంగ్లాదేశ్, మయన్మార్ అధికారులకు కూడా గల్లంతైన మత్స్యకారుల వివరాలతో సమాచారం పంపించారు.
మత్స్యకారుల ఆచూకీని వీలైనంత త్వరగా గుర్తించేందుకు భారీ స్థాయిలో గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. భారత నౌకాదళం (నేవీ), కోస్ట్గార్డ్ అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వెల్లడించారు. కాకినాడ, పారాదీప్ కోస్ట్గార్డ్ బృందాలతో పాటు చెన్నైలోని ఎంఆర్సీసీ సమన్వయంతో సముద్రంలో ముమ్మరంగా గాలింపు నిర్వహిస్తున్నాయి.
బోటులో 30 రోజులకు సరిపడా ఆహారం : మత్స్యకారుల ఆచూకీ తెలియక కుటుంబసభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నప్పటికీ, ఓ సానుకూల అంశం కాస్త ఊరటనిస్తోంది. వేటకు వెళ్లిన సమయంలో బోటులో 1,500 లీటర్ల డీజిల్ నిల్వ ఉందని కుటుంబసభ్యులు వెల్లడించారు. అంతేకాకుండా వారికి 30 రోజులకు సరిపడా ఆహార నిల్వలు కూడా ఉన్నాయని తెలిపారు. దీంతో వారు సముద్రంలో ఎక్కడ ఉన్నా సురక్షితంగానే ఉంటారన్న నమ్మకం బలపడుతోంది. గల్లంతైన మత్స్యకారులు కచ్చితంగా క్షేమంగా తిరిగి వస్తారన్న ఆశాభావాన్ని మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలు ఎవరూ అధైర్యపడవద్దని, ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని ఆయన భరోసా ఇచ్చారు.
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