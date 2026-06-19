13 రోజులైనా దొరకని ఆనవాళ్లు - పెంపుడు కుక్క మృతితో చిక్కుముడిగా మారిన 'జ్ఞానేశ్వరి' కేసు
పాప వెంట వెళ్లిన పెంపుడు శునకం తిరిగి వచ్చి మృతి - డ్రోన్లతో కొండ ప్రాంతాల్లో ముమ్మర తనిఖీలు - అపహరణ కోణంలో వేలాది కాల్ డేటాను విశ్లేషిస్తున్న పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 7:27 AM IST
Gnaneswari Missing Mystery : కాకినాడ జిల్లా తుని మండలం సీహెచ్ అగ్రహారంలో రెండేళ్ల చిన్నారి సుంకర జ్ఞానేశ్వరి అదృశ్యమై 13 రోజులు గడిచింది. వందలాది మంది గాలిస్తున్నారు. పోలీసులు, ప్రత్యేక బృందాలు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగిస్తున్నారు. అయినా ఒక్క ఆధారం కూడా లభించలేదు. చిన్నారి వెంట వెళ్లిన పెంపుడు శునకం తిరిగి రావడం, ఆ తర్వాత మృతి చెందడం కొండ ప్రాంతాల్లో ఆనవాళ్లు దొరకకపోవడం అపహరణ కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతుండటం కేసును మరింత మిస్టరీగా మార్చాయి. అసలు ఏమైంది? దర్యాప్తు ఎక్కడి వరకు వచ్చింది? ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
3 రోజుల పాటు శునకం ఎక్కడ ఉంది?
జూన్ 6వ తేదీ ఉదయం 11 గంటల 50 నిమిషాల సమయం. సీహెచ్ అగ్రహారంలో తోట ప్రాంతంలో ఆడుకుంటున్న రెండేళ్ల జ్ఞానేశ్వరి కనిపించకుండా పోయింది. పాప వెంట ఇంట్లో పెంచుకునే శునకం కూడా వెళ్లింది. కొద్దిసేపటికి చిన్నారి కనిపించకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందారు. గ్రామస్తుల సహాయంతో గాలింపు చేపట్టారు. చిన్నారిని చూశానని ఓ వ్యక్తి చెప్పడంతో ఆ ప్రాంతాల్లో వెతికారు. కానీ పాపతో పాటు శునకం కూడా కనిపించలేదు.
ఈ కేసులో మొదటి నుంచి అత్యంత కీలకంగా మారింది శునకమే. జూన్ 6 వ తేదీ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ప్రాంతంలో గ్రామంలోని ప్రధాన రహదారిపై శునకం ఆందోళనగా తిరుగుతున్న దృశ్యాలు గ్రామంలోని గుడి వద్ద ఉన్న సీసీ కెమెరాలో నమోదయ్యాయి. కానీ ఆ తర్వాత అది ఎటు వెళ్లిందో తెలియలేదు. మరింత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే మూడు రోజుల తర్వాత శునకం తిరిగి గ్రామానికి వచ్చింది. అదీ చిన్నారి వెళ్లిన మార్గంలో కాదు మరో దారిలో. ఈ మూడు రోజుల పాటు శునకం ఎక్కడ ఉంది? ఏం చూసింది? ఎవరైనా తీసుకెళ్లారా? అన్న ప్రశ్నలకు ఇప్పటికీ సమాధానం లేదు.
