ETV Bharat / state

విశాఖలో రిలయన్స్‌ డేటా సెంటర్‌ కోసం భూముల అన్వేషణ

రిలయన్స్‌ డేటాసెంటర్​కు భూముల అన్వేషణ - విశాఖ, విజయనగరం, శ్రీకాకుళంలో పరిశీలన - విశాఖలో 295 ఎకరాలు గుర్తింపు - సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టు కోసం శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో భూములు

Search For Land For Reliance Mega Data Center In Visakha (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 7:52 PM IST

|

Updated : April 29, 2026 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Search For Land For Reliance Mega Data Center In Visakha: దేశంలో దిగ్గజ సంస్థ రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్‌ లిమిటెడ్‌ విశాఖ పరిసర ప్రాంతాల్లో దాదాపు 1,200 మెగావాట్ల ఏఐ ఆధారిత డేటాసెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకు రూ.1.60 లక్షల కోట్లను పెట్టుబడిగా పెట్టనుంది. డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు గాను రూ. 1.08 లక్షల కోట్లను సంస్థ ఖర్చు చేయనుంది.

అదే విధంగా డేటాసెంటర్‌కు అవసరమైన విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి కోసం పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి రూ. 52 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసేలా ప్రభుత్వానికి రిలయన్స్​ ఇండస్ట్రీస్ పలు ప్రతిపాదనలను పంపింది. గత ఏడాది నవంబరులో విశాఖలో నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సులో డేటాసెంటర్‌ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం, రిలయన్స్‌ మధ్య అవగాహన ఒప్పందం కుదిరిన విషయం తెలిసిందే. అయితే అందుకు అనుగుణంగా భూములను కేటాయింపులు చేయాలని ఇటీవల ప్రభుత్వాన్ని సంస్థ కోరడం గమనార్హం.

విశాఖలో 295 ఎకరాలు గుర్తింపు: రిలయన్స్ డేటా సెంటర్​కు విశాఖపట్నం, విజయనగరం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల పరిధిలో గల ఏదో ఒక ప్రాంతంలో భూములను కేటాయించాలని రిలయన్స్‌ సంస్థ కోరుతోందని సదరు ఉన్నతాధికారిలో ఒకరు వెల్లడించారు. ఒకేచోట 600 ఎకరాలు కేటాయించాలని రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రభుత్వాన్ని కోరింది. విశాఖలో సుమారు 295 ఎకరాలను ఏపీఐఐసీ ఇప్పటికే గుర్తించగా, మిగిలిన మరో రెండు జిల్లాల్లో సైతం ఒకే ప్రాంతంలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి భూములను పరిశీలిస్తోండటం గమనార్హం. అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియ అంతా కూడా ఓ కొలిక్కి వచ్చిన తర్వాత భూముల పరిశీలనకు రిలయన్స్‌ ప్రతినిధులు ఏపీకి విచ్చేయనున్నారు.

దశల వారీగా భూముల సేకరణ: అదే విధంగా పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులకు గాను రిలయన్స్‌ ఇండస్ట్రీస్ శ్రీసత్యసాయి జిల్లా అమడగూరు మండలంలో ఏర్పాటు చేసే సుమారు 23,500 ఎకరాలను ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం విశేషం. అంతేకాకుండా డేటా సెంటర్‌ నిర్వహణకు అదే రీతిలో దానికి అవసరమయ్యే విద్యుత్​కు గాను దాదాపు 9,000 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్‌ ప్రాజెక్ట్​ను రిలయన్స్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనుండటం గమనార్హం. దీంతో పాటు అందుకు సంబంధించి సంస్థ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది. అక్కడ ఉత్పత్తి చేసినటువంటి విద్యుత్‌ను సెంట్రల్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ నెట్‌వర్క్‌ ద్వారా విశాఖపట్నంలోని డేటా సెంటర్‌కు వినియోగించాలనేది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రధాన ప్రతిపాదనగా గమనించవచ్చు. దీంతో పాటు మొదటి దశలో భాగంగా మొత్తం 1,800 మెగావాట్ల సౌర ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేస్తుంది. దీనికి సుమారు 8,000 ఎకరాలను ప్రభుత్వం కేటాయించినది. మిగిలిన మరికొన్ని భూములను సైతం దశలవారీ పద్ధతిలో సేకరించుకోనుంది.

మరికొన్ని సంస్థలు సైతం: విశాఖపట్నంలో మొత్తం 6,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ల కేంద్రాలను ప్రధానంగా ఏర్పాటు చేయాలనేది కూటమి ప్రభుత్వ సంకల్పం. అయితే ఆ ప్రక్రియలో భాగంగా ఇప్పటికే దాదాపు 1,000 మెగావాట్ల గూగుల్‌ డేటాసెంటర్‌ ఏర్పాటుకు సీఎం చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేయడం శుభపరిణామం. మరో సంతోషకరమైన విషయం ఏమిటంటే రిలయన్స్‌ 1,500 మెగావాట్ల డేటాసెంటర్‌ ఏర్పాటుకు అవసరమైనటువంటి ప్రక్రియ సైతం వేగవంతమైంది. దీంతో పాటు మరో ప్రముఖ దిగ్గజ సంస్థ అయిన బ్రూక్‌ఫీల్డ్‌ సైతం దాదాపు 1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు గాను ప్రజా ప్రభుత్వంతో ఇప్పటికే ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోవడం మరో విశేషం. సిఫి సంస్థ కుడా 500 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేస్తోండటం గమనార్హం.

త్వరలోనే డేటా సెంటర్ల హబ్‌గా విశాఖ - 400 ఎకరాల్లో రిలయన్స్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటు

'గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు గొప్ప వరం - త్వరలో ఐటీ కంపెనీలు క్యూ కడతాయి'

TAGGED:

LAND SEARCH FOR RELIANCE DATACENTER
RELIANCE DATA CENTER IN VISAKHA
RELIANCE DATA CENTER IN AP
విశాఖలో రిలయన్స్‌ డేటాసెంటర్‌
RELIANCE DATA CENTER AT VISAKHA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.