10 కి.మీ. తిరిగినా ఆధారం దొరకలేదు: తిరిగి వచ్చిన శునకాన్ని పోలీసులు కీలక ఆధారంగా భావించారు. 12వ తేదీన కుక్కకి జీపీఎస్ ట్రాకర్ అమర్చి కదలికలను పరిశీలించారు. గ్రామం, తోటలు, పరిసర ప్రాంతాల్లో సుమారు 10 కిలోమీటర్లు తిరిగినప్పటికీ ఎలాంటి ఆధారం దొరకలేదు. ఇదే సమయంలో అనారోగ్యానికి గురైన శునకం 13వ తేదీన మృతి చెందింది. దీంతో దర్యాప్తులో ఒక ముఖ్యమైన లింక్ కోల్పోయినట్టయింది. శునకం మరణానికి కారణాలపై పోస్టుమార్టం నిర్వహించిన అధికారులు నివేదిక కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఎక్కడా చిన్నారి ఆనవాళ్లు: చిన్నారి కోసం పోలీసులు, గ్రామస్తులు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది కొండలు, తోటలు, చెరువులు, అడవి ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా గాలించారు. ప్రత్యేక జాగిలాలు రాక్సీ, మ్యాక్స్లను రంగంలోకి దించారు. డ్రోన్లను కూడా వినియోగించారు. అయినప్పటికీ ఎక్కడా చిన్నారి ఆనవాళ్లు లభించలేదు. అడవి జంతువుల దాడి జరిగి ఉంటే ఏదో ఒక ఆధారం దొరికేదని అధికారులు భావిస్తున్నారు. కొండ ప్రాంతాల్లో జంతువులు లేదా కొండచిలువల ఆనవాళ్లు కూడా కనిపించలేదు.
మొబైల్ టవర్ల డేటాను విశ్లేషిస్తున్నా పోలీసులు: ఆధారాలు దొరకకపోవడంతో పోలీసులు ఇప్పుడు అపహరణ కోణంపైనా దృష్టి సారించారు. గ్రామ పరిసర ప్రాంతాల్లోని మొబైల్ టవర్ల డేటాను విశ్లేషిస్తున్నారు. వేలాది ఫోన్ కాల్స్ను పరిశీలిస్తున్నారు. అనుమానాస్పద నంబర్లపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. రాష్ట్రంలోని ఇతర చిన్నారుల అదృశ్య ఘటనలతోనూ పోల్చి చూస్తున్నారు. ఈ తరహా కేసుల్లో నేర చరిత్ర ఉన్నవారిని విచారిస్తున్నారు. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తుల వివరాలను కూడా సేకరిస్తున్నారు.
పూజలు, జ్ఞానం చేయాలని జ్యోతిష్యుడి ఒత్తిడి: చిన్నారి ఆచూకీ తెలియక కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతుండగా ఒక వ్యక్తి జ్యోతిష్యుడిని అని చెప్పుకుంటూ వచ్చి స్థానికంగా గందరగోళం సృష్టించాడు. చిన్నారి ఇంటికి చేరుకుని అనవసరపు వ్యాఖ్యలతో కుటుంబ సభ్యులను భయాందోళనకు గురి చేశాడు. జ్ఞానేశ్వరి రాత్రి ఒంటి గంటలోపు తిరిగి వస్తుంది, లేకపోతే రాదు అని మొదట జోస్యం చెప్పాడు. అయితే, పాప తిరిగి రాకపోవడంతో ఆ వ్యక్తి ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా, చిన్నారి ఇంటి పై అంతస్తులోనే పడుకున్నాడు. ఆ పేరుతో రాత్రి పూట పూజలు, ధ్యానం చేయాలని కుటుంబ సభ్యులపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు.
మంత్రాల, మంత్రాల : తమ బిడ్డ కోసం అందరూ చేస్తున్న సహాయానికి కృతజ్ఞతలని పాప తల్లి భవాని తెలిపారు. పాప క్షేమంగా తిరిగి వస్తుందనే నమ్మకం ఉందన్నారు. కానీ మంత్రాలు, తంత్రాల పేరుతో కొందరు వచ్చి మమ్మల్ని మరింత ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నారు. అలాంటి వారు రావద్దన్నారు. ఈ కేసుపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, హోంమంత్రి అనిత పోలీసు అధికారులతో మాట్లాడి దర్యాప్తు పురోగతిని సమీక్షిస్తున్నారు.
13 రోజులు వందలాది మంది గాలింపు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ప్రత్యేక బృందాలు జాగిలాలు డ్రోన్లు అయినా రెండేళ్ల జ్ఞానేశ్వరి ఆచూకీ మాత్రం మిస్టరీగానే మిగిలింది. చిన్నారి క్షేమంగా తిరిగి రావాలని కుటుంబ సభ్యులతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలు ప్రార్థిస్తున్నారు.
